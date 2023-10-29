墙外文摘：李强和习近平联手施压李克强

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《李克强生前被“剪裙边” 习近平、李强联手施压》，作者杜政指出，在今年3月的中共两会召开期间，习近平曾公开对李克强进行敲打。李克强任内一直力推的招牌“改革”是“放管服”，即所谓“简政放权、放管结合、优化服务”，要推进向服务型政府的角色转变。这是中共十八大后，由李克强于2015年提出和力推的行政体制改革概念。新任总理李强在今年3月13日首次总理记者会上，没提简政放权，反而强调：凡事要多作“应不应该办”的价值判断，不能简单地只作“可不可以办”的技术判断。李强还下令在新规则中删除了李克强的心头大事“放管服”。自李强任总理后，中共官媒文章鲜见出现“放管服”的字眼。

作者说，李克强还有更麻烦的事。就在李强就任总理后，中共国务院马上进行新一轮统计打假。一些地方公开的信息显示，统计打假要倒查2022全年，甚至更早到2017年10月起，就是到李克强的第二任期内。经济数据造假也不只是李克强总理任期内的问题。这次李强“倒查”，一方面是要显示和过去旧账切割，另一方面就有点暗算已下台的李克强的意味了。

作者说，李克强任内被视为改革派，一些对中共抱幻想的人时而热传“习下李上”，希望让李克强上台来改变中共乱局。李克强突然去世，终结了改良派的想像。然而，这次李克强猝死事件，却可能同时带来政治震荡效应，埋下习近平的危机。

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李克强并非第二个胡耀邦

台湾“风传媒”发表文章《李克强骤逝成哭墙，将成第二个胡耀邦？》，作者林庭瑶指出，李克强的确符合传统中国人心中“明君贤相”的想象，中国社群平台上纷纷悼念李克强的骤逝。中国人民特别喜欢藉着某位政治人物的离世，对他盖棺定论之时，掀起所谓“大讨论”。

作者回顾，身为“团派嫡长子”的李克强，几次与习交手的关键时刻，最后都波澜不惊。当胡锦涛在二十大“被架离”之时，拍了一下李克强的背部示意，李克强也只是点了点头，一脸木然。习近平打破惯例三连任总书记，同时常委名单拉拢清一色的习近平人马，以胡锦涛为首，包括李克强、胡春华在内的团派，在二十大会议上正式被“清零”。

文章说，对于中国民众而言，李克强象征的是经济改革的能手。但反过来说，李克强在关键抉择的当下无力跟习近平据理力争、百般无奈地容忍坐视，终究还是个缺乏政治手腕的软弱书生。李克强和胡耀邦没得比。毕竟，胡耀邦的离世，直接引发了学潮；而李克强的过世，应会引发一轮“大讨论”，但其震波规模，恐将难以企及。强人政治的时代，文弱书生注定悲剧收场。

文革政治暴力的主要加害者是国家

新加坡“端传媒”发表文章《“谜一般的动荡”：关于文革的最新研究，如何挑战了主流叙事的理解？》，作者吉汉介绍了美国斯坦福大学社会学系教授魏昂德（AndrewWalder）的文革研究如何挑战了主流历史叙事对文革的理解。

文章指出，笼统的“浩劫叙事”遮蔽了许多东西，这其中就包括文革中政治暴力加害者与受害者的真实构成。当许多人提起文革中的政治暴力时，脑海中本能浮现起的加害者形象往往是“打砸抢”的红卫兵、上街武斗的造反派，而惯常印象中的受害者往往是被凌辱迫害的知识分子、被批斗游街的官员干部。换句话说，加害者是某种面目不清、失去理智的人民，而受害者是精英群体。这种印象与“浩劫叙事”对群众运动、“民粹主义”的笼统妖魔化是逻辑一致的。

魏昂德文革研究的重要贡献之一，就是彻底推翻了这样的惯常印象。他对文革中各种政治暴力分门别类的细致统计表明，文革中的政治暴力虽然多种多样，但其中的绝对主体部分，是在中央命令终结“内乱”、恢复秩序的压力下，军方所主导的地方政权对造反运动的镇压和对社会的震慑。就影响的范围与人数而言，这种镇压暴力与其他政治暴力完全不在一个数量级上。换言之，文革政治暴力的主要加害者是国家，而受害者是造反运动的参与者，以及在一波波镇压扩大化中无辜受到波及的普通人。

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