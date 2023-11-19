墙外文摘：柯文哲是中共介选的一枚棋子？

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《中共介选是现在进行式》，该媒体总主笔陈嘉宏指出，柯文哲在
“蓝白合”前后对国民党的评价互相矛盾。文章说，柯文哲说话不算话，从不是新鲜事；不过在攸关自己政治生命与民众党前途的生死门里，他最后竟然丢盔弃甲、几近弃械投降，实在让外界相当好奇其中到底有什么外力介入？
文章指出，蓝白合当天一大早，马办与侯办才为了萧旭岑在11月初访中一事搞得剑拔弩张，萧旭岑当时抨击侯办：意图破坏蓝白合的有心人士，居然模仿绿营抹红的老招，自己人打自己人，他要请侯办多恶补一下“大陆事务的常识”。显然，侯办完全是这场蓝白合的局外人，直到当天一早都被蒙在骨里。到底这“方案”是谁拿出来的？又是如何能够逼着柯文哲“割肉喂虎”？一向欠缺政治手腕的马英九如何能一出手就搞定蓝白配？是不是要请马办指点迷津告诉外界：什么样的“大陆事务的常识”让马英九突然之间有如神助？
參與11月15日協商會議的藍白政治人物，由左至右為朱立倫、侯友宜、馬英九、柯文哲
作者认为，柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜。只是，瞧不起为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”，如果柯文哲说不出口，还有谁能爆料呢？
客座评论：无论如何配 国民党都已输了
文章写道，中国想介入台湾大选，是一件公开的秘密；最早是恐吓选民，接着是逼迫台商表态，再来是弄点假新闻、假讯息，试图扰乱民心。直到现在，老共手段越来越进化，甚至用查税，黑资料直接操作候选人名单。种种迹象显示，共产党介选是现在进行式，柯文哲只是其中一枚棋子；只是他不愿吐实，所以出卖同志，背叛支持者，还让妈妈伤心不高兴，如今才流泪装可怜，丝毫都不值得同情。
一个成功但仍然专制的中国
《纽约时报》发表文章《再见了，中美关系的黄金年代》，作者Farah Stockman写道，在以往的黄金岁月，美国的政策制定者担心一个失败和饥饿的中国会给世界带来风险，他们为中国的经济成功打下了基础。如今，美国的政策制定者们在寻找挫败中国野心的方法，他们担心一个成功但仍然专制的中国会给世界带来风险。中国已经从对自己的国际地位充满焦虑的穷国变成一个富有、自信的国家——事实上已经自信到令它的邻国开始感到紧张。
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文章说，如果说中国已经变了，那么美国也是如此。在中美关系的黄金年代，美国几乎不加束缚的资本主义和代议制自治体制被全世界相当一部分地方视为榜样。如今它展现的是政治僵化、倒退的民粹主义和几乎无法弥合的贫富差距。仿佛还嫌证据不够多，在将与习近平会面之际，拜登自己的政府正在为可能出现的停摆做准备，在如何保持最起码的运转上争执不下。主办城市旧金山在习近平到访前清理了一些无家可归者露宿的区域，但这糊弄不了任何人。
作者认为，新时代的限制和可能性还没有定形，尚有待观察。
文革比喻的历史感愈发稀薄
新加坡“端传媒”发表文章《越发稀薄的文革比喻，如何限制包括#Metoo在内的中国政治想像？》，作者白秋渠指出，随着
习近平时代的到来，文革比喻再度在中国的公共空间里大量涌现。文革比喻一方面出现在公共知识界对官方的批评上。从习近平上任之初的反腐败运动和个人崇拜作风，再到废除任期限制，再到后来的新冠防疫、打击教培、收紧私有经济等政策，都被广泛看作中国回归文革的迹象。法学家许章润就曾批评道，习近平抛弃以经济建设为中心的基本国策，“令人不得不想起曾经的野蛮‘文革’岁月。”
实际上，学者彭丽君和瑞贝卡·卡尔（Rebecca Karl）都曾明确指出毛泽东与
习近平的政治和历史构想截然不同。前者以发动群众为手段来攻击官僚体制，视此为社会主义制度较之资本主义最重要的强项。后者则视社会的动态为敌，力求以国家强权来保证制度的稳定。即便如此，大批政治观察和评论者仍然不断把文革当作当代政治的比喻对象。
文章说，另一方面，文革比喻则出现在知识分子对社会现象的批评中。#MeToo运动被比作大字报政治迫害，大学生特种兵旅游也被比作红卫兵串联。这种讨论模式甚至已经拓展到英文世界：GameStop轧空事件被比作文革式的“暴民政治”在交易市场的显现，大学课堂上的批判性种族理论也被美国右翼比作美国版的文化大革命。在台湾，学生参与的社会运动也经常被批评者比作文革。在如此种种的使用里，发生在五十年前的文化大革命迎来了光怪陆离的、万花筒一般的余生。但与此同时，文革比喻的历史感也愈发稀薄。它不再能从社会辩论和政治行动中生长出新的意义，反而变成一片片承载着简单价值判断和情感判断的标签，不断回收和循环使用社会里已有的价值立场。
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图说旧金山拜习会 抵达旧金山
11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。
图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会”
当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。
图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新
为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。
图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同
拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”
图说旧金山拜习会 斐洛里庄园
美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。
图说旧金山拜习会 红旗和野兽
中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。
图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会
会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。
图说旧金山拜习会 美国商界晚宴
习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”
图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集
据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”