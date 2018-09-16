墙外文摘：新疆被消失 台湾被网侵

（德国之声中文网）台湾《报道者》发表文章《被消失的新疆--我在中国见证的日常》，作者樊志杰说，最近一段时间，全世界都关注到了新疆的"再教育营"，但几乎所有讨论都忽视了一个前提--如果维吾尔族人仍然可以在全中国的范围内自由出行甚至自由出境，那么无论多么严苛的集中营，都不可能将他们"一网打尽"。各地政府对维吾尔族、哈萨克族等少数民族在当地的住宿都采取了严格的限制。在中国各大城市，市民们已经很久没看见戴着白色的帽子贩售羊肉串或者切糕的"新疆人"了。总体而言，对于维吾尔族人被事实上剥夺了自由出行的权利这件事情，汉人社会是无感的，甚至有一部分是支持的。

文章说，中国政府宣称，外界所说的"再教育中心"是为维吾尔族人提供就业培训和法律教育的，其目的是"治病救人"，并在10月9日匆匆修改了新疆的一些地方性法规，对其进行"合法化"。在中国政府看来，如果要在"维稳"和不侵犯人权之间做一个选择，一定会果断选择前者--这恐怕也是与世界主流治理理念泾渭分明的一种"文明的冲突"。可是，在一个人并未实施乃至计划进行犯罪之前，政府真的有权限制他的人身自由吗？

下一个"被失踪"者是谁？

台湾《上报》发表文章《在中国，谁都有可能"被失踪"》，作者末夏说，最新与中国发生矛盾的是瑞士两家知名银行。瑞士联合银行集团(UBS，简称瑞银)和瑞士宝盛银行两家全球金融机构近日发出内部指令，建议部分员工推迟前往中国的出差旅行，其背景是瑞银一名女员工近期在中国"被失踪"。

文章说，一个人可以先失踪，然后再宣布她违法了，接着她也承认违法了。中间断层的关于调查、取证、以及司法公开，完全成为一片空白。这种被失踪后被认罪的作法，这种司法完全封闭不公开不透明的方式，在任何国家大概都是不可能存在的现象，想想都觉得极思细恐。通过瑞银员工、范冰冰与孟宏伟不难看出，只要人在中国，就注定了极不安全，不管是国际组织高级官员，还是知名公共人物，又或者是像瑞银这样的一般员工，包括了更普遍的中国普通人，都可以适用于"被失踪"。

习近平"南巡"意在强化民族主义

习近平和香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安共同参加港珠澳大桥开i通仪式

香港《端传媒》发表文章《在新时代谈论改革开放：南方不谈政治，就是最大的政治》，作者黄晖说， 多少令人意料之外但也意料之中的，是习近平"南巡"在广东并没有太多表态，已有的表态也四平八稳。与其说这是一场"南巡"，不如说更像是一次例行的地方视察。

文章认为，中国推动民族主义的国民身份教育显然会不断继续。而推动基于消费的中产阶级生活品质提升也不再仅仅是传统意义上的"绩效合法性"的一部分--它还事实上联系着当今时代中国的意识形态安全。这次最高领导人的广东之行也明显围绕这些议程安排。在广州，习近平参观恩宁路的"传统文化保育"工作，在深圳，其考察前海发展，考察大湾区，在清远考察乡村建设， 这样的安排在可预见的未来，应该还会反覆出现，其最终都是要将纪念改革开放40周年拉到本届政府的一系列政治大框架中--民族文化、提升生活质量、填补城乡差距、创造新的发展模式，并阻止过去二十年中的那种政治争论。

中共网军侵扰台湾选举

台湾《风传媒》发表文章《中共网军大举入侵，直指"总统大选"》，作者陈昭南说， 台湾的心战部门的领导者不要说去了解对岸网路生态了，连自己国内的网路生态都不太清楚，更无意去分析各议题背后的政治族群与意识形态脉络。对岸的心战部门抓住台湾各年龄层流行趋势，开始制作大量正体字图文投入Facebook和LINE，至少已经抓住了部分族群的政治脉动。

文章说，信息战、舆论战是一种长期无枪炮声的对抗战，而网路世界无远弗届，除了在自己国土上短兵相接进行激烈巷战之外，最理想的心战叫阵喊话，则必须将战场延伸到敌后纵深区域内形成草木皆兵的无数个大小战场，正所谓"敌不动我动"的信心全面瓦解之摧毁战役。"选举结果鹿死谁手都只是一时的，惟两岸对敌心战的攻防歼灭却不能一刻稍歇，否则就只好悉听摆布、引颈就戮，这绝非你我所愿矣"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]