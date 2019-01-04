墙外文摘：欧阳娜娜如何才能不被“台独”？

（德国之声中文网）艺人欧阳娜娜近日被中国网友点名"独"。随後，她表态"我是中国人"，希望化解敌意。不料，欧阳娜娜随后又被点名"公开参加邪教活动"。由於欧阳娜娜有高知名度，这个事件引发两岸网友讨论。台湾《看天下》发表文章《从欧阳娜娜被"台独"说起》，作者东洲 认为，欧阳娜娜身在大陆，"你要她喊：我是台湾人。我想换作是谁，都难做到吧。一不小心，搞不好就被李明哲了。欧阳娜娜是受害者，我们要同情欧阳娜娜，给她一点温暖才是。台湾人有言论自由，不能够理解中国人在那种环境下的压力。

文章说，你表态反台独就有用吗？对于中共来说，你是台湾人，你就负有先天的"原罪"，你不表态支持统一，甚至为其当马前卒一样效力，换句话说，你不把自己交给共产党，你就是"台独"。对于中共来说，你主张"中华民国"也不行，一样是台独份子。经历中共统治的一代代人，思想就是党文化。"我想这也是给台湾一些对于共产党抱持幻想的人一个警讯。你还要与之统一吗？你还想让共产党来统治你？你们曾经反共的言行，共产党一定会给你清算到底的"。

习近平意大利之行收获如何？

《纽约时报》发表文章《习近平真的"征服"了意大利吗？》，作者LLARIA MARIA SALA说，面积抵得上一个小型大洲的中国，倾向于通过与其他国家逐一谈判，而非与区域集团进行交涉，从而充分利用其重要性。在与东南亚国家联盟(Southeast Asian association)的往来中，它已运用过这一技巧，用双边协议分裂成员国。从习近平主席上周访问意大利和法国的信号来看，中国在欧洲也采取了同样的方针--这一次的对象，是反对欧盟丶反对亲欧盟的埃马纽埃尔暵砜肆?(Emmanuel Macron)政府等等各方的意大利政府。不出所料，意大利同中国签署了广泛的谅解备忘录，成为首个为中国巨大而争议性的"一带一路"基础设施倡议背书的主要西方经济体。

但习近平真得从意大利得到了他此行想要的吗？文章说，该谅解备忘录的核心条款--以及随之签订的29份合同，内容从轻浮到鲁莽程度不一--措辞极其含糊。事实上，一些承诺在本质上是不承担义务的。意大利内部的政治分歧只是今日意大利政坛乱象的一个例证。在如此背景之下，习近平此行意大利到头来可能像是置身其中的唯一成年人。但这并不意味着他一切尽在掌握，或者会得到他想要的。如果意大利政府对自己的选民丶对其他欧洲国家和北约而言，都不是可靠的伙伴，那么对中国可能也一样。

上海拾荒者大师为什么火了？

就在人们对"拾荒者流动党支部"的嘲笑和戏谑声还未退去的时候，最近一位上海的公务员拾荒者火了。他对《战国策》丶《左传》丶《尚书》等古籍如数家珍，完全颠覆了人们对拾荒者的印象，加上他公务员的身份和大学的背景，被人们追捧为流浪的"国学大师"。台湾《风传媒》发表文章《中国出了这样的大师，你自己没点数吗》，作者李华说，如今的中国一方面渴望出现大师级的人物，另一方面又出现大量粗制滥造的伪大师。在劣币驱逐良币的原则下，真正的大师成了稀罕货。上海的流浪大师就是引用了古籍里的几句话，竟成了一些人眼中的大师了，这是不是要说明了一些人的"不学无术"呢？

文章说，非正常的社会里，正常人会被视为洪水猛兽。周围的人都溜须拍马丶吃拿卡要丶上下其手，你守规矩丶讲原则也会被认为是不正常，"正常的人"对"不正常的人"就像如鲠在喉，无不除之而后快。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平