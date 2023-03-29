墙外文摘：普京会“听中国人的话”吗？

（德国之声中文网）北京是否“对俄罗斯有了越来越多的影响力”？新加坡“端传媒”发表文章《习近平出访莫斯科，北京对俄乌战争局势会有多大影响力》，作者杨山指出，一方面，人们可以说更强的经济纽带自然会让俄罗斯更依赖中国。但另一方面，熟悉俄罗斯的人都能意识到其当前政权的白人至上主义本质——甚至普京对西方的厌恶也来源于“西方变得越来越不像西方了”。这意味着“听中国人的话”，本质上并不存在于俄罗斯政治精英的词汇列表里。

作者说，在未来一年，僵持局势既可能因为乌军战力的加强而打破（但前提是欧美要输送包括战机在内的更多重型武器），又或许，战事的拐点会从战场乃至两国之外出现。比如目前对俄罗斯极为重要的伊朗如果经济持续困在谷底，民众对政府的持续不息的抗议运动持续，而当局又继续犯下决策错误的话，整个神权政府都可能遭遇崩溃。在今年年初，伊朗政府甚至无力维持监狱系统的开支，释放了大量政治犯。这样的信号说明在

伊朗存在着爆发社会变革的巨大可能性。

中国金融真正的风险何在？

《纽约时报》发表文章《为什么“中国金融末日”没有成为现实》，作者陈志武分析说，中国房地产集团恒大地产的麻烦并不是我们第一次听到有关中国金融末日的预言。它们往往每隔几年就会重新出现。但是重复该预言的华尔街、西方媒体和经济学家们犯了一个根本性的错误，那就是把纯粹的市场逻辑应用到中国经济上，这种逻辑是行不通的。尽管中国在2001年加入了世界贸易组织，进行了数十年的经济改革，缓慢而稳步地融入全球金融体系，但它仍然不是一个完全的市场经济国家。

文章说，中国的恒大式修复方案虽然化解了短期危机，却没有引入改革来建立一个健康的、允许低效的企业倒闭的市场经济，而是奖励不负责任的行为，使过度借贷和浪费资金的现象长期存在，导致反复出现金融困境。软着陆可能变得更难实现。中国可能面临着自上世纪70年代末开始对外开放以来最严峻的一系列经济挑战：高额债务、疲软的房地产行业、长期经济放缓、失业率上升、人口老龄化和萎缩，以及同美国的贸易和外交关系的恶化。中国监管部门的问题解决者们一次又一次地证明了金融末日预言者的错误。但他们最大的考验可能还在前面。

穿越时空的握手 握手时“都很用力” 2015年11月7日，“习马会”如期登场。这是1949年中国共产党确立政权，中华民国政府迁至台湾后，两岸在任领导人的首次会晤。马英九表示，他和习近平“穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。”对于习近平来说，两人坐在一起，“是为了让历史悲剧不再重演”。马英九会后表示，两人握手时“都很用力”。

穿越时空的握手 历史意义 习近平和马英九在举行“闭门会议”之前，先各自进行了5分钟左右的公开讲话。近平表示，此次两岸领导人见面“翻开了两岸关系历史性的一页，历史将会纪念今天。”马英九则表态称“我与习近平先生分别以台湾与大陆领导人的身分，穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。”

穿越时空的握手 “我们是打断骨头连着心的同胞” 习近平在公开讲话中表示：“曾几何时，两岸风云密布，两岸隔海相望，亲人音讯断绝，给无数家庭留下刻骨铭心的伤痛。”。但在两岸关係66年的发展历程表里面，“不管两岸同胞经历多少风雨，有过多长时间的隔绝，没有任何力量能够把我们分开，因为我们是打断骨头连着心的同胞，是血浓于水的一家人。”习近平还呼吁应该以行动向世人表明，“两岸中国人完全有能力智慧解决好自己的问题，并共同为世界与地区和平稳定发展繁荣，做出更大贡献。”

穿越时空的握手 马英九的“五点主张” 与习近平的方向性表态相比，马英九的发言则更加涉及具体内容。他表示：“这66年来，两岸在不同的体制下发展，能够从军事对抗转为合作交流，绝非朝夕之功。”同时，马英九提出了维系两岸和平繁荣现状的五点主张，包括一：“巩固‘九二共识’，维持和平现状。”二：“降低敌对状态，和平处理争端。”三：“扩大两岸交流，增进互利双赢。”四：“设置两岸热线，处理急要问题。”以及五：“两岸共同合作，致力振兴中华。”

穿越时空的握手 临时公布的历史性消息 为了避免直面政治上的冲突，在举行此次历史性会晤之前，习马双方商定见面时互称"先生"。台湾最大在野党民进党质疑政府在马英九临出发前才公布消息，有黑箱作业之嫌。民进党发言人郑运鹏周四公布5点声明，要求马英九不能做出政治承诺或签署任何形式的文件。台湾总统府发言人陈以信强调，双方不会签署任何协议，不会发表联合声明。

穿越时空的握手 不敢直面记者的习惯 虽然双方没有签署协议，没有发表联合声明。但却愿意直面记者的提问。与直面记者批判性提问的马英九相比，“习大大”没有亲自出席记者会，而只是派出国台办主任张志军面对各国记者的提问。在面对媒体时，张志军仅回答了三个问题就离开现场。有一名台湾女记者表示不满，她大声高呼，希望张志军回来回答问题。

穿越时空的握手 “一个字 一个字”讲出的立场 在面对记者提问方面“身经百战”的马英九则显得轻松、洒脱许多。记者会期间，一位一直和马英九处于对立状态的台湾媒体人在没有被允许提问的情况下，多次扰乱他人提问，自己强硬提出“马英九在习近平面前是否有提及中华民国是事实存在”的问题。马英九表示，与习近平会晤的时候讲了这个问题。在谈及为什么不能够表述“两个中国、一中一台、台湾独立”时，他明确表述了“中华民国宪法不容许”的立场。马英九说，这是他“一个字，一个字”讲出的内容，“一点都没有忽略在这些立场上站稳一个中华民国总统所应该有的立场。”

穿越时空的握手 抗议的声音 在中国官方媒体普遍看好此次“习马会”的同时，台湾岛内有人发出了批评的声音。周五深夜，有大约一百名示威者在台湾立法院外的广场聚集，抗议"马习会"。有人高呼"拒绝粗暴马习会，台湾主权不能退。"等口号。警察没有逮捕任何人。示威活动一直持续到周六习马会当天。图为在台湾经济部门前举行抗议示威的民众。

穿越时空的握手 台湾在野党的反应 马英九在与习近平见面后出席记者会时，有记者问他的任期即将结束，会不会担心下一届领导人上任后不承认九二共识和此次“习马会”的内容。马英九表示，如果没有九二共识。两岸的关系无法走到今天。民进党总统参选人蔡英文之前声称，若顺利当选，任内不排除与习近平会面，不过她也强调，两岸互动有三大原则必须遵守，即对等尊严、公开透明、不涉及政治。

穿越时空的握手 上一次“峰会”还是在1945年 这张照片摄于1945年双十会谈期间。有微博网友评价说：整整70年后，左边这位先生儿子的助理，与右边这位先生助理的儿子，又要拍合影了。 作者: 任琛



马英九是习近平的“老乡”？

台湾“上报”发表文章《马英九原来是习近平“老乡” 还有什么事不好商量》，作者卓然注意到，维基百科记载的马英九祖籍是江西永新县，籍贯则为湖南湘潭，他的祖父身后也葬在这里，而他本人则出生在香港九龙油麻地，也就是逃港难民大本营的调景（吊颈）岭。就在启程前夕，官媒突然将他的祖籍溯源到了陕西扶风。这样一来，老马不仅是道地的中原华夏儿女，还是习近平不折不扣的老乡。

文章说，回头看看习近平，他的祖籍是河南邓州，籍贯为陕西富平，而他本人出生在北平。但习本人更宁愿归宗于陕西，原因有二：一是那里是习父闹革命打天下的根据地，二是那里有革命圣地延安，又是习本人接受文革洗礼的梁家河大寨所在，这两地恰是他继承红色江山的血统认证书。

作者认为，基于上届总统大选的历史教训，马英九个人愿望显与国民党的执政目标互为矛盾，马习相忘于江湖，或许不无遗憾，但对朱立伦或侯友宜等人而言，感到到的毋宁是战战兢兢，如临深渊吧？

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