墙外文摘：王志安风波中的台湾大选“秀”

（德国之声中文网）居留日本的前中国央视记者、网红自媒体人王志安赴台湾观察选举和接受当红脱口秀节目《贺珑夜夜秀》访谈，激起了巨大的反响。台湾"上报"发表文章《我想好好讲道理，不奢求说动王志安》，作者上官乱认为，台湾的选举文化花样百出了，跟台湾早期的党外运动和街头运动有关。台湾的政党轮替是从2,000年开始，但是从1986年民进党成立以后，这么十几二十年来，台湾经历过很多街头运动。民进党从一开始不像国民党那样资源广阔，他既没有基层的组织和人脉，也没有媒体资源。就只能靠一步一步的打人海战术，一家一家拜票，一场一场的街头运动、街头演说、街头表演，来把理念传达给大家。现在的造势活动，其实代表着，台湾永远不会忘记，现在的

民主选举是他们自己通过街头运动流血流汗争取来的，这个是台湾的民主传统。

王志安被认为在访谈节目中嘲笑不分区立委候选人、身障人士陈俊翰律师而受到广泛的批评。"上报"发表文章的另一篇文章《王志安以民主人士化妆自己的悲剧》中，作者倪国荣指出，民主的本质是选出有代表性人物，作为代议喉舌，以便在议会殿堂上脑力激荡，共创国运与繁荣，所以陈俊翰先生作为身障人物代表，以其身障状态，犹仍克服完成美国法学博士学位，根本常人远远不及，其玉山之志的实践，令万万人佩服，他愿意出来参与，讲话，令人动容甚至落泪，证明民进党邀请对人了；陈先生可不是普通身障者，他穿过多少人生的痛苦，如今，他可帮助很多人讲话，他的生命更有光芒，这就是普世价值在民主制度里的发挥，而不是王志安所讲是被民进党利用的"工具"。

女性学者沉痛的悼文："他和我都知道，再没有人可以'率'我了"

新加坡"端传媒"在"女人没有国家？"专栏发表文章《陈朗纪念徐晓宏：请君重作醉歌行》。2023年12月，密歇根大学社会学系助理教授徐晓宏在美国因病医治无效逝世，他同样身为学者的妻子陈朗撰写的这篇悼念文章，因为谈及父权社会和资本主义学术体制中女性的处境而广受关注，并引发争议。

陈朗在文章中写道，如果有灵魂存在，晓宏一定会惊讶于朋友们对他的厚爱和高度评价。我也很惊讶，同时为他骄傲。……然而我也知道我内心深处的"不明觉厉"。朋友们和他的灵魂交流让我嫉妒。我曾经也是多么地热爱哲学和理论。如果我们不结婚，我是否能更好地欣赏他的思想和行动？我想起小孩因为新冠停学在家的时候，我在家里疲惫不堪，他在网上挥斥方遒。国家、革命、现代性，和我又有什么关系呢？他和他的朋友们聊女性主义的时候，我心中冷笑。

她说，"我曾经跟我的心理医生说，嫁一个情投意合的人怎么可能幸福。你们想要的是同一个东西，但是总得有人管孩子、报税、理财、做饭，于是这就成了一个零和博弈。他越成功你越痛苦。我说现在我明白了，人如果要结婚的话，就应该和跟自己爱好不同的人结婚，比如如果你爱虚无缥缈、形而上的东西，就最好嫁/娶一个发自内心热爱管孩子、报税、理财、做饭的人。在资本主义社会混下去需要效率，而效率需要劳动分工。我不知道有多少女人在她们杰出的伴侣最春风得意的时候，内心最痛苦地尖叫着。又有多少女人最终用'爱情'说服了自己，抵消了、忘却了心中的尖叫，保持沉默。"

陈朗还写道：家父的一位朋友知道晓宏过世，发微信慰问。父亲回复时，按着传统的修辞，落款是他本人"率陈朗和外孙女敬谢"。我看到想了想，告诉父亲：你以后谢就好了，不需要"率"我们。我好像看到晓宏又对我笑了，似乎充满骄傲。他曾经的春风得意和曾经的病苦困顿，他的无能为力和爱的凝视，让我成了一个badass。他和我都知道，再没有人可以"率"我了。

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"女魔头"受审背后的程序缺失与舆论狂欢

2023年12月18日上午，中国南昌市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对曾经逃亡二十年、被法院判决与其已于1999年被执行死刑的男友法子英共谋"故意杀人、抢劫、绑架"的女犯劳荣枝执行了注射死刑。总部位于华盛顿的"歪脑"发表文章《程序缺失与舆论狂欢：作为女性死刑犯的劳荣枝》，作者于澄暄指出，这是一起没有实物证据的凶杀重案。在被核准死刑之前，劳荣枝已然在舆论上被处刑。"不杀不足以平民愤"常常是死刑合理化的理由，然而，"民意"的呈现与引导，倚赖媒体的报道框架与说理过程。在新闻监督和人权守望持续退步的今天，讨论控辩双方焦点

已经成为不可能的任务，舆论的厌女心态，也成为支持死刑判决的民意催化剂。

于澄暄认为，在舆论狂欢中，劳荣枝作为"坏女人"，人人得而诛之。在二审宣判之前，社交媒体上耸动的标题和各种以"女魔头"、"罪大恶极"为题的短视频，实际上已形成舆论对劳荣枝的判决，而无需讨论司法细节。在侦查、审查起诉和一审阶段，劳荣枝都未能得到家属委托律师的帮助。直到一审之后，劳的家属强烈表达不信任法援律师，并到最高法院专程信访，才得以聘用自己的辩护律师。然而，从二审到死刑复核期间，为她辩护的律师"也应该被判处死刑"的声音不绝于耳，律师还称收到"死亡威胁"并报案。

作者认为，在劳荣枝案中，她作为亲密关系受害者的角色是未能排除的"合理怀疑"。她固然犯下严重的罪行，但如果她是暴力受害者，应该在量刑上有所考虑，譬如，判处以中国特色的"死刑缓期执行"。减少死刑，本质上是约束国家暴力的滥用，让司法过程更为公开透明，让法律真正可以保护社会生活。

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