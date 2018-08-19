墙外文摘：港独或自证预言 台商正快速脱中

（德国之声中文网）因为孩子读书难等问题，湖南省耒阳市家长与政府爆发了群体性事件。台湾《上报》发表评论《当一个国家连教育任务都是刚性的，那人性呢》，作者末夏认为，中国教育政策设计的初衷，从来都不是为孩子考虑，从来都不是站在家长与现实角度出发，也从来都不是从更好的服务更人性化的教育考虑，而教育部的一句"减少、化解大班额的任务是刚性的"就能简化了涉及到的所有人的现实。教育资源应该如何分配？教育资源应该怎样结合当地实际？教育体制改革应该如何让大多数人支持信服？这些最本质最关键的问题，教育部似乎从来不去思考，僵化畸形的体制机制早就让教育部成为既得利益群体，因而，政策的关键不是让孩子与家长满意，而是让领导看起来舒服。

文章说，用野蛮、粗鲁与独断来解决大班额问题，只是中国教育弊端的一个环节，更大的问题还在于户籍制度让绝大多数人无法在城市里读书，刻意把教育分成不同档次，以至于绝大多数外来务工子女，只能寄人篱下，无法享受到城市教育资源。

中共将自证港独预言？

香港教育大学、香港大学、中文大学在开学日接连闹出港独风波，特首林郑月娥指学生有关言论冲击了习近平的底线，中共官媒《环球时报》质问："'港独'这么嚣张都不严惩，等什么呢？"香港《苹果日报》发表文章《港独很嚣张吗》，作者李平说，在专制政权下，港独根本没有嚣张的基础和机会，反而是中共、港共对"讲独"的讨伐很夸张。

文章认为，本土意识也好，独立意识也好，其滋生与壮大都离不开政治、经济、文化因素。从政治层面看，港独是一国两制被扭曲的产物。港独问题在香港主权移交前及移交后10多年都未成问题，但随着中共夺取香港全面管治权的行径越来越嚣张，真普选越来越可望而不可及，港独问题也越来越成为问题，以致那些"长在红旗下"及主权移交后出生的新一代成为讲独的主力，以致大学开学礼不讲独不能表现思想自由、学术自由。作者说，"所谓严惩嚣张的港独，无非是中共提升敌对目标以减缓内部分裂的需要，也是港共放大政绩以邀功请赏的需要。可笑的是，港独意识也正应验他们的自证预言，总有一日会星火燎原"。

台商为何撤离中国？

台湾《自由时报》发表社论《台商的出中国记》，认为因为2016年台湾本土政权上台，中国以商逼政的打压日益蛮横，益以美中贸易战爆发可能殃及台商，导致投资中国快速降温，加速其撤离中国的脚步。

文章说，台商投资中国与两岸经贸关係，绝对不是单纯的经济议题，更是涉及政治外交与国家主权的国安议题；若是置放在国安与经济发展的脉络裡探讨，则更能印证了台商出走中国，回流台湾的正确性。换言之，不论是振兴经济或维护国家安全的考量，政府都应采取积极措施吸引台商回流。对台商本身的利益与永续经营，亦为必要之抉择。

少年娘则国娘？

中国自世足赛之后开起一股"娘化讨论"，最近又因央视《开学第一课》邀请"娘炮"明星上镜而成为焦点。台湾《风传媒》发表文章《看看中国"少年娘则国娘"，可见性平教育多重要》，作者潘宽说，"血气、刚强"等等加诸于男性的性别刻板印象，为何仍被不断吹捧，由此可见 "性平教育"的重要性。

文章说，破除性别刻板印象，适性发展才是王道。每个人都有其不同的性别气质，各种性别气质者都有自己发挥的空间，生理男性不需固守阳刚的性别刻板路线才能成功。女性也不一定要阴柔，中国唐朝皇帝武则天以女性之姿叱吒政坛，台湾政坛的国民党前主席洪秀柱以及总统蔡英文，也都是打破性别刻板印象而独当一面者。回顾历史，可以清楚看到几乎都由男性把持的政治，千百年来皆不断发生战争：不论是为了利益、信仰或是为了夺权，多的是血流成河的场景，多的是生灵涂炭的悲剧，因此，所谓的崇尚血性，并非放诸四海的准则。

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