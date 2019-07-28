墙外文摘：李嘉诚心急  金正恩心慌

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《李嘉诚暗心急 共产党明清算》，作者李平认为，李嘉诚早已不复备受中共领导人邓小平、江泽民赏识时风光，梁振英出任特首后，他与中共港共的矛盾更公开化。他在中港两地大举撤资、长和迁册，引致中国官媒厉喝"别让李嘉诚跑了"。在林郑政府推动送中条例时，舆论也戏称，官媒该改喊"把李嘉诚抓回来"。

文章说，山雨欲来风满楼。在地产建设商会、各大地产商刊发效忠广告后，已退休的李嘉诚也要以"一个香港市民"身份在多家报章刊登广告，虽有人责之两面三刀，但其心可议、其情可悯，印证中共的清算报复，已令富商人人自危，再难置身事外。李嘉诚似乎不想得罪政府或示威者，但结果是两边不讨好，在大是大非问题上，容不得"以何身得度者，即现何身而为之说法"。中共、港共当然不会满意、满足李嘉诚这种规谏多于效忠的表态，同时不会放弃利用这个表态恐吓、分化示威者的效应。对港人来说，惟有坚持，才有胜利，8.18集会游行就是一个中途站。

美丽岛事件里的"暴徒"结束了专制

台湾《上报》发表文章《此岸已美丽岛事件40周年 彼岸还在"谴责暴徒"》，作者李濠仲说，40年后回溯当时，它就是一起人民要向专制政府拿回民主自由权利的事件，对台湾往后政局有深刻的影响。当时的政府还同步指挥新闻媒体，以致新闻报导几乎全都一面倒指责参与活动的民众。电视台更是不断播放宪警受伤住院的消息，继之发动社会各界关怀及声援宪警。若重新阅读当时的新闻报导，美丽岛事件里的党外人物，简直都是十恶不赦的暴徒。尤其在当时政府口中，这起事件还被定性为"高雄暴力事件叛乱案"。

文章说，往事不堪回首，只是没想到今天的香港，仿佛时光倒流，让一切历历在目。过程和细节谁说没有太多相似的地方。游行港人在中共党官媒的刻画下，一个个都简化成暴民、暴徒，过程中发生的冲突，也由一个掌握绝对武力的极权政府把帐全算到民众头上。而且还有雄厚国家资本，能把官方用语宣传到世界各地。年底，此岸的美丽岛事件都要满40周年了，彼岸的党官媒还在"谴责暴徒"，这是曾以自由、法治、人权为傲的香港最令人唏嘘之处。

不确保两制可能就没有一国

台湾《新新闻》发表文章《当两制与一国对撞》，作者宋承恩认为，种种迹象显示，北京不断运用每个机会，推动其"一国高于两制"：经贸关系的更紧密结合、人员流动的控制、管制权力的侵入，乃至送中条例背后的司法管辖延伸……这些推动终极"一国"的手段不断侵害香港既有的生活方式，人民忍无可忍，怒吼终于在反送中运动中爆发出来。

文章说，两制与一国对撞下，牵涉的不仅是香港如何治理，更包括中国能透过一国两制确立其主权的同时，能否容许不同社经体系的存续与繁荣。当前，不确保两制可能就没有一国；不给自治更大的空间，就要逼人民主张自决。中国的政治思维与体系是否能够处理当前的香港抗争，很快就要答案揭晓。

假装那次会面是一着妙棋

金正恩这一年的成败如何？

《纽约时报中文网》发表文章《金正恩失败糟糕的这一年》，作者NICHOLAS EBERSTADT写道："猜猜哪个国家刚刚发行了唐纳德·特朗普的邮票？朝鲜！没错：一款官方邮票，上面印着神情严肃、肩并肩站在一起的特朗普总统与朝鲜领导人金正恩。"朝鲜人如今在积极假装那次会面对金正恩来说是一着妙棋。作者认为，朝鲜靠核边缘政策立足--近几周来，该国多次发射导弹--但是"敬爱的领袖"近来在这个领域连连失利。

文章说，所有这些制裁并非无懈可击。中国、俄罗斯及其他国家会钻空子。据报道，朝鲜政府正在从创造性的新非法活动中赚大钱，比如网络犯罪。此外，迄今为止，一些重要经济标志，例如谷物价格，以及朝鲜货币兑美元及人民币的非官方汇率似乎仍保持稳定。但朝鲜经济正在受到重创。但朝鲜的战略环境也没有黯淡到活不下去的地步。中国和俄罗斯为挫败美国的朝鲜政策，似乎在一定程度上结为盟友。日本和韩国是美国的两个盟友，但它们再次陷入了相互指责的恶性循环。韩国总统文在寅(Moon Jae-in)正在幻想着与朝鲜联手，共同在经济上超越日本。况且，没有人能低估特朗普自摆乌龙的潜力。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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