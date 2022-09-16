 墙外文摘：“煽动罪”在香港借尸还魂 | 媒体看中国 | DW | 25.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：“煽动罪”在香港借尸还魂

有评论指出，除了《国安法》之外，香港政府近年“活化”荒废多年的“煽动罪”，不断以此殖民苛法打压异议声音。而煽动罪是非常古老及过时的法律。

在香港已经有人因悼念女王去世而遭控煽动罪

在香港已经有人因悼念女王去世而遭控煽动罪

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《香港"活化"煽动罪：是否正当的本质，在于如何看待统治者与人民的关系》，作者刘贤学指出，除了《国安法》之外，香港政府近年"活化"荒废多年的"煽动罪"，不断以此殖民苛法打压异议声音。本月初被定罪的"羊村"绘本案更立下一个严厉先例──任何嘲讽、贬低政府的言论刊物都随时会违反煽动罪。

文章说，今天的煽动罪其实是84年前的产物（而且是承袭自17世纪的英国恶法），可说是非常古老及过时的法律。港英政府在1970年代后已没有再以煽动罪作出检控，而且在主权移交前的1997年更提出放宽法例，规定被告必须意图引起暴力或骚乱等才可被定罪，意味"放生"一切主张和平的批评声音。虽然草案获得立法局通过，但港英政府来不及在7月1日前将其刊宪，因此草案在主权移交后从来没有生效，旧版煽动罪仍然存在。及至2009年，英国更正式废除煽动罪以示对言论自由的尊重。

作者认为，如果人民是智慧的主体，而统治者只是一个获人民授权、为人民服务的公仆，那么社会就不该保留煽动罪，因为人民必须有权批评自己的仆人。如此一来，香港整个煽动罪的争议，已间接说明了在政府及法官眼中，究竟谁才是社会的真正主体。

撒马尔罕的上合组织峰会上 普京面对习近平明显处于弱势

撒马尔罕的上合组织峰会上 普京面对习近平明显处于弱势

俄国已沦为中国"代理人"

台湾"上报"发表文章《中亚峰会外交胜利，普京不得不对中国低头》，作者黎蜗藤认为，习近平到中亚出访，会见欧亚大陆的主要国家领袖，在国际关系上的意义更加重大，对中国而言是超级外交胜利。

作者指出，自从俄清《尼布楚条约》以来，中俄关系一直是俄强中弱。直到俄国侵略乌克兰，中国才首次全面超越俄国，发生"中俄倒置"。上合组织的国家构成，变成了中国梦想的以中国主导的"欧亚大陆国家"联合起来对抗美英日等"海洋国家"的理想政治工具。

作者认为，俄国长期陷入乌克兰战争拖住美国，在俄国撑不住的时候，中国就给俄国"续气"，让俄国撑下去但也不至于获胜。这种情况是对中国最有利的。因为美国也必须在乌克兰不断损耗。这样，中国可以一次过把两个对手耗尽，自己反而再次得到"战略机遇期"，最后渔人得利。从这个意义说，正如有人认为，乌克兰沦为美国的"代理人"，美国和俄国进行一场"代理人战争"；我们同样可以理解，俄国沦为中国"代理人"，与美国在打"代理人战争"。

部分台湾媒体与中国官媒互动

台湾"新新闻"发表文章《三类谣言容易在选战中发酵：中国在台资讯操弄主轴全揭露》，作者李佳颖指出，在台湾，国际关系讯息受到中国的资讯操弄。去年四大议题公投中，莱猪议题是中国官媒与官方社群媒体的著力点，带动了阴谋论的风向。质疑美国会抛弃台湾的"抛弃论"、美国无法保护台湾的"实力论"与美国是世界乱源的"乱源论"也一直是台湾资讯操弄的主轴。

文章说，这两年来，国际关系的讯息也与疫情结合变异，与疫情紧密相关的是疫苗，"缺疫苗"、"疫苗有问题"、"疫苗没有用"的论述都与捐赠疫苗的美、日两国结合，也都有中国官媒与对台机构的影子，试图塑造"反美"、"反日"情绪，影响台湾与友邦的关系。

文章引述分析人士观点，认为中国官方媒体与部分媒体与台湾的媒体经常互相引用内容，匿名华语脸书粉专内容也有所连动，因而可以持续扩大对台影响力；目前观察到国际新闻假讯息是随时事而起，没有任何证据足以证实与选举有什么关系，但要留意的是部分来自中国发起的资讯操弄。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE - Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin talk during their meeting in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. With Russia’s military failings in Ukraine mounting, no country is paying closer attention than China to how a smaller, outgunned force has badly bloodied what was thought to be one of the world’s strongest armies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

“卑微”的普京与中俄关系的局限性 16.09.2022

习近平与普京周四在乌兹别克斯坦的会晤引起各界高度关注。普京罕见承认中国对俄罗斯在乌克兰的军事行动存有“疑问和担忧”，中国在声明中则与俄罗斯不同调。国际媒体和政治分析家认为，乌克兰战争暴露了中俄关系的局限性。

Chinese President Xi Jinping is welcomed by Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev upon his arrival in Nur-Sultan, Kazakhstan September 14, 2022. Press service of the President of Kazakhstan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

新冠疫情以来习近平首次出访抵达哈萨克斯坦 14.09.2022

本周三，中国国家主席习近平抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹，开始对该国进行国事访问。 ​这是新冠疫情爆发以来习近平的首次外访之行。之后他还将前往乌兹别克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会会议，并同俄罗斯总统普京举行会晤。

11.09.2018, Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin (r), russischer Präsident, und Xi Jinping, Präsident Chinas, stoßen bei einem gemeinsame Essen miteinander an. Xi nimmt zum ersten Mal an dem Wirtschaftsforum teil, mit dem sich Russland als Handelspartner und Investitionsziel im asiatischen Raum präsentiert. Foto: Sergei Bobylev/POOL TASS Host Photo Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：习近平的中亚之行是否能达到其目的？ 13.09.2022

对习近平而言，本周的中亚之行意义重大。毕竟他把自己憋在国内近三年，在国内经济成果并不十分灿烂的情况下，有必要通过打外交的牌来弥补自己在经济领域的过失。 那么，他这次中亚之行，是否能实现他“新时代”的新外交呢？