墙外文摘：“棉花战争”只是一场序曲？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国逼反了这些原本帮它说话的西方企业》，作者杜心武说， "良好棉花发展协会"称得上非常有影响力，也非常有公信力。它不认证的产品，协会成员不用，这本来就是协会成员的义务。所以，不用新疆棉花这事，根本和个别的品牌商无关，这就是为何H&M非常冤枉之处。

文章说，根据中国的逻辑，企业在哪个国家就要遵守哪个国家的法律和标准。那么西方企业在西方发表声明，就是遵守西方国家的法律和标准。在以往，这些企业只要不在中国发表类似声明就可以（或者其中国分公司用中文发表安抚声明），但现在，中国把手伸到外国，要求西方公司在外国也要遵守中国的准则。而很多西方企业连"沉默权"也没有，不发声明就会被中国指责为"不支持新疆棉花"。

作者说，最后的结果只会是中国主动推动了"脱钩化"。而且，本来这些西方企业都是在各自国家帮中国说话的主力，现在它们被"逼反"了，经济上的脱钩化，当然会进一步推动政治上的敌对了，这对中国当然是不利的。其实，就算现在，中国大打民族主义牌，让西方各国见识了"战狼"的威力，已把西方国家推到一起。这种民族主义牌或许能凝聚中国人心，但对中国还是弊大于利。

中国与欧洲打交道难度大增

香港《端传媒》发表文章《天安门事件后最紧张的中欧关系：新疆问题是否会引发更激烈对抗》，作者碧德说，中国制裁了欧盟塑造共同外交政策的"脚本作者"，而这个委员会今后还将继续起草与中国有关的政策。这些高级外交官在本国外交系统内地位举足轻重，无一例外都有丰富的担任驻外大使经历，若旅行禁令也适用于他们个人身上，甚至是各国后续继任者，不难预计未来会出现复杂且难以处理的情景。

作者认为，人权制裁与经贸制裁不一样，意识形态上的姿态大过利益上的伤筋动骨，这也是拜登上台后能迅速集结西方盟友对华施压的原因，侧面显示出新政府更为纯熟的外交手段。可以想象到，欧盟在经济贸易和科技标准上与美国逐渐趋近，是接下来四年中的大概率事件，人权问题会在价值观外交的引领下嵌套进其他议题中。中国在拜登政府时期下与欧洲打交道难度将高好几个台阶，因为首先面临的就是一场意识形态的道德战争。中国对欧洲的战略方向，过去四年在于想办法拉远欧美之间的距离，也颇取得了一些效果，但在未来更有可能以"你们不配"的姿态，令对方更紧密团结起来围攻自己。

新疆"血棉花"会砸到台商的头吗？

台湾《新新闻》发表文章《棉花战争，台商当心被血棉花砸头》，作者顾尔德说， "棉花战争"不会只是中、西方互扔"血棉花"而已，更会扩及各产业链，甚至台商也会受牵连。这场棉花战争涉及几个关键词：反恐、再教育营、援疆、脱穷，以及最重要的供应链重组。

文章说，在欧盟制裁公布前，3月10号欧洲议会通过一项立法提案，要求欧盟执委会尽快就跨国集团企业伦理道德问题制定法案，迫使企业对其供应链负责，协力厂商要符合各种社会规范，包括禁止童工、禁止强迫劳动、工安、最低工资与环保、永续等要求。这个规范供应链的法规估计在2022年初上路。和美国《防止强迫维吾尔劳动法》一样，这项立法除了要求企业自身，也要求企业对其协力厂商负起相关责任。这个法案并非针对中国，但肯定对这个"世界工厂"影响最大，其影响还可能造成全球供应链重组。台商去年才在ASPI报告中被点名，如今更得提防欧美强化规范供应链之际，不要再被血棉花砸到。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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