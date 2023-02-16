墙外文摘：气球被美军击落，中国得偿所愿？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国为何要用不受控的气球监视美国？》，作者David Axe说，中国间谍气球的意义不大，至少在军事层面上如此。高空气球的用途不会比近地轨道上的小型卫星更大--而卫星还有肉眼几乎看不见的优势。连间谍气球是否比小型卫星群更具成本效益都是个问题。

作者说，中国军方或情报机关部署间谍气球的理由与有效性、实用性或效率无关。军事决策不是凭空做出的。尤其是在中国那种缺乏透明和民主的政治体系里。气球完全可能是一个不知为何受到中共官僚机构大力支持的坏主意，就像美国军事-工业-政治综合体时不时（有些人可能会说经常）造出理论上可能很棒，但现实用处不大的技术。

那么，中国为何要使用不受控的气球监视美国？--特朗普执政期间至少三次，拜登总统任内则有两次。中国的策划者必然明白，美军开火击落气球只是时间问题。

作者解释说，大国不愿部署间谍气球的理由显而易见。但另一个问题的答案就没那么明确了。对任何中国外交政策研究者来说，重要的是得记住，威权政府保持权力必须要靠两件事：在国外展示力量，同时还要将这种力量投射到国内。威权政府需要外部敌人才能将自己塑造成国家的保护者。但将外部威胁具像化的军事挑衅同样是对国内人民的暗中警示：听话点，否则我们的武器就会对准你们。

对击落气球媒体评论如潮之汹涌

台湾国防部应正视中国浮空器

新加坡"端传媒"发表文章《中国气球"不对称"监侦模式渗透领空，台湾如何应对？》，作者吕礼诗指出，所谓中国间谍气球，其外型虽然像气球一般，但飞行高度与作业模式，更似飞船；此类飞艇与系留气球、自由空飘气球等，解放军将其划规为"浮空器"。浮空器的设计远比想像中的严谨，且运用匿踪设计、空气动力、复合材料、系统控制、人工智慧、太阳光电、大气物理、"情报、监视、侦察"目获及系统控制等科际整合的成果。

文章说，特别需要留意的是，浮空器飞越他国领空绝非仅用于搜集大气参数，真正的目是为了弥补卫星侦照的不足，且可截获各国在内陆和大洋中军演或装备测试的电磁参数。

作者认为，台湾国防部应正视中国以浮空器进行"不对称"监侦模式，研拟及执行反制作为，一味地重复"联合情监侦可有效掌握"、"依《国军经常战备时期突发状况处置规定》应处"等制式官方回应，甚至明知解放军在进行情报刺探，且没有确凿的证据下，帮解放军以"气象科研使用"唾面自干的自圆其说，此无异告诉邻近强权：懦弱的国军，让台湾选择了屈辱。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



中国政府如何打造出"五毛"机器人？

台湾"上报"发表文章《中国版的ChatGPT，鹦鹉学舌？画虎类犬？》，作者曾敏祯说，揆诸2017年中共国务院发布《新一代人工智能发展规划》，提到"人工智能技术可准确感知、预测、预警基础设施和社会安全运行的重大态势，及时把握群体认知及心理变化，主动决策反应，将显著提高社会治理的能力和水平，对有效维护社会稳定具有不可替的作用"，凸显中国运用AI首要政策目标，系须有助中国政府了解和掌控社会动态。

文章指出，对中国而言，ChatGPT以知无不言的答复特点，倘未来上亿的中国网民可使用ChatGPT并接触其提供的回复，如询问"1989年天安门事件中，中共军队做了什么？"、"2019年香港'反送中运动'期间，香港政府及员警有什么表现？"抑或"2022年为什么会爆发白纸革命？"等真相，必让中国芒刺在背。故而百度的"文心一言"宣称3月前完成内测对外开放，显示中国必须制造自己的版本与之抗衡，用符合"国安标准"的内容来教育训练它，避免"境外敌对势力"从背后控制它的资料筛选和整合回复逻辑，创作出"辱华"、"谣言"和"抹黑"等挑战中国意识形态的"有害内容"，惟此凸显既要拚命桎梏人民思想，又要在科技创新上赶超他国，可谓自相矛盾。

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