墙外文摘：新疆在迫害良心 马云成政治木偶

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《残酷人民共和国》，作者BRET STEPHENS说，轻信的西方观察家总在奉承中国的高铁网络，或盘算中国的经济到底何时将会成为世界第一，然而时不时就会有一则新闻报道突然提醒我们，人民共和国仍然是老样子：一个残忍可怕的地方。新疆和田市，数十万中国穆斯林通常被不分青红皂白地送入再教育营地，一次往往持续数周或数月，不清楚自己何时能离开，抑或是否能离开。这座城市"像是被一个看不见的敌人包围了"，监控摄像头、金属探测器、检查站、警察岗哨和生物识别数据收集无处不在，当地居民还被派去监视自己的邻居。

文章说，北京几十年来一直在迫害其他宗教或精神实践，这些宗教或精神实践通常与现代恐怖主义或分裂主义无关，如基督新教和法轮功。天主教会的情况也是如此，至少是在梵蒂冈本周暂时同意允许共产党提名其主教，从而向北京投降之前。换言之，无论是在和田街头还是在上海的家庭教会，引起北京的恐惧并激起其愤怒的，并不是普通意义上的政治抵抗，而是良心的概念。

新一波"国进民退"正在进行

台湾《上报》发表评论《"私有制离场"论为什么震撼中国》，作者杜心武认为，这五六年，中国政治风气左转、重新毛化、脱离邓小平规范等都是公认的事实。中国要求国企必须由党组织领导，上市私有企业甚至外企都必须建立党支部，做出重大企业决策时董事会应先听取公司党组织的意见。这明显是走向毛时代党委说了算的套路。

文章说，官媒虽然纷纷抨击"私有制退场论"，但其逻辑均令人担心。综合看来，认为中国完全不存在"私有制退场"的可能是武断的。下一波的"国进民退"正在进行时，只是松紧程度如何而已。程度在哪里，大家都不知道。正所谓"天上的风往哪边吹，地上的草往哪边倒"，"李嘉诚和马云都是中国最聪明的商人，他们都抽身离场，说明什么？可想而知"。

马云后悔跑迟了？

香港《苹果日报》发表文章《李嘉诚跑了，马云应悔跑迟了》作者李平说，马云对美国的100万职位承诺与放弃，与中国的对美政策亦步亦趋并不令人意外，但受瞩目的是，作为中国互联网巨擘、私有企业，阿里巴巴是否要与国企一样承担政治任务？另一问题是，像阿里巴巴这样的私企，有没有被公有化或公私合营进行社会主义改造的危险？

文章认为，中国当局迄今未公开批驳极左派的主张，但不能不肯定以中小企业为代表的私有经济的"五六七八九"贡献：贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。由此可见，所谓退场论、消灭论无异于黄粱美梦，但不难想像，阿里巴巴将像大型国企一样，在国内外承担越来越重的政治任务。"马云如今才宣布激流勇进，恐怕要后悔跑得迟了吧？"

说谎不会让人进步

台湾《风传媒》发表文章《以批判对抗强国谎言》，作者黄伟国说，中国《环球时报》、人民网、新华网等争相报道一起假新闻：一名17岁的内地少年，名为"史润龙"，就读名校、热心公益、擅长游戏，与多国领导人、知名人士交好，年纪轻轻就当上企业家、拥有众多头衔。最后，这些事情被揭穿全是胡编乱造。

文章说，在极权专制社会，既没有新闻及言论自由，更只有假大空的"新闻"──新闻制造谎言，谎言源自新闻。于是部分人思考，既然一个国家、一个政府，讲的大话做假太多，会否精益求精，假变成真？答案是"否"。做假说谎太多，并不代表其骗人的技巧及能力会不断提升及进步，达致真即是假，假变成真的效果。

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