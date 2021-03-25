墙外文摘：新疆棉花很软，港台艺人更软？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《H&M掀开中国不公平贸易的面目》，作者蔡明芳认为，如果一个国家不重视人权或为了降低成本而侵犯人权，则很难排除这样的国家可能将基层劳工视为奴隶的情况。低廉的劳动条件是为了压低生产成本，成本降低的效果在劳动密集产业更为显著，庞大的劳动人口以及被低估的生产成本造就中国可以成为世界工厂。不重视劳动人权除了使得中国的劳工受害外，也让其他国家的厂商因为中国厂商的低价竞争而发生倒闭，进而在其国内产生大量失业的现象，这是近年来全世界享受中国低价的“代价”。更重要的是，大量生产衍生的环境污染，也让包含台湾、日本与韩国在内的东亚诸国面临霾害的攻击，伤害人类的生活环境。

文章说，从台湾的凤梨被中国政府禁止输入以及澳大利亚红酒受到中国贸易制裁等事件可知，只是任何立场与中国不一致的国家，都会受到中国的贸易报复。此次表态与禁用“新疆棉品牌”切割的陈奕迅、张钧宁等港台艺人艺人也是如此，这些艺人的人权也已经被中国剥夺。如果一个从事不公平贸易与漠视人权的国家可以恣意以任何理由来中断与他国的贸易往来，厂商将很难在贸易过程中获得正常的经济利益。

烧鞋的爱国网民，会扔掉外国品牌家具吗？

台湾《新新闻》发表文章《爱国抵制清单一大串，中国成了“无衣之地”》，作者林莉瑜写道，“中国人不吃这一套”这个既铿锵有力又很口语化的表达，迅速在中国网上红了。商家也从中嗅到商机，火速开发出了各种琳瑯满目的周边产品。高层对话里的一句话，居然掀起了一股红色时尚订制风。可见“爱国”是眼下中国最有商机的抢手生意。

文章说，有细心网民整理出了一份拒用新疆棉的品牌清单，优衣库、无印良品、阿迪达斯、Zara、Only、Lacoste、宜家都赫然在列。不过Zara的母公司Inditex官网已将声明撤下，而Nike则迅速跃升微博热搜第一。也有网民戏谑表示：“一觉醒来，发现无衣之地了。”——全身上下从衣服到鞋子，都变成了要被抵制的对象。作者表示疑惑：爱国网友们的Nike衣服和鞋，可以批量丢掉断舍离，但很多租房族家里的全套家具都来自宜家，那他们在高涨的民族主义情绪之下，他们是不是也要把全家的家具通通烧掉以示抵制呢？

中欧全面投资协定何去何从？

香港《苹果日报》发表文章《中共发动史诗级制裁战》，作者李平说，中国网民罢买国际品牌、抵制明星艺人，套路虽与2018年中国官员所形容的史诗级中美贸易战相似，但今年适逢《辛丑条约》签订120年、中共建党100年，中共背后的政治动机更为明确、更为强烈，一场与官员制裁相呼应的史诗级制裁战已经打响。

文章说，这场以新疆棉花为焦点的史诗级制裁战，被官媒宣传为“中国的棉花很软、中国人很硬”，其政治意图昭然。这是要向中共建党100周年献礼，更是要宣扬共产党特别是习近平的伟大光荣正确，维护他永续主政的地位。

作者认为，只不过，这场制裁战可能让去年底完成的中欧全面投资协定谈判胎死腹中。中方为联欧抗美，在谈判最后时刻承诺遵守国际劳工组织规则，如今在新疆棉花涉及强迫劳动问题上，与欧盟对抗、与欧美品牌对抗，狠狠地砸了一些国际品牌的碗，岂不是同时狠狠地砸了自己的脚，成了欧美加强联盟的垫脚石？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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