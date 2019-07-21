墙外文摘：牵手震撼人心 清算仍在继续

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《中共骄泰，国泰不泰香港不安》，作者李平说，近日中共对国泰的疯狂迫害、对北上港人的频密检查及遣返，尽显其骄泰无道。这是中共藉空域霸权进行政治清算的延续，也是"厉害了，我的国"迫害港人的延续，能否与之抗衡，端看港人的勇气与智慧，端看国际的声援力量。

作者认为，"一个无道的邪恶政权，没有他们不敢做的坏事，中共港共的清算名单只会越来越长"。港人近日在深圳被禁锢拷问、在北京机场被遣返的事件频传，英国驻港总领馆职员被指在深圳嫖妓，加拿大驻港总领馆暂停员工赴中国，显示白色恐怖的寒气已渗透到全香港，驻港机构、驻港人员也难幸免。难免有更多的企业、名流跪低，成为暴政的帮凶、布景板。然而，多行不义必自毙。

信念不怕子弹，"香港之路"能走多远？

香港《立场新闻》发表文章《香港之路，荒夜里风灯亮起》，作者区家麟称颂8月23日香港人致敬波罗的海和平运动的"万人牵手"活动 ，"每个自发组织者与大部分参与者都戴着口罩，他们都是faceless，没有面孔的人，代表每个人都不求闻达，纯粹为了参与，不求历史留名，只愿成为卑微的十万分之一，只愿在香港命运风灯亮起的一刻，长路上有自己的身影；只愿每个人手上微弱的灯光，照亮人的良知；只愿用尽每一丝力气，寄望奇迹出现"。

作者写道，"这里没有外国势力，是我们感动了外国势力；香港人建起了连侬墙、筑起了香港之路、在风雨中举伞拥抱自由，用全世界都明白的语言，表明了香港的心迹。专制强权的复仇之心，全世界也读懂了"，然而，"信念不怕子弹，枪炮不可能令人心回归，仍在街头坚持的人，没有打算同傀儡政府对话；林郑月娥、中联办、港澳办，你们就看着办"。

8月25日 驻港中方企业联合会组织了反对“反送中”游行的示威活动

中共的海外廉价肉搏战

台湾《上报》发表文章《共产党就是要让人民斗人民》，作者李濠仲说，每一处海外港人集会活动，都会遭到来自中共一方动员群众隔街闹场，包括纽约。很多人尽管不是"五毛"，却被发现其身边不乏领取30美金"出席费"和一盒便当的"临时雇员"。30美金远胜5毛钱，但行为一样是廉价的。尽管他们属于中共在美渗透系统的最前缘，或说最外围，却有实质干扰的破坏作用。一些有头有脸、有颜有面的人物不适合干的事情，都可以由他们代劳，包括喧嚣辱骂性口号和暴力攻击。

作者说，这是中共海外讯息战、资讯战、网路战之外，另辟的廉价肉搏战场。许多因故远离家乡的中港老侨，居人屋檐之下，过去不有"人离乡贱"的感叹，于今，30美金加一份餐盒即可兴冲冲参与机械、教条式的"反抗议"，似是对"人离乡贱"做出了另一番诠释。这套路数，又岂止用于纽约、用于美国，当然也不仅仅是在对付香港人。至于相当沉迷这种反制形式的政府，根本上其实已否定了和异议者对话的必要。

西门子协助中共建立新疆"露天监狱"？

《纽约时报》发表文章《欧洲公司正在中国的"露天监狱"发大财》，作者Benjamin Haas发现，欧洲最大的150家公司中，有约一半在被国际特赦组织(Amnesty International)称为"露天监狱"的新疆有某种形式的存在。

文章指出，在应受彻底审查的公司名单上，排名第一的是西门子(Siemens)。这家德国大型企业集团与中国电子科技集团公司（简称"中国电科"）在自动化、数字化和网络等方面的先进技术上有合作，中国电科是一家国有军事承包商，研发了一款在新疆使用的警务应用软件，据人权观察组织(Human Rights Watch)说，该应用导致一些人被送进了拘禁营。西班牙电信企业Telefónica与中国联通成立的一家合资企业也似乎在使用大数据对人进行跟踪。 其他与维吾尔族人口受到的虐待有间接联系的企业还包括德国国有银行KfW、瑞士工程公司ABB、空中客车、联合利华(Unilever)、雀巢(Nestle)好家乐福(Carrefour)等等。

作者认为，这些公司的投资应该得到监管机构和公众更多认真彻底的审查，欧洲各国政府也需要为企业在新疆做生意制定标准。欧盟必须现在行动起来，捍卫自己的价值观，利用与中国的经济关系向中国施压，迫使中国结束当今世界上最严重的侵犯人权行为之一。假装无知不再是一种选择。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 催泪弹再次“燃点香港 8月24日 ，香港示威活动进入第12个周末。示威者者举行了"燃点香港，全民觉醒"为主题的观塘大游行。港铁关闭附近地铁站，招致众多示威民众不满。在周末的示威过程中，香港警察再度动用催泪弹驱散在街道上设置路障的"反送中"示威者。这也是近两周以来，警方第一次使用催泪弹。示威者则用瓶子、燃烧物和石块还击。双方还使用棒球棒和警棍互相攻击。香港警方宣布，周六行动中逮捕29人，年龄从17岁到52岁，涉嫌罪名包括非法集会、持有攻击性武器和袭警。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 香港“万人牵手” 致敬波罗的海和平运动 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.18 「流水式集会」 民阵原本申请从铜锣湾遊行至中环，但是警方仅批准在维园集会。维园大约只能容纳十万人。在当天下午两点多，维园就已经挤满人潮，促使民阵發展出「流水式集会」: 在维园被逼爆的前提下，引导民众离开维园，到金钟、港铁一带离开，或者「无限loop」。一整天下来，主办方统计有超过170万人参与集会，警方则宣称维园最高峰同一时间只有12.8万人参与。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.14 鬼月街边「烧衣」 响应农历7月14日于兰节(中元节)，示威者在街边「烧衣」(烧纸钱)，说要为港府「驱魔除恶」。现场民众自备化宝桶(金炉)、溪钱(纸钱)到警署旁和警察宿舍旁做法、撒冥纸。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.13 环时记者机场被殴 两名中国籍男子当晚在香港机场抗议现场被质疑是公安卧底，之后被示威人群捆绑并搜出证件、遭到殴打。最终两人被送往医院救治。被打男子中一人被证实为《环球时报》记者付国豪，他在被围困时喊出“我支持香港警察，你们可以打我了”，此后成为微博热门话题。该事件遭到北京政府和香港特区政府的严厉谴责，香港特区政府发言人表示: “这些暴力行为远超文明社会底线，令人发指。” 付国豪隔天出院，获得近百位支持者接风，TVB、大公报、央视也到现场采访。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8月12日 布袋弹还是钢珠? 经历数日动荡之后，8月12日晚上的警民冲突更趋激烈: 北角、西湾河、太古、铜锣湾、黄埔、屯门、葵芳、沙田都有防暴警察的踪迹。一位年轻女性在混乱中疑似被警方布袋彈击中眼部，有失明危险，成为当晚的标志性事件，开启之后以「黑警环眼」为题的机场示威。虽然她的护目镜破裂并且卡有布袋弹壳的照片在网路上广为流传，央视与人民日报等中国媒体报导中却称她是被其他示威者用钢珠打中。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8月11日 葵芳地铁的催泪烟 当晚防暴警员从葵涌警署追到港铁葵芳站，进站后也没有放弃，在站内举旗并且隔着闸门往站内发射催泪烟。事后，警察一度否认在葵芳地铁站内发射催泪弹，但是记者和民众都在站内找到催泪弹壳，最后警方在记者会上承认，但称有考量地铁是「半开放空间」。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.9 “万人接机”集会展开 示威者从当日起一连三天在香港机场举行"万人接机"集会活动。机场抗议者准备了以不同语言印制的宣传海报、单张、小册子等，包括中文、英文、日文、韩文等。参与制作小册子的集会人士表示，明白大批人士聚集可能会影响旅客，但希望向旅客表达五大诉求。当天晚间有示威者前往黄大仙警察宿舍抗议，后遭警方清场。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.7 天文馆全民观星 因应前一天晚上香港浸大学生会长在深水埗买「观星笔」被捕，香港反送中示威者發起集结天文馆观星抗议。天文馆当天提早六点就关闭。晚上，人们带着观星笔，以及抗议口号的剪纸到天文馆投影。「激光中」成为当晚的热门歌曲。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.5 五星旗被抛入海中 香港旺角3日下午举辦遊行。散场后有示威者将尖沙咀码头的旗杆上的五星旗拆下丢入水中。 5日香港大罢工后，也有示威者將中国五星国旗从旗杆拆下，并抛入海中。香港政府发言人6日凌晨发表声明譴責这些行为，表示这是「公然挑战国家权威」。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.5 七区三罢 港人号召「罢工、罢课、罢市」，获得金融业、医界、运输业等行业别响应。下午，示威者在香港7区发起集会，又有人在天水围包围警署。遊行与示威很快的演变成警民冲突。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.4 将军澳、西环集会与「快闪封路」 这天，将军澳示威者一度包围警署，抛砖打破警署玻璃。 在警察出警局之后，示威者随即散去。 紧接其后的西环游行，示威者靠近中联办还未抵达时，警方便出动催泪弹阻挡示威者。 在这之后，示威者展开一连串「快闪」: 用路边可见的障碍物阻碍交通之后立即离去。 一夜之间，示威者足迹踏遍铜锣湾、观塘、天水围、黄大仙等地，防暴警察一直到隔天凌晨三点都还在清场。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.3 旺角遊行多区占领 在多次的抗争之后，警民之间形成一种默契: 白天和平示威，结束后部分示威者留守，晚上防暴警察出动清场，多半搭配催泪瓦斯。 然而，抗争活动演变到这个时候，开始脱离了初期的多人集中一场遊行的模式，转变为多地同时发生的形式。 一夜之间，旺角、尖沙嘴、黄大仙都爆出警民冲突。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 8.2 公务员的行政中立 随着上千行政主任和政务主任罕见地发出联署公开信，表达对近来一系列冲突事件的关注之后，公务员在中环遮打花园发起以《公仆仝人、与民同行》为主题的集会。 这也是香港史上，公务员第一次发起集会。 前任公务员事务局局长王永平受邀在大台上说：「公务员应向体制、和维护核心价值的社会与市民忠诚，而不是效忠特首。 」这段话引起许多现任公务员的共鸣，成为他们下班后加入集会的原因。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 「光复香港，时代革命」 随着「反送中」示威越演越烈，「光复香港，时代革命」 也重新出现在香港街头。这个口号缘起于2016年本土民主前线的梁天琦的参选口号。虽然梁天琦已经在2018年被判袭警罪与参与暴动罪，判处6年刑期且现正服刑中，但是示威者仍然让这句话重现街头，有时还在旁边加上「感谢梁天琦」。另一方面，这句话也被当局视为有港独意味，是违反一国两制的思想。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.30 葵浦警署冲锋枪首度亮相 7月28日上环冲突的示威者有44人在30日晚上被控暴动罪，引发民众不满，因此发起包围拘押部分被告的葵蒲警署。 警察一度冲出警署，一名白衣警署警长与一名防暴警察落单，引起民众朝他们丢掷杂物。 在情急之下，「光头」警署警长拿出枪枝对准民众吓阻。 然而他举起的这把枪是雷明登870宕动式霰弹枪，与过去低杀伤力的催泪弹枪不同，是可以装填致命霰弹的枪种，民众因此哗然。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.30 「全港大塞车」港铁不合作运动 7月30日早上7点50分，数十名「反送中」示威民众在港铁调景岭站发起不合作运动，用背包阻碍车门关闭，导致往黄埔方向调景岭站列车超过一个半小时无法开出。 港铁临时安排免费接驳巴士解决疏运问题。 虽然香港铁路工会联合会宣布不响应罢工，但是公交车公会却发表声明响应罢工。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.28 上环警民冲突 在和平游行落幕之后，约有两百名示威者尝试往中联办前进，但遭到警方拦截。警方呼吁示威者立即结束「非法集会」，不久便施放了催泪烟与橡胶子弹。双方对峙的过程中，香港警察中的「速龙小队」一度无预警往前暴衝，成功逮捕多名示威者。最后，有多达49人在这个晚上被逮捕。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.27 光复元朗 呼应前一周日在新界元朗發生的白衣人暴袭事件，民众在元朗發起遊行，从元朗警署出發，行进到元朗西铁站。图为谴责政府官员、警察、乡绅与黑道勾结的「官警乡黑」标语。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.21 元朗暴襲 在白天的遊行结束之后，晚上元朗有大批白衣人士持械闯入西铁站，无差别地暴打乘客。 然而警察在40分钟后才到场，而且与白衣人士互动良好，引发「警黑勾结」的猜疑。 透过这个事件，新界乡绅与警察之间的关系浮上台面，引发国际关注警察的执法问题。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.21 示威者涂污中联办国徽 7月21日这天的“反送中”抗议活动是民阵發起的第三场遊行，组织方称有43万人参加，警方则称13.8万。遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地，但警方出于安全考量缩短抗议路线。遊行过程中，示威者突破警方防线，从原本的终点湾仔前进金钟，并推进包围中联办。一些示威者向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。随后在晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进防线，用催泪弹、布袋弹、橡胶子弹驱赶示威者。在这个事件以后，中联办换上了新的国徽，并用透明的塑料箱保护。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.14 香港沙田商场喋血 下午4点到8点之间，「反送中」示威群众在新界沙田遊行，大抵和平。 在遊行结束之后，示威民众并未散去。 到晚上9点，警察开始清场，示威者被逼进购物商场「新城市广场」。 警方一方面呼吁示威者离去，一方面又封锁商场出入口。 一名警员在逮补示威者时，被挣扎的示威者咬断一截手指的消息成为当天晚上警民冲突的血腥註腳。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 连侬墙遍地开花 大概在7月中左右，香港各地18区都出现「连侬墙」。 「连侬墙」译自Lennon Wall（捷克文 Lennonova zeď），源自于1980年代，民众在布拉格修道院墙上画上约翰连侬（中国称为列侬、台湾称为伦农）的头像和歌词。之后逐渐演变成表达对当局的不满的街头艺术。 在2014年雨伞革命期间，连侬墙第一次在香港出现，用大量便利贴写满对民主、普选的诉求。 2019年，连侬墙因为香港的反送中运动再次复活，首先在金钟香港特区政府总部出现，之后逐渐往其他地区蔓延。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.7 九龙游行 在九龙的七七遊行之前，大部分的游行都举办在港岛。 这是第一次在九龙区举行遊行。 从这时开始，「反送中」遊行就有往九龙与新界等较保守的区域蔓延的趋势。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.6 香港妈妈集气大会 6月14日晚间，「香港妈妈反送中集气大会」曾在中环遮打花园举行集会，而在7月6日，香港妈妈再次在同一地点發起集会。有鉴于「反送中」示威者，尤其是前线与警察冲撞的示威者，普遍年龄层偏低，这些妈妈想要传递他们支持孩子的心情。大会称最多人时有8千人参与。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 7.1 示威者冲击立法会 在香港主权移交22周年纪念日当天下午，包围立法会的示威民众拿起杂物开始撞击立法会玻璃，最终玻璃被撞破，一些民众进入立法会大楼。 警方午夜展开清场前最后一刻，一群志愿者进入立法会把4名想要死谏的示威者拖出立法会，强调「一个也不能少」。这起事件之后引发许多争议，除了港府谴责示威者破坏公物以及暴力之外，示威者也反指警方故意撤退，用「空城计」引诱示威者攻进立法会。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.16 黑衣200万人大遊行 (49223786) 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。 没想到市民上街的意愿不但没有被浇熄，还更加坚定: 许多市民认为她避重就轻，没有直面回应诉求。 同样在遊行前一天晚上，黄衣男子梁凌杰在太古广场坠楼身亡，成为运动的第一名牺牲者。这两个事件凝聚了示威者的愤怒，让遊行人数一口气飙升。主办方估计这次遊行有突破200万人参与，刷新香港纪录。 警方则估计人数为33万8千人。这也是反送中示威的服饰首度定调为黑色。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.21 包围警总 民阵订下6月20日期限，要求港府回应5大诉求，但政府没有反应。民阵因此宣布行动升级。 6月21日，金钟政府总部对面的夏悫道、湾仔警察总部对面的军器厂街、告士打道，以至湾仔税务大楼等政府大楼，都被示威者占领及围堵出入口，因此瘫痪。 示威者要求政府追究警察开枪责任，也要求与警务处长卢伟聪对话。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.12 包围立法会 在港府预定二读《逃犯条例修订草案》的当天，抗议民众包围立法会大楼。港府随即宣布推迟二读。 眼看人潮持续占领夏悫道没有散去迹象，港府下午3点便出动警察，用催泪瓦斯跟橡胶子弹驱赶民众。仅用2小时便清场完毕。 香港特首林郑月娥在电视声明中三度称群众为「暴动」，引发群众不满。 这也促使民阵总结民众五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪责任、不检控和释放反送中示威者、撤销对6月12日游行的暴动定性、林郑月娥问责下台。

「反送中」示威者与港府的长期抗战 6.9 百万人大游行 5月，《逃犯条例修订草案》在立法会中经过立法程序激烈攻防。随后，香港政府决定绕过委员会，在6月12日迳付大会二读。 此举引发民间人权阵线号召「守护香港反送中」大遊行，为示威运动中的第一场遊行。 同日，海外29个城市举行集会声援。主辦方估計这次遊行有破103万人參與，但是警方的数字只有24万。



[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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