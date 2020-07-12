墙外文摘：没有国安疑虑，也该禁抖音与微信？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《全球都应禁用抖音、微信 直到中国开放网路市场》，作者王盈勋认为，全世界都该禁抖音与微信。有国安疑虑，当然一定要禁，没有国安疑虑，也一样该禁，停留在危及国安与否的争议，只是徒然让中共找到在语言的混战中脱身的机会。

文章说，今天中国"官民混合体"在全世界进行的，是一场经济、政治、军事与讯息混合的超限战。2020年，全世界都应该有所觉醒，传统的竞争与战争逻辑，是无法因应以民主反民主、以市场反市场的中国超限战的。这并不是说，要对中国或中国厂商全面封杀，但全世界的国家联合起来，禁用抖音、微信、及其他手机应用程序，直到中国也开放网路市场为止，难道不也是就市论市，"刚好"而已吗？更重要的是，中国的民主化，也需要这样冲破言论封锁的一击。对进行超限战的国家超限战，也只是刚好而已。

"上半年不准探亲访友，下半年必须投亲靠友。横批：涝疫结合。"

中国人惯于苦中作乐，武汉肺炎疫症犹危及生命，洪水又在长江等水域氾滥，有网民调侃："上半年不准探亲访友，下半年必须投亲靠友。横批：涝疫结合。"香港《苹果日报》发表文章《中国涝疫结合，闻鼙鼓而思良将》，作者李平认为，涝疫结合不只是中国民众的感受，更是中国内政外交现状的描绘，对内面对洪涝灾害，对外面对疫症究责索偿，处处是战场，网民于是争相转发中共领导人九八抗洪的图片，无异于"闻鼙鼓而思良将"，是对现任领导人作风和能力的讽刺。

作者认为，良将首先要有良知，要有与民同生死共患难之心，而不是视民意如浮云、视万民如草芥，甚至借抗疫、抗洪维护一己之权一己之利；良将还要受良法约束，良好的机制、良好的法例是用于约束将帅，而不是用于恐吓万民；良将当然要有良才，要有在本地聚集民心、在国际长袖善舞之能，不是内斗内行、对外靠战狼狂嚎。香港已无良将，中国还有吗？

香港激进本土派崛起，声势超越传统泛民主派

台湾《风传媒》发表文章《香港民主是压不扁的玫瑰》，作者陈国祥认为，香港由民间主办的立法会选举初选结果刚出炉，除了参与投票踊跃超乎预期，另外出现一个重要趋势，就是激进本土派强势崛起，声势超越传统泛民主派，成为反抗北京的主力。香港政治生态从原先的泛民与建制两方对抗演变为建制、泛民和本土三方对抗，对未来香港政情的冲击既深且远。

文章说，香港过去数年来抗争不断，声势浩大，但所争目标不进反退，反对自行制订国安法换来中央颁布的港区国安法，反对制订逃犯条例换来更严厉的香港国安法，争取更多的两制换来更多的一国，争取更多的自治换来中央另立一套直接治理的权力系统，争取国际支持换来对于勾连外力更严苛的防范与惩治，争取双"真普选"换来北京的全面管治政策。香港人挫败感越来越严重，港独之类的主张和暴力之类的破坏行动无非是无力者的无奈反弹，未来断无止歇的迹象。香港的民主像是压不扁的玫瑰，只要港人心向民主的种子残存，就有滋长壮大的潜能。

中美冷战已经正式开打，而且短期之内不会结束

香港《端传媒》发表文章《大国摊牌：中美关系为何走到如今地步？》，作者王宏恩、陈方隅和叶耀元介绍了新书《大国摊牌》（Superpower Showdown，作者是两位华尔街日报记者Bob Davis和魏玲灵Lingling Wei）。书中的内容结构，琢磨于回顾中美如何从2000年美国协助中国加入世界贸易组织WTO，贸易量增加四倍以上，然后到了2016年之后开始逐渐经济脱钩，走进了许多人认为的新冷战情势。

本书两位作者的结论是：中美的冷战已经正式开打，而且短期之内不会结束，因为两国是一步步地因为结构性问题而走到今天这样的窘境。美国两大党的国会议员都在惩罚中国这件事情上达到共识，反而是川普不够强硬（还是把贸易问题当成单纯的商业谈判来处理），因此作者不认为美国在短期内会改变其对中政策，重新转向拥抱中国。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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