墙外文摘：林郑帮了蔡英文？

（德国之声中文网）台湾《奔腾思潮》发表文章《"反送中"让民进党捡到枪，那国民党呢》，作者何志勇说，正因为台湾不是西方世界，中共难有藉口向对岸民众抵制台湾的民主自由人权价值，所以才能让中华民国在台湾成为全世界唯一可以改变中国大陆的力量，而中国大陆民主化也将会是台湾安全最好的保障。所以这不啻是国民党竞争的利基，理应也与支持港人追求民主的立场相符。

文章说，颇令人玩味的是，蔡英文总统和民进党为求明年胜选，除了再三消费香港"反送中"，态度也大转，改以"中华民国派"自居，连竞选场合竟然都开始见国旗飘扬。反观国民党如果持续被民进党推往"亲共"的立场而未能及时应对，迟早会把自己深植在台湾人民心中诠释两岸关系的优势拱手让给了民进党，未来想要重返执政将更形困难。至于香港的抗争短期内恐怕难以了结，国民党人必须深思。

13个坚持不能解决中国之乱

香港《苹果日报》发表文章《近平之治还是近平之乱》，作者李平说，中共的权力运作一直是黑箱作业，铁幕后的决策过程往往就是权力斗争的过程，今次的四中全会也不例外。会前已是刀光剑影，三大传闻甚嚣尘上，一是习帝将立太子，即全会将增补陈敏尔、胡春华为政治局常委，作为下一代接班人；二是将讨论中国十四五规划（第十四个五年规划），规划已由刘鹤领军起草；三是将讨论香港乱局，涉港官员将被问责。三大传闻只能说是有人故意放风向习近平施压，实质上是中共权斗的一部份，结果也未能如愿。

文章说，作为中国之治纲领的《决定》所列举的13个坚持，并不能解决现时的中国之乱，坚持中国模式只会加剧与美国的冲突，坚持国进民退只会加速中国经济下滑，坚持严格管治香港只会加重港人自治自决意识。在中国走向民主、法治之前，近平之乱不可能走向近平之治，对香港所谓严格管治、健全国安法制、强化执法力量，首先打击的是香港的核心价值，只会让官民冲突、警民冲突的乱象恶化。

林郑美化暴力自打嘴巴

香港《立场新闻》发表文章《林郑继续美化警暴，警贼继续破坏法治》，作者钟建华说，林郑一方面是把示威活动及示威者妖魔化，把所有问题归咎于他们，把他们的暴力行为描绘得比实际伤害更严重，也完全不去对照更暴力，伤害更严重的警暴。另一方面，林郑根本就是自打嘴巴，自己不断合理化警察的暴力，甚至是在不断在美化警察的暴力。

文章说，无论林郑月娥怎样文过饰非，又不论警队那些发言人怎样利用例行的新闻发布会来大放厥词、乱吹乱放大量低级的谎言及歪理，市民看在眼里，只要还有一点点常识，还具备一点点正常人的是非判断能力，不欺骗自己，就自然可以判断是非曲直。

把哈萨克斯坦公民当中国人虐待

台湾《上报》发表文章《我就这样进了恐怖的新疆再教育营》，作者古力巴哈·耶利洛娃（Gulbahar Jelilova）是哈萨克斯坦共和国公民，经商往来中国，2017年5月不明原因被抓，进了监狱被改为中国名字，被当作中国人虐待。

耶利洛娃在审讯中受尽酷刑，包括连续性侵。"遭受各种各样残忍的对待，以承认强加于我们的罪名，例如十指插针这种酷刑，甚至被几个男人连续性侵，每次审讯最少24小时，有时候48小时，甚至72小时，回来都遍体麟伤，但什么话都不能讲，曾经有很多姐妹被带出去审讯就没有回来了。"

文章写道："每星期我们都会被强迫服用两片药，一个一个轮流从铁门的小孔伸出手去拿药，当场吃，然后张嘴检查；每十天打一支针，我不知道那是什么药，也不敢问，但我后来发现里头那些年轻女孩吃了之后两个礼拜生理期就停了，身体的感受也失灵了。"

2018年9月，耶利洛娃被突然释放。事后得知，她的儿女向联合国求救，透过国际社会以及联合国的施压，中国才将她释放。至今她仍被幻听、幻觉、药物后遗症折磨。

耶利洛娃也指出中国释出的"再教育营"里坐在桌椅上课的画面根本没这回事，整个过程都是关在牢房里。

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