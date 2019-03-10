墙外文摘：没有压迫，才有和平协议

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国特色的和平，北欧特色的和平，你要哪个》，作者李濠仲说，挪威瑞典再无兵戎相向，甚至比起历史上任何一阶段都走得更加接近，两地往来仿若没有国境边界，很重要的原因，当然和近代彼此普遍价值观几无二致，尤其不存在压迫或令委屈求全的经验。

文章说，无庸置疑，北欧是全世界国与国之间关系最稳定的地区，以正常人类的标准，那才是所谓真正的"和平"。人类世界各式协议范本不知凡几，唯有号称要创造和平的"和平协议"向来最不可靠。两岸之间为推导"具中国特色的和平"的一干人，恐怕真混淆了什么是人性真实。

欧洲怎样对抗中国？

《纽约时报》发表文章《英国脱欧有助于西方反击中国吗》，作者Jochen Bittner说，在很长一段时间里，西方一直不信威权体制下能有稳定丶健康的经济。中国颠覆了这种假设，展示了如何让个人自由与创新自由脱钩。在现代历史上，技术领导地位首次被一个不受民主投票制约的权力所获取。事实上，中国的法律传统与西方截然相反，将集体利益置于个人权利之上。

文章说，如果认为这种划时代的权力转移不会影响西方民主国家，那就太天真了。我们已经看到，中国在欧洲的作用正在增强，无论是作为一个榜样还是作为一种势力。

作者认为，显然，脱欧不足以令欧洲或整个西方反击中国。但通过在欧洲重新洗牌，迫使布鲁塞尔重新考虑其核心原则，英国的退出将产生一种明确的效果，推动英吉利海峡两岸看清挑战的领域。双方都无法单独对抗中国；就算团结在一起，可能也不足以对抗中国。但是作为一项全球协议的核心，它们能够面对这个挑战。

不外乎谈武侠丶谈民国丶谈宫闱

中国臣民可以谈什么？

台湾《新新闻》发表文章《中国臣民们的武侠丶宫闱丶民国梦》，作者吴豪人说，共产党中国，特别是如今公然"禁止谈论公民社会丶坚决反对三权分立"的习近平中国，是一个典型质量俱差者霸凌质量俱佳者的国度。既然自由民主宪政不许谈，老百姓也只好谈谈饮食男女丶人之大欲。而质量俱佳的知识分子们又能谈什么呢？检视他们提供自爽爽民的大众文化，发现不外乎谈武侠丶谈民国丶谈宫闱。

文章说，不流亡，就讲不了真话。不讲真话也罢了，看着整个国家假话充斥，也只好读读《大日经》，练练形意拳，嘲笑汪精卫的阴柔媚态，惊叹中统军统比人脸辨识系统尚有人性。中国如今是个取法乎下，所以每况愈下的皇朝。既然不准当公民（citizen），"臣民们"（the subjects）也只好舞武侠丶宫宫闱与民民国了。

达赖喇嘛：中国将选一个假的我

香港《立场新闻》发表文章《TIME专访达赖喇嘛：我不在后，中国会自行选达赖喇嘛，但绝不会被藏人承认》，报道美国《时代》杂志（TIME）在达赖喇嘛带领藏人流亡六十周年之际，刊出对达赖喇嘛的专访。

在专访中被问及达赖喇嘛体制的未来，达赖表示，自己不在后的两三年内，中国可能会选择一名达赖喇嘛，但是绝对不会获得藏人的承认。"比如他们选择的班禅喇嘛，一些中国的官员也称他为假班禅喇嘛。"

文章说，达赖喇嘛强调，实际上存在的许多困顿，都是由人类自己所造成的。"我们的国家"丶"他们的国家"丶"我的宗教"丶"他的宗教"，正是因为这些观念而制造出各种问题。"解决这些问题的唯一方法，就是提倡人类一体性理念，因为我们必须共同生活在这个地球上。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]