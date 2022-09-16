墙外文摘：“煽动罪”在香港借尸还魂

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《香港"活化"煽动罪：是否正当的本质，在于如何看待统治者与人民的关系》，作者刘贤学指出，除了《国安法》之外，香港政府近年"活化"荒废多年的"煽动罪"，不断以此殖民苛法打压异议声音。本月初被定罪的"羊村"绘本案更立下一个严厉先例──任何嘲讽、贬低政府的言论刊物都随时会违反煽动罪。

文章说，今天的煽动罪其实是84年前的产物（而且是承袭自17世纪的英国恶法），可说是非常古老及过时的法律。港英政府在1970年代后已没有再以煽动罪作出检控，而且在主权移交前的1997年更提出放宽法例，规定被告必须意图引起暴力或骚乱等才可被定罪，意味"放生"一切主张和平的批评声音。虽然草案获得立法局通过，但港英政府来不及在7月1日前将其刊宪，因此草案在主权移交后从来没有生效，旧版煽动罪仍然存在。及至2009年，英国更正式废除煽动罪以示对言论自由的尊重。

作者认为，如果人民是智慧的主体，而统治者只是一个获人民授权、为人民服务的公仆，那么社会就不该保留煽动罪，因为人民必须有权批评自己的仆人。如此一来，香港整个煽动罪的争议，已间接说明了在政府及法官眼中，究竟谁才是社会的真正主体。

撒马尔罕的上合组织峰会上 普京面对习近平明显处于弱势

俄国已沦为中国"代理人"

台湾"上报"发表文章《中亚峰会外交胜利，普京不得不对中国低头》，作者黎蜗藤认为，习近平到中亚出访，会见欧亚大陆的主要国家领袖，在国际关系上的意义更加重大，对中国而言是超级外交胜利。

作者指出，自从俄清《尼布楚条约》以来，中俄关系一直是俄强中弱。直到俄国侵略乌克兰，中国才首次全面超越俄国，发生"中俄倒置"。上合组织的国家构成，变成了中国梦想的以中国主导的"欧亚大陆国家"联合起来对抗美英日等"海洋国家"的理想政治工具。

作者认为，俄国长期陷入乌克兰战争拖住美国，在俄国撑不住的时候，中国就给俄国"续气"，让俄国撑下去但也不至于获胜。这种情况是对中国最有利的。因为美国也必须在乌克兰不断损耗。这样，中国可以一次过把两个对手耗尽，自己反而再次得到"战略机遇期"，最后渔人得利。从这个意义说，正如有人认为，乌克兰沦为美国的"代理人"，美国和俄国进行一场"代理人战争"；我们同样可以理解，俄国沦为中国"代理人"，与美国在打"代理人战争"。

部分台湾媒体与中国官媒互动

台湾"新新闻"发表文章《三类谣言容易在选战中发酵：中国在台资讯操弄主轴全揭露》，作者李佳颖指出，在台湾，国际关系讯息受到中国的资讯操弄。去年四大议题公投中，莱猪议题是中国官媒与官方社群媒体的著力点，带动了阴谋论的风向。质疑美国会抛弃台湾的"抛弃论"、美国无法保护台湾的"实力论"与美国是世界乱源的"乱源论"也一直是台湾资讯操弄的主轴。

文章说，这两年来，国际关系的讯息也与疫情结合变异，与疫情紧密相关的是疫苗，"缺疫苗"、"疫苗有问题"、"疫苗没有用"的论述都与捐赠疫苗的美、日两国结合，也都有中国官媒与对台机构的影子，试图塑造"反美"、"反日"情绪，影响台湾与友邦的关系。

文章引述分析人士观点，认为中国官方媒体与部分媒体与台湾的媒体经常互相引用内容，匿名华语脸书粉专内容也有所连动，因而可以持续扩大对台影响力；目前观察到国际新闻假讯息是随时事而起，没有任何证据足以证实与选举有什么关系，但要留意的是部分来自中国发起的资讯操弄。

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