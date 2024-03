墙外文摘：武汉新冠疫情原本可望得到遏制

(德国之声中文网)英国《每日电讯报》发表记者Nicola Smith的文章,介绍美国芝加哥大学政治学教授杨大力(Dali Yang)的新著《武汉:新冠疫情在中国爆发后如何失控》(Wuhan: How the Covid-19 Outbreak in China Spiraled Out of Control)。杨大力在书中指出,2019年底新冠疫情在武汉爆发之后,尽管当局迅速启动了国家卫生健康委员会和中国疾病预防控制中心的一系列应急响应,但在最初关键的几周里,各种失误、审查、政治利益和适得其反的举措都延误了阻止病毒的传播,使得原本可望得到遏制的疫情传遍全球。中共为维护社会稳定而压制信息的政治传统,以及当局对主导权和控制权而非透明度的重视,都是不利于遏制疫情的因素。

杨大力还指出,尽管许多医生都堪称英雄,但他们也是在有限制的条件下工作的。"这显然不是一幅非黑即白的图画,而是灰色的阴影。一些最勇敢的医生也并不是本来应该更加直言不讳的医疗工作者"。武汉医疗界存在着普遍的怕被官方责难的恐惧。医院员工的感染被掩盖,一线专家遭到排挤。官员们忙着欺骗公众,并在明确知道疫情爆发的情况下组织"万家宴"。

杨大力说,他之所以写这本书,是因为疫情最终影响的不仅仅是武汉,而是全球数十亿人。通过他的研究,这位政治学者并不相信,中国复杂的治理体系将来会更好地处理另一场危险的疫情。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 新冠病例全球激增 新冠肺炎的全球感染数字在6月28日突破1000万例,截至6月29日全球已有超过50万人死于新冠肺炎,而美国则是受影响最严重国家,死亡人数逾12.5万人,相当于全世界的死亡病例中,每四人有一人来自美国。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 美国疫情持续肆虐 美国1月底确诊首例新冠病毒患者,疫情此后在全国各地蔓延,3月底时累计确诊人数超越中国和意大利通报的数字。6月下旬,美国多州的新确诊人数再次呈现直线上升,而出现这一现象的部分原因在于许多联邦州已宣布解除活动禁令、恢复正常生活。在非裔美国人因警察暴力丧生后,各地爆发的大规模反种族主义抗议活动也导致新冠病毒感染者数量上升。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 拉美疫情失控 5月底,拉美国家成为新冠疫情的另一个重灾区,确诊案例不断增加。巴西、墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔、智利的死亡人数持续上升。而大部分拉丁美洲的新增案例都来自巴西。截至6月底,巴西的新冠病毒死亡总数超过5.7万人,仅次于美国。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 北京疫情死灰复燃?三文鱼成背锅侠 6月11日、12日两天内,北京出现了7起新增病例以及数十名无症状感染者。政府部门如临大敌,迅速封闭了6座大型菜市场,实行严格管理。疾控人员在其中一座市场切割三文鱼的案板中检测到新冠病毒后,全北京多家连锁超市纷纷暂时将三文鱼下架。此前,北京市已经超过50天没有出现本地传播病例,仅有零散的境外输入病例。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 各国逐步放松防疫措施 欧美国家、俄罗斯、新西兰等国从6月开始逐步解封。欧洲国家开放边境,企业也重新复工,亚洲和非洲多国慢慢回复正常生活。欧盟考虑在7月初对欧盟外的旅客重新开放边境。巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦等国则在持续出现新增病例的情况下准备重新开放公共场所,恢复商店营业。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 到底戴不戴口罩? 欧美国家一度对佩戴口罩的防护作用存疑,并担心会加剧医护人员的口罩紧缺现象,因此,不建议一般民众戴口罩。但在4月初,欧美国家纷纷转变态度,开始强调,即便是简易的棉布口罩,也能防止无症状感染者的飞沫扩散给他人。捷克、奥地利、德国、英国等国家陆续出台规定,要求民众在公共场合戴口罩。世界卫生组织也在6月更新建议,强力建议戴口罩。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 东京奥运宣布延期 3月底,国际奥委会正式宣布,2020年东京奥运会将推迟一年,最迟在2021年夏季举行。东京奥运会原定于2020年7月24日至8月9日举行。然而在新冠疫情全球爆发后,日本面对的国际压力越来越大,包括加拿大、澳大利亚等多国都表示不会在今年派运动员参赛。在与国际奥委会主席沟通后,日本首相安倍晋三3月24日宣布推迟东京奥运会。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 “全球性大流行” 鉴于新冠病毒已在全球115国扩散,世界卫生组织于3月11日正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行”。与此同时,由于疫情大规模爆发,全球许多国家3月宣布进入紧急状态或实行封锁限制,甚至关闭边境以避免疫情进一步扩散。受到防疫措施影响,各国的经济受到重创。国际货币基金组织4月预测,新冠疫情将引发带萧条以来最严重的经济衰退。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 意大利沦陷 德国爆发疫情 2月20日前后,意大利北部疫情突然爆发。2月25日,德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染。他与妻子在确诊前曾频繁参与社交活动和狂欢节集会,当地随后出现大量感染者。此后德国各地陆续传出了意大利度假归来者被确诊感染的消息,短短一周内德国的病例总数就新增数百人,至3月9日,德国感染人数破千。意大利疫情在3月失控,确诊案例和死亡人数攀升,成为中国以外疫情最严重国家。该国随即宣布全国进入封锁,禁止公开活动即体育赛事,关闭学校及多数商店。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 新冠病毒抵达欧洲 1月24日,法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例,标志着该病毒首现欧洲。数小时后,奥地利报告,一人感染该病毒。1月27日晚间,德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。这名男子是汽车零部件制造商Webasto员工,一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。这条传染链总共传染了14人。一名英国商人在新加坡参加会议后感染新冠肺炎,随后在度假时又传染给其它度假者。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 亚洲各国受疫情冲击 新冠疫情迅速从中国蔓延至亚洲多个国家,印度、印尼、日本、新加坡和韩国陆续出现大量确诊病例。中韩疫情在2月逐渐达到峰值,而欧洲国家的疫情才刚刚开始爆发。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 武汉封城 1月23日,中国对武汉实行“封城”,暂停公共交通,以试图遏制该病毒传播。多国政府陆续派机撤侨。1月30日,世界卫生组织宣布将新冠疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"( PHEIC)。武汉封城持续了76天,直至4月8日才解封。根据湖北省的官方统计数字,当地确诊病例为6.8万人,而港大则在国际医学期刊《刺针》发表研究报告推算,湖北在疫情期间可能有220万人曾经感染新冠病毒。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 确认病毒可“人传人” 1月中旬,专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”,意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日,官方确认,该病毒可在人和人之间直接传染。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 新型冠状病毒 专家起初排除了SARS病毒的可能性。2002年,引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐,并传播境外,导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日,中国科学家宣布,已确认这是一种新型冠状病毒,类似SARS,属于冠状病毒家族,并暂时将它取名为2019-nCoV(2019-新型冠状病毒),患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。1月13日,世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV)。

从爆发到蔓延全球:新冠肺炎大事记 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底,微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告,内容首次提到“不明原因肺炎”。 另有一张文件照片显示,该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论,众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日,中国向世界卫生组织报告,该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例,病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。 作者: 张筠青



利用中朝芥蒂解决朝核问题?

《纽约时报》发表文章《美国该如何利用朝鲜对中国的戒心和金正恩的野心》,作者鲁乐汉(John Delury,首尔延世大学中国研究教授)认为,华盛顿和平壤之间的不信任在拜登执政期间进一步加深,看上去不太可能取得突破。然而,在朝鲜有两种未被充分认识的因素正在发挥作用,美国可能会从中找到筹码。首先是中国。尽管表面上有共产主义的亲缘关系,金正恩和中国国家主席习近平骨子里都是民族主义者,对彼此都很警惕。两国之间深刻的相互不信任感是显而易见的。许多中国人看不起邻国朝鲜,认为它落后,并对其破坏稳定的行为感到恼火。许多朝鲜人憎恨中国的成功,抵制中国的影响;平壤可以允许更多的中国投资,但不想欠中国资本的债。而金正恩似乎乐于在中国敏感的政治事件发生前进行挑衅,从而最大限度地让北京难堪,包括试验联合国制裁禁止的武器。

文章指出,金正恩在2011年成为最高领导人后等了六年才前往北京与习近平会面。当新冠疫情出现时,朝鲜是首批关闭与中国边境的国家之一,在近三年的关闭期间,两国关系出现了下滑。去年,金正恩选择普京而不是习近平作为他疫情后首次峰会会面的对象,跳过中国前往俄罗斯远东地区。金正恩对中国的不信任对美国来说是一个契机。鲁乐汉还认为美国可以利用金正恩的经济野心来重启和平谈判。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

中国"新左派"与台湾"左独"

台湾联经出版社《思想》杂志发表文章《离散华裔左翼与中国民族主义情结》,作者刘文(中央研究院民族学研究所助研究员)和丘琦欣(社会运动研究者)指出,一方面,西方学者想要从新左派身上,指认政治光谱下的中国"左派",对比着他们所认知已经被新自由主义入侵至体无完肤的西方;另一方面,无疑有一部分是出于新左派吸收并运用了西方批判理论,强调"中国模式"与西方发展脉络区隔的重要性。自习近平上任后,毛派中的反西方国族意识形态渐成为主流,所谓新左派要跟着重经济发展的自由派对抗的说法,也不再适用。新左派的领导人物汪晖,远远不是反对国家政策的异议知识分子,他论述中的国家主义变得相对显著,成为中国共产党政策的拥护者。不但被称为"国师",也不忌讳地为"中国模式"的"一带一路"经济扩张政策辩护,主张此项政策有反资本主义的潜力。在台湾、香港、西藏以及新疆的主权问题上,以汪晖为首的新左派,大量引述后殖民理论,指出这些地方性的认同感来自于前殖民者文化影响的遗绪,并非合理或正当的,因此坚决支持将台湾与香港并入中国的领土,也反对西藏及新疆的主权,认为需要依靠"后殖民"的思想将其文化与民族认同解构。

文章说,2014年的太阳花运动让新世代受到了"左独"启发,但这股能量却是稍纵即逝。对于广泛的台派而言,中国因素与中共武统的问题,仍是当下政治的首要考量,也因此可能会将左翼的关怀,包含劳权、人权,以及对于政府公权力的批判,放入次要的考虑。太阳花运动后"第三势力"政党的短暂崛起--一个渴望建立能够制衡两大党的本土政权的政治范畴--也逐渐被摇摆不定、功利主义导向的政治操作模式所取代。在中国侵略台湾意图越加明显,以及灰色地带战争越加频繁的现况下,要维持"左"与"独"两者的兼容更为困难。在一个离散华裔、香港人、西藏人,新疆人以及台湾人都受到政治压迫的时代,"左独"的政治和离散左翼的交集,即在于提供这些运动批判汉人文化霸权的思想资源,扩张世界左翼对于"华人左翼"的理解,以超越单一绝对的民族主义。

