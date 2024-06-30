墙外文摘：火箭军贪腐案是否导致中共军队崩溃？

有评论认为，尽管火箭军腐败案严重到必须让习近平亲自定夺，透过召开中央军委政治工作会议表态，但此等纪律挫败是否到达让中共军队体系崩溃地步，仍须持平论断审慎观察。

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《那个“中国经济榜样”的俄罗斯哪去了》，作者李濠仲指出，不过十余年前，也就是普京掌权初期，野心勃勃要朝国富民富目标前进。2007年世界银行发布的报告，曾赞许俄罗斯经济增长是“符合穷人利益的经济增长”。同一时期，中国虽不断创造高经济成长率，10%最穷人口的实际收入却出现下降。当年《时代杂志》还曾有过报导研析“俄罗斯的经济为什么会迅速超越中国”。国家看似站稳脚步，普京却以2014年占领克里米亚为开端，展露了他好战本性，接着就是一连串和邻近国家的政治风波，尤其激化了和西方国家的冲突。普京中期执政，已将更大的心力用于擘划“战争”，而发动侵略最大的自我伤害，就是导致一个无法避免的现象──“几乎所有资金都被用来挹注军事需要和维持经济稳定”。

普京要看中国脸色吗？ 图像来源: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

文章说，当愈来愈多俄罗斯人受雇军火业，军火工厂简直全天候工作的同时，却有报导提到，普京对俄罗斯今天连一个汽车方向盘都得依赖中国制造感到很恼火。表面上，俄罗斯短期确实没有在西方经济制裁下崩溃，还靠“中国撑著”维持体面的经济成长。但就像欧亚顾问公司“Macro-Advisory”创办人Chris Weafer说的，眼前的俄罗斯根本没有资金用于发展未来（只能卖能源、制造军火），从长远看，他（普京）正在摧毁俄罗斯经济。10年风水，俄罗斯从“中国经济发展的标竿”沦落成“看中国脸色（靠中国撑住经济）”，岂是唏嘘两字而已。表面上，西方国家在政治和经济上孤立俄罗斯的企图并未大举成功，实则，普京的好战却已困住了自己国家。

火箭军贪腐案对中共军队战斗力影响如何？

台湾“风传媒”发表文章《惩处李尚福魏凤和，火箭军贪腐案收网》，作者张竞指出，本案经过两年调查阶段，尽管整个历程中历经多次人事调整，逐步替换清洗涉案人员，其涵盖范围在解放军内部涉及火箭军、海军、空军以及装备发展部高层干部，在军工企业方面更涵盖兵器工业集团、航天科技集团以及航天科工集团等不同体系重要干部，由此更可显现出中南海高层彻查本案强烈决心。不过从整个人事清洗与重新布局过程中，是否能够看出全案涉及范围与问题所在，由于诸多涉案遭致追查人员已经离开原职，假若不去回溯整体人事调派晋升脉络，对照当时职务隶属关系，负责业务职掌范围，恐怕很难整理清楚解放军火箭军集体贪污腐败全貌，但此种系统性伙同军工企业集体贪渎舞弊案件样态，却值得情报体系继续深入研析，期能借此推断对火箭军战力影响冲击程度。

作者认为，尽管火箭军贪污腐败案涉及层级相当高，涉案人员涵盖范围亦确实广泛，但中共体系运作并未阵脚大乱，仍然依据各项章法规条，循序进行各项议程，完成相关人事惩处罢黜程序。尽管状况严重到必须让习近平亲自定夺，透过召开中央军委政治工作会议表态，但此等纪律挫败是否到达让共军体系崩溃地步，仍须持平论断审慎观察。

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中国是苹果应用商店的“数字孤岛”

6月20日，倡导言论自由的NGO组织GreatFire和“第19条”(Article 19) 共同发布了报告《设计隔离：中国苹果应用程序商店的审查制度及其对人权的影响》，称中国是苹果应用商店 (App Store) 的“数字孤岛”。在175个国家和地区中，中国是禁用应用程序 (APP) 最多的国家，截至 2023 年 3 月 20 日，有高达11,026 个应用被禁。中国的禁用率达到了27.53%，而世界平均值为13%。

报告表示，虽然也有一些游戏和娱乐等App被禁，然而更多的还是新闻、图书和社交网络等类别，因此这完全就是有针对性的审查。

就新闻、媒体和信息而言，报告发现中国有 170 款应用程序无法使用，其中包括 2022 年 11 月从中国 App Store 下架的 Taiwan+。自 2019 年 AppleCensorship 项目启动以来，不可用的新闻类应用数量持续增长，比如《纽约时报》、BBC News、路透社。96 个社交媒体与通讯应用程序，包括Twitter 和 Facebook 等一些全球主要社交每天平台被中国防火墙屏蔽。如果没有 VPN，这些应用程序将无法使用。

此外，67个LGBTQ+ 约会应用程序、41 个与西藏文化和佛教有关的应用和 72 个维吾尔相关应用程序均不可使用。



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