墙外文摘：李玟的歌声与中美关系想象

（德国之声中文网）总部位于华盛顿的网络媒体"歪脑"发表文章《走向世界的李玟，和一个时代的美中关系想像》，作者郑侑安认为，歌手李玟演唱事业开始走向成功的背后，是中美关系一段难以言说的蜜月期。1997年江泽民访美（六四之后首次元首访问），1998年4月电影Titanic被正式译为《泰坦尼克号》一刀不剪引进中国大陆，6月时任美国总统克林顿正式且高调回访中国。当时，美式流行文化曾几何时在中国，还被存放在风光的泡泡里，为上亿的中国民众憧憬。李玟在中国的成名及事业高峰，与这种憧憬无法分割。

文章说，随着美国在东亚人眼中的形象愈来愈被拉扯，美国的流行文化地位也渐渐退去了光环。事业重心放到中国大陆，也令李玟面对不同的情境。过去从不涉及政治议题的她，在许多中国政府官方节日也要在微博发布祝贺词，这是许多事业放在中国大陆的艺人都必须完成的潜规则，哪怕这种祝贺看来并不符合艺人的形象或成长经历。有人怀疑她是否为此设定了一些立场。

作者认为，这也并不见得矛盾。李玟曾在朱军主持的"艺术人生"节目清唱过电影《上甘岭》的主题曲《我的祖国》。她的妈妈成长在湖北，曾是北京大学的毕业生，李玟的成长经验除了有Michael Jackson、Madonna，也有中国红色电影和歌曲，这些文化元素足以造就复杂的混合体，或者从某一个方面也代表着她的文化认同以及对不同市场的看法。而她对自己中国人身份的认同，显然让她免去了许多责难，在2012年中美关系每况愈下后，她完全洋派的作风没有遭遇质疑，几乎也没有被强迫表态，中国社会的公众一直认同她是一个爱国的留洋艺人，也一直认同她是中国在国际舞台上的代表人物。

南海比台海更危险也更棘手？

新加坡"端传媒"发表文章《美中南海对峙--中国为何要经略南海？透过什么战术手段？》，作者王臻明指出，虽然目前台海情势受到世界瞩目，但近期有不少学者相继提出警告，南海同样危险，甚至有可能比台海更早爆发武装冲突。

文章说，中国蚕食南海的战术手段，是利用海上民兵当先锋，中国海警或渔政单位在第二线策应，解放军最后上场的三阶段并吞手法。美国与其盟国的困境，在于中国的海上民兵数量庞大，而且一方面领取民兵补助，一方面游走在灰色地带，不少船队靠著非法渔捞或抽取海砂，快速赚取暴利，所以愿意铤而走险。往往是道高一尺、魔高一丈，难以禁绝，让各国的海上执法单位疲于奔命。再加上这背后有中国政府的支持，能利用执法的宽松程度，来向他国施压，在需要谈判筹码时，故意放纵这些非法活动，让他国不胜其扰，最后逼使他国妥协退让。一些国家希望以沟通谈判的方式，来避免两国爆发武装冲突，刚好落入中国的陷阱。

作者认为，所以若将南海问题视为是单纯的主权争端，是中国与周边国家为了开发利益而产生的冲突，那就完全错估中国的野心。对中国来说，在南海的尝试就像是郑和第一次下西洋，只是开端而已。郑和下西洋最后失败，在于明朝的国力已无力负担庞大的海洋开拓费用，而从中所获取的利益却又微不足道，只好改采闭关自守的政策，放弃经略海洋。同样的道理，只要中国能从对外扩张获取经济利益，一带一路可以让中国获得丰厚回报，那中国就不会放弃这个策略。想要继续维持经贸往来，以谈判与围堵来控管南海问题，无疑是缘木求鱼。

重启"服贸"谈判，如何应对复杂的美中关系？

随著2024年总统大选将近，"海峡两岸服务贸易协议"是否重启谈判，再度成为"亲中"与"远中"两大立场的重点。台湾"上报"发表文章《"服贸"已成美中两强非军事对抗的一部份》，作者汤名晖认为，"服贸"并不只是经济或贸易问题，就是国际体系之间的权力结构问题，它属于美中两强对抗的一部分，并且是在美中贸易战的结构之下，是美中两强非军事对抗的一部份。

文章说，历史上虽然有小国尝试在大国权力结构中寻求折冲的案例，但难免成为委屈的和平。由于生存与地理的现实，重启"服贸"需要得到的是美国在安全上更多的承诺，才能让削减台湾面对中国的潜在风险，但同时也得满足美国的相对利益。现况台湾的科技产业已配合美国的诉求增加投资和管制输出，即使重启"服贸"也可能是与美国沟通过的版本，恐怕也未必能满足中国的期待。

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