墙外文摘：洞庭湖溃堤，专业防洪者何在？

有评论认为，湖南洞庭湖溃堤的直接原因之一是中国当局防洪措施不专业。2018年之前中国防洪有一支十分专业的队伍，即解放军武警水电部队，但是被习近平解散了。

（德国之声中文网）上周何韵诗在上环已歇业的见山书店举办网上音乐会，遭到警方以收到噪音投诉为由干预。总部位于新加坡的“端传媒”发表文章《何韵诗LiveShow遭阻：流行乐跟政治没关系？》，作者黄启旸指出，香港当局以制造噪音罪打击控告被认为是支持“反送中运动”的街头歌手、以至在街站演讲的政治人物，早有例子。虽然这些检控大多以被告获裁定无罪告终，但审讯的焦点往往只是质疑证人的可信性，控罪的本质——尤其是法律上何谓“噪音”——甚少被触及，以致法庭案例所能提供的指引甚为模糊，执法部门对此所能行使的行政酌情权也随之变相扩充。

文章说，无论如何，就如何正确演绎“烦扰”及“合理...容忍”等控罪元素，其实终审法院早有权威定论。在《噪音管制监督诉Step In Ltd》一案中，曾任澳大利亚联邦首席法官的终审法院海外非常任法官布仁立爵士认为，考虑到“烦扰”的定义（即“合理的人不会容忍的烦扰”），《条例》的规定应“被解释为局限于消减对合理的人而言会是烦扰的噪音”。“容忍”此概念可顾及众多考虑因素，包括听者听力的敏锐度，及有关地点的位置及性质等。“

作者说，当被指的“噪音”是来自歌手音乐表演，甚至音乐当中含有政治表达成分，上述合理性的法律分析就更须多一分考虑。法律管制噪音，归根究底是尝试在个人权利及公众、社会利益之间取得平衡。

水库大坝到底是什么角色？

水利专家王维洛在总部位于美国华盛顿的“议报”发表文章《 2024年洞庭湖洪灾原因分析》，认为湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖溃堤的直接原因是湖南省大大小小的水库一起在泄洪。湖南省是中国水库最多的省份，超过14000多座。2024年6月、7月这些大大小小水库一起泄洪，下游的洞庭湖肯定无法承受，造成灾害。

作者指出，如今在“四不”目标中，在湖南省水利厅的解释中，水库的角色全变了。过去说，建设水库大坝是为了保障水库大坝下游居民在洪水期的生命财产安全，水库大坝是保障下游居民生命财产安全的最重要的工具，是不可或缺的，不建不行的；如今洪水期间所有的一切骚操作，都是为了保证水库大坝的安全。水库大坝反而成为保护的主体，不泄不行，不泄溃坝后死人更多。

文章说，中国水利专家钱正英曾在决定三峡工程的中共中央政治局常委会上说，洞庭湖逐年淤积，已不能起蓄水池作用，只能用三峡水库来代替。这个观点对中共决意建设三峡工程起了非常重要的作用。但是三峡水库是不可能代替洞庭湖的。原湖南省省长陈邦柱撰文称，修建三峡工程是消除洞庭湖洪水和泥沙的根本出路。2024年，三峡水库已经建成许多年了，洞庭湖的洪水灾害还是没有解决！正如陆钦侃先生所指出的，三峡工程防洪效益有限。

作者认为，溃堤的直接原因之一是当局防洪措施不专业。2018年之前中国防洪有一支十分专业的队伍，就是解放军武警水电部队，刘源当过政委。后来习近平不放心，把武警水电部队解散了。华容县团洲垸堵塞决口，武警水电部队的一个排就能解决。有人指出，团洲垸堤上没有沙袋、车子也没有运来大的水泥块，直升机也没有参与投沙袋、投水泥块等等，大家忙于拍手机，这都说明防洪准备不足，基层干部没有积极投入，防洪措施十分不专业。

美国政府应鼓励两岸恢复对话

德国马歇尔基金会印太项目主任葛来仪（Bonnie S. Glaser）和美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）“中国力量”项目主管林洋 (Bonny Lin) 共同在美国《外交事务》 (Foreign Affairs) 杂志发表文章，呼吁美国鼓励台湾和中国对话，以降低日益升高的台海紧张局势。

两岸民众怎么看“马习二会”? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章认为，现任台湾总统赖清德是一位“直言不讳”的总统，喜欢清晰而非模糊 (clarity over ambiguity)，更强硬地表达两岸互不隶属，是两个不同的国家。自 1996 年以来，台湾的所有其他民选总统都在其任职期间的某一时刻宣布台湾是一个主权独立的国家，赖清德是“首位在任期伊始就作出这一宣言的总统”。

文章说，台湾希望美国政府加大力度反击中国的骚扰和胁迫，包括其试图将针对台湾的大规模军事和海警活动正常化。但拜登政府并没有这样做，工作重点仍然是防止中国入侵台湾。文章认为，原因是因为美国政府不堪重负——如果美国为台湾承担起这一角色……那么日本和菲律宾可能也会做同样的要求。

文章分析认为，在台湾当下的政治和舆论环境中，赖清德的选择并不多，只能采取强硬态度。由此，美国的作用非常重要。文章呼吁美国一方面加强反击北京对台湾的日常骚扰活动，另一方面更积极地鼓励北京和台北恢复对话，降低缺乏直接沟通的风险。

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