墙外文摘：权力对“饭圈”女孩弃之如敝履

巴黎奥运会引发“饭圈入侵乒乓球”的争议。有评论指出，权力要求 “饭圈要听话”：可以出征控评但要为权力所用，可以积极拥抱爱国情绪，但不能让个人对偶像的情感凌驾于爱国一盘棋之上。

（德国之声中文网）巴黎奥运上，女乒单打金牌争夺赛，中国观众出现一边倒支持孙颖莎、嘘陈梦的现象，奥运还没结束，公安已经抓了一名粉丝来对这种现象结案。总部位于新加坡的"端传媒"发表文章《"饭圈入侵乒乓球"？"饭圈中国"最安全的抨击，就是"饭圈乱象"》，作者rebsduti分析了国家对于"饭圈"的利用与弃用。

文章说，"饭圈"的本质逻辑就是慕强（以人气和社交网络数据论成败），"捍卫国球荣耀"是最适合慕强的。中国的体育事业都是一个官僚系统，在保证金牌的基础上出现了轰动网络的粉丝效应，也会为官僚们的成绩添砖加瓦。官僚们自己也知道，灌输主旋律不如群众自发称颂主旋律。中国乒乓球队客观上是把体育、爱国、饭圈结合起来了，在2016年是较为其乐融融。

然而，数年"清朗"整顿后，权力系统早就知道，任何"饭圈"都可能失控，所谓"乌烟瘴气的互撕乱象"。本届奥运前的2024年5月，国家体育总局就提出过：体育不应该、也不允许成为畸形"饭圈文化"继续滋生的"引线"和"温床"。权力对饭圈弃之如敝履，或者说，权力对年轻女孩弃之如敝履。

中国乒乓球客观上是把体育、爱国、饭圈结合起来了（资料图） 图像来源: Sportfotodienst/IMAGO

孙颖莎粉丝嘘陈梦事件后，网络上最常见的评论是"这又不是外国选手"，言下之意是嘘外国选手就是可以理解的、值得同仇敌忾的。本国观众嘘本国选手，是"丢人丢到国外"。大国面子终究大于体育精神探讨。绝大多数认为"嘘陈梦不可理解"的人，应该不会反对用各种羞辱词汇咒骂伊藤美诚。这里面真正的潜台词是"饭圈要听话"。可以出征控评但要为权力所用，可以积极拥抱爱国情绪，但不能让个人对偶像的情感凌驾于爱国一盘棋之上。

"统一"前已如此，"统一"后又如何？

台湾"上报"发表文章《高志凯已将中共对台湾人的想法不含糊宣之于口》，作者"冯睎干十三维度"说，邓小平的前翻译员、现任中国大外宣智库副主任的高志凯，日前上半岛电视台接受英国记者哈桑（Mehdi Raza Hasan）访问，话题异常丰富，由"种族清洗台湾"、"习近平是否独裁"、"新疆多少人被囚"，讲到"中国人可以怎样批评习近平"、"秦刚去了哪里"等。以上每个话题都独当一面，现在紧凑地集合在一起，实在令人目不暇给；再加上哈桑尖锐敏捷的追问，高志凯一本正经的胡扯，笑位层出不穷，完全没有让观众去厕所的机会。访问影片连结在本文结尾，值得花至少半小时看看，尤其是台湾人，因为高志凯已将中共对台湾人的想法，毫不含糊地宣之于口了。

高志凯是少数能接受外媒访谈的中共官员之一。 图像来源: DW/T. Sakzewski

文章说，高志凯尽管满嘴谎言（例如说新疆维吾尔人生活得很快乐，又毫无根据地声称台湾10%人口有日本血统，扬言"统一"后这群"日本人"必须承诺效忠中国，否则就要驱逐他们），但访问中他也有意无意吐露了一些真话，值得大家留意。例如，哈桑说："只有12%台湾民众表示希望与中国统一，没有比这更不受欢迎的了。"高志凯答："一中政策不是由台湾人民决定的。"高志凯这句话已赤裸裸告诉全世界，人民的意愿对中共根本一文不值。"统一"前已如此，"统一"后难道反而会尊重你？

中国严重低估了支持俄罗斯的代价

美国战略与国际研究中心中国事务研究部主席布兰切特 （Jude Blanchette）在《外交事务》 （Foreign Affair）杂志发表文章，指出在俄乌战争中，中国严重低估了支持俄罗斯的代价。

文章指出，2022年2月俄罗斯入侵乌克兰初期，中国政府采取了谨慎支持莫斯科的态度。然而，在战争持续两年多后，这种明显的悲观情绪已经消退，取而代之的是谨慎的乐观态度。这些专家认为，俄罗斯和中国的经济基本上已经避免了西方制裁的严重打击。俄罗斯正在重建其国防工业基础，并避免了普京的赌注可能导致的极端外交孤立。

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章说，在中国的公众话语中，一些事实却明显缺失。中国已经为普京的战争付出了代价。尽管欧洲并未完全背弃中国，但中国与俄罗斯关系的加深已导致其与许多欧洲国家的关系显著恶化，而这种恶化并不容易逆转。普京渴望夺取乌克兰领土与北京长期以来渴望吞并台湾的相似性，促使美国及其在印太地区的盟友加强了防御。

不过作者警告说，在目睹了乌克兰两年的战争之后，许多中国学者得出结论认为，西方对冲突没有胃口，如果经济成本过于高昂，他们就会厌倦支持面临侵略势力的民主国家。这一结论往往言过其实，而且可能低估了美国的决心。但他们得出这一结论的事实本身就表明，台湾海峡乃至整个世界可能正朝着更加危险的方向发展。

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