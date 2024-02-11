墙外文摘：“爱国”的社会边缘人

（德国之声中文网）总部位于美国的《中国民主季刊》发表文章《当代中国民族主义的载体和共犯关系--以新疆的汉人社会为例》，作者王柯指出，在当代中国，小粉红和自干五是最典型的社会边缘人。他们可以对钓鱼台（日本称尖阁群岛）问题盯住不放，但却能坚定支持当年侵占中国领土最多的俄国去发动新的侵略战争。与个人目的无法脱钩的社会边缘人的民族主义，未必是以所谓民族利益为最高目标的。

作者认为，因为在中国政府的默许和支持下，披上了爱国主义的外衣就可以占领道德制高点，这不仅可以让他们"合法"地尽情宣泄对社会的不满，还可以让他们在精神上确认自己的存在价值，摆脱因经济拮据而造成的自卑感。所以，蔡洋才敢于义正严词地斥责批评他使用暴力的姐姐："我鄙视你。"

文章说，因为中国民族主义建立在"被害妄想"基础之上，能够把攻击他人的行为描述成受害者进行的自卫，所以在20世纪以后的中国，很多人认为只要举起民族主义的招牌，就可以将自己本来其实并不高尚的个人欲望和行为进行合法化，这是社会边缘人群能够对民族主义产生兴趣的重要原因，因此使得社会边缘人自然而然地成为了当代中国民族主义的载体。虽然民族主义甚至能够让一些社会边缘人变得失去理智，但大量小粉红在挨了社会主义铁拳之后仍不"醒悟"的事例说明，当代中国人的民族主义思想并不仅仅是洗脑的结果，在更大程度上它还是社会边缘人群自己的选择，一群"精致的利己主义者"选择一条百利而无一害的道路，因为社会地位使其然也。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 未在台湾前加“中国”，宝格丽道歉 LVMH集团旗下的意大利奢侈品牌宝格丽（Bulgari）被中国网民质疑将台湾视为一个国家。原因是该品牌官网的店铺分布信息中，香港澳门前加了“中国”二字，而在台湾前并未加。2023年7月11日，宝格丽承认错误并道歉。大陆网民还要求宝格丽珠宝代言人、女星舒淇和刘亦菲解除代言关系。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因“反送中”和“辱华”被打入另册的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。2023年5月，国泰空乘被爆出歧视大陆旅客，并嘲笑乘客讲英语出错，在中国网络上热议发酵。官媒和香港特首也出面批评。国泰解雇了涉事乘务员，并道歉承诺所有员工必须尊重来自不同背景及文化的旅客。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制 瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因抵制新疆棉花一系列服装品牌遭抵制 除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。



真正的活力在美国？

《纽约时报》发表文章《只有美国才能拯救未来》，作者Ross Douthat认为，尽管经历了通货膨胀的挑战，但美国经济自新冠病毒大流行以来的增幅仍然可观，而中国和欧洲的经济却陷入停滞。在过去五年里，许多发达国家人口下降的长期趋势已加速，美国的人口趋势虽不理想，但比斯堪的纳维亚半岛或韩国更为稳定。美国在全球的困难处境反映了其传统欧洲伙伴的衰落，以及重新平衡联盟的需要，而不是美国自身的固有弱点。而美国在北京、莫斯科和德黑兰的竞争对手们在诸多方面都面临着更加困难的未来，包括经济增长、内部稳定，以及怎样让本国最有才华的公民愿意留下来建设未来。

作者说，把所有这些汇集起来，不难想象一个两代人后的世界，在那里，欧洲和环太平洋地区的富裕地区是老年化的围城，欧亚大陆的大部分地方由不稳定和独裁统治下的衰落主导，真正的活力主要由美国目前正在增长和建设的地带维持，也就是X账号"空美国"(Empty America)称之为正在美国南部和西部兴起的"新浮士德"文明，一个"从休斯敦到旧金山的狭窄地带"的城市蔓延开来的新美国。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

台湾应寻求与亚太邻国更紧密的合作

台湾《独立评论》发表文章《美中对峙下，台湾需与亚太邻国共筑韧性》，作者林夏如认为，随着美中脱钩（decoupling）逐渐加剧，过去40年来台湾以创新与全球供应链深度整合的经济发展模式，面临严峻挑战。美国为巩固其经济领先地位，采取提高关税和限制技术出口等措施，对台湾的创新和韧性造成不利影响。面对美中角逐，台湾应寻求与亚太邻国更紧密的合作，分享促进永续发展的策略。

文章指出，台湾选民看到近年来香港发生的事件之后，认识到北京的"一国两制"统一模式对台湾来说并不可接受。然而，台湾的政党对于美中哪一方才是台湾在日益严峻的治理挑战保有韧性的关键，存在分歧的看法。执政的民进党承诺会加倍努力将台湾加入美国的全球供应链信任伙伴；而在野党国民党及民众党则试图利用选民对蔡英文8年任期的倦怠感，对美国的领导和经济政策提出质疑，并且主张建立与中国更紧密的经贸关系，可以促进和平和繁荣。

在高度分化的世界中，台湾的韧性面临前所未有的压力。台湾需要厘清多项迫切的社会议题优先级，对于亚太地区其他内部高度分化的国家来说，这也是它们的挑战。亚洲和其他地区的民主倒退，只会帮助中国宣扬其治理方式比西方的自由民主主义更能带来繁荣与创新。碎片化的经贸关系和日益加剧的地缘政治竞争正在侵蚀创新的基石，意即全面性的国际思维、密切的公私部门合作、人才的自由流动。

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