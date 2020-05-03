墙外文摘：比尔•盖茨应该同情中共吗？

（德国之声中文网）微软创始人比尔•盖茨批评美国政府对中共政权的应对，认为现在追究中共责任影响美国的抗疫工作。台湾《上报》发表文章《比尔•盖茨对北京滥用怜悯》，作者胡浩认为，中国共产党仍在竭尽全力掩盖有关疫情和中共自身失败的资讯。它继续威胁着美国人的健康和生命，这是不容忽视的。

文章说，中共拒绝允许国际专家调查武汉市发生的情况，这阻碍了寻找治疗方法的努力。除非找到源头，否则无法追踪爆发的真实路径，也无法知道关键的科学资讯。那些警告不要将北京推得太远的人说，在大流行上与中共合作至关重要。但这个观点根本站不住脚，合作只能在北京真诚合作的范围内起作用。在一起寻找治疗方法听起来很不错，但是当美国制药公司吉利德将药物的样品送往中国进行试验时，一家中国公司复制了它，对其进行了复制并尝试为其申请专利。

作者认为，中共负有特殊责任，不是因为责备而是因为它是这场危机各个阶段的先行者。我们离终点还很远。如果允许北京的行为继续不受挑战，它将继续滥用我们的怜悯。世界有180多个国家都受到武汉病毒的影响，美国在这方面应做更多的国际努力。

台北市议员王鸿薇为什么能够上央视？

台北市议员王鸿薇近日受邀上中国央视节目《海峡两岸》，其言行举止引发不少议论。台湾《风传媒》发表文章《王鸿薇─我上了央视耶！》，作者张赞国说，尽管唱做俱佳，王鸿薇在央视的演出，不是政治正确，而是既无知，又愚蠢。无知，是因为王鸿薇不晓得，2016年2月，中国国家主席习近平巡视时，央视公开宣称"央视姓党，绝对忠诚，请您检阅"，肉麻十足。央视既然向当权屈膝，王鸿薇居然无知到极点，充当共犯，向霸道低头。愚蠢，是因为王鸿薇是自由人，却陷身到一个任人摆布的地步，如傀儡一般。央视姓党，此党非彼党，她又如何摆脱得掉国民党是共产党附庸的印记。

文章说，在中国，央视不是一般的电视媒体，而是社会控制的国家机制之一，更是党国高官的形象设计师，或是打击/丑化对手的工具。央视大方的给王鸿薇一席之地，不会没有算计过意图后果（在前台遵守中国的政治游戏规则），也不会不预防非意图后果（在后台抖出内幕让北京难堪）。央视无疑相当笃定，任何在台湾受邀上节目的人都不会公开或私下跟中国唱反调，最好是与党国中央一鼻孔出气，按本宣科。王鸿薇也的确狐假虎威，说不定从此乌鸦飞上枝头。

《后浪》背后是中共宣传席卷互联网的巨浪

五四青年节前夕，弹幕视频网站哔哩哔哩（bilibili，简称B站）在微信与央视同步投放的视频广告《后浪》。香港《端传媒》发表文章《在央视投放广告的B站，是如何一步步走到今天的？》，作者比利小子说，B站把网站对青少年的吸引力作为最大的议价筹码，用"帮助国家完成对青少年的意识形态教育"来换取一定程度上的"行政外包"权力。

作者认为，这并不能说明B站就比其他中国网际网路公司在"臣服于政府"这一点上走得更远。我们在各个巨头企业身上一样可以看到大搞"正能量"、加强言论审核、助力官媒重夺话语权等行为。只是B站的《后浪》宣传片将他们的小心思暴露出来了而已。但无法回避的是，这次的央视广告投放，无论对B站自身还是它曾经代表的那股青年文化来说，都是一个重要的转折点。这意味着后浪们对"主流"价值已不再抗拒或躲闪，反而主动拥抱了前浪们所划定的价值与话语体系。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]