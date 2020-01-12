墙外文摘：港台能否反共不反中国人？

（德国之声中文网）台湾《报道者》发表文章《从台湾到香港的陆生：关于"代表"和"被代表"》，作者Pei 是留学港台的中国大陆学生。文章说，在反修例一场这样大型的运动中，焦点是如此简单地会被转移、迷失，情绪是如此容易被挑拨，从反对中共到反对中国人，往往只在一瞬之差。如果一个人不能代表一个国家，那么一个人是不是也不能被国家、被其他人代表？但在香港，这种"被代表"似乎愈来愈多，也正在制造更多的仇恨和对立。而对于抗争者来説，敌人从来都不是这些政治体系下的人，而更多的是体系本身，因为正是体系制造了这些人。

作者说，在政治之外和之内，个人总是大于群体的，刻板印象不该代表所有人，仇恨的网路言论也不该走向日常生活，这或许是两岸三地都需要的一课。"其实我们都有同一个目标，都希望获得自由和民主的生活，但那绝对不是建筑在充满仇恨和歧视的民族主义和民粹主义之上的"。

台湾拒绝民粹 领先全球

台湾《上报》发表文章《台湾拒绝了右翼民粹》，作者黎蜗藤说，这次台湾选举结果是民主的胜利，可以有两方面的含义。第一，台湾人民通过选票，拒绝了"一国两制台湾方案"，至少在颇长一段时间内能保住台湾的民主制度。第二，台湾人民同样用选票拒绝了一个主打"右翼民粹"的候选人--"台湾版的川普"韩国瑜，这同样是民主制度的胜利。

文章说，大部分评论聚焦在第一点。但是作者认为，在一个右翼民粹主义思潮席卷全球的年代，台湾人民对民粹说"不"，捍卫了进步价值，同样是全球政治中重要的成就，是全球政治中的一环。或许以后看来，其在全球历史中的意义并不亚于第一点。

文章说，蔡英文政府在过去四年，处于全球"向右转"的风潮中，在台湾也面对重重保守势力，但依然坚持推进进步价值。台湾"逆世界潮流"，在性别平权，转型正义，劳动正义等问题上都取得重大进展，尤其是成爲亚洲第一个同婚地区，令人刮目相看。台湾成爲国际上推动进步价值事业不可或缺的力量，获得国际上进步价值支持者的认同，也令世界上更多人支持台湾。

中共逢选必输到几时？

香港《苹果日报》发表文章《逢选必输 中共的梦魇》，作者李平说，中共三年来在美国、香港、台湾极力介入三场选举，结果都误判形势或后果，打压香港区议会选举、台湾总统选举变成替抗共反共阵营助选，对美国中期选举虽然押中民主党重夺众议院控制权，但民主党对华政策更为强硬，令中共搬起石头砸自己的脚。中共为什么逢选必输？今年香港立法会选举、美国总统选举，会不会再成中共梦魇？

文章说，其一，中共习惯一党专政，在其自以为拥有主权的两岸四地，就不会尊重民意，以自己的意志为民意，因此对香港、台湾选举的主流民意不断出现误判或置之不理。其二，台湾、香港的主流民意一直是惧共拒共，中共扶持的人马既然逆主流民意而行，就只能抱团取暖，形成强烈的同温层效应。其三，中共逢选必输，又习惯自欺欺人，对选举结果胡乱解读、甚至意淫，既可以让相关官员卸膊，又可以维护中共形象。台湾大选后，中国官网又大造"蔡英文赢了，台湾输了"的舆论，又形容这次大选"受到外部暗黑力量的操控"，甚至说蔡英文"高票当选、不得人心"。读之，实在令人忍俊不住。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]