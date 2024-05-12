墙外文摘：母亲节，可以选择不做好女人

有评论批评庆祝母亲节的横幅标语成为整场社会级煤气灯效应的收网动作，认为唯有确保女人有足够的自由去选择担不担起母职，我们才够资格去歌颂母亲伟大。

（德国之声中文网）总部位于新加坡的“端传媒”发表文章《母亲节：母职路上，女人需要的不是赞美，而是忠告与支援》，作者Muk Lam认为，庆祝母亲节的横幅标语成为整场社会级煤气灯效应的收网动作，将母亲的本质定性为牺牲奉献，自此社会完成对女人的规训、牧养、收编以及分化，你可以选择当个好女人，并接受随之而来的密集母职和全母乳喂养，令自己重返职场的难度提升。透过将母职神圣化、制式化，以及限缩除去母职以外的生涯选择，社会以区区一块好母亲的廉价牌坊劝诱一批女人无偿提供生育和劳动资源。剩下的自然是不好的女人，她们可以是妓女，也可以是既提供不了生育资源也提供不了性资源、既不算圣女也不算妓女的废弃的女性资源。

作者说，幸好我们可以选择不当个好女人。唯有当我们确保女人有足够的自由去选择担不担起母职，我们才够资格去歌颂母亲伟大。有些独身女人选择当个 Single mother by choice，其实不光是单亲妈妈，所有妈妈都应该是Mother by choice，成为妈妈是一个知情同意（Informed decision），女人应该事先得知所有相关风险，而不是不假思索地将之视为预设选项。确保女人自由选择母职要做的工夫太多了，教育上要消除男女进入高等教育的差异，职场上要由政府（而非私人企业）提供怀孕女性津贴，社会服务上要确保人们可轻易取得避孕工具、女性拥有全权决定自己是中止怀孕还是继续怀孕，文化上要宣传育儿是性别中立的工作，男人不比女人更差。

建议赖清德不要轻易“抹红”对手

台湾“上报”发表文章《让中华民国有一个安身立命之所──给赖清德的520建言（之三）》，作者陈嘉宏指出，民调显示民进党的支持者有95.2％认同“海峡两岸是两个不同国家”的主张，民众党的支持者也有83.7％认同，而即使在国民党的支持者里，认同“海峡两岸是两个不同国家”也有50.7％。

就此，陈嘉宏给赖清德提了三项建议：首先，不要动辄用两岸统独的立场来解释重大政治争议与朝野冲突；简言之，就是不要轻易地“抹红”对手。第二、中华民国派固然重视中华民国台湾的主体性，也谈“抗中保台”，但他们同样重视（或更重视）“和中友中”的主张。所以，赖清德应该延续选举时将“和平”当成关键字的基调：就是为了“穷尽一切努力地追求和平”，才会“穷尽一切努力地准备战争”。第三、传统民进党人不喜欢主动提到中华民国，因为他们认为这不脱离“未来一中”、“一中屋顶”，此一主张会让国际社会误认两岸关系是一中争议，反有害于台湾的国家安全。关于这一点，蔡英文一方面宣示用《宪法》及《两岸人民关系条例》处理两岸关系，但在处理国际事务上，却用尽力地区分台湾与中国的不同，她这种“内外有别”的处理方式其实颇值得参考。

中国经济需要超越寻租模式

总部位于华盛顿的网络媒体“歪脑”发表文章《延续45年的“寻租中国”模式会因“新质生产力”而跃迁吗？》，作者任仲指出，四十年来，农民工为中国制造业的崛起做出了巨大贡献，如果没有庞大的农民工群体提供廉价而温顺的劳动力，中国不会成为世界工厂。但是农民工却长期被排除在“地方成长联盟”之外，无法公平分享快经济成长的果实。另一方面，农民工针对严苛的阶级剥削发起的不同程度的“马克思式抗争”都会遭到国家和资本的联手打压。

作者认为，历史与现实经验表明，这种世界工厂发展模式并不是永动机，它的功能发挥受到时空背景的制约，一方面，全球价值链的转移有其内在规律，“逐底竞争”仍然是主要驱动力；另一方面，中国的劳动力市场受人口结构的影响瞬息万变，农民工不会永远甘愿接受身份剥削和阶级剥削，这两方面因素决定了中国寻租式发展的内在不稳定性，而全球金融危机的冲击只是触媒。中国要追求经济转型和产业升级，无论是主动拥抱还是被动接受，都需要超越寻租式的世界工厂发展模式。

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