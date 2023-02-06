墙外文摘：“新时代总体方略”如何解决台湾问题？

（德国之声中文网）率团赴中访问的国民党副主席夏立言在2月10日拜会中共政治局常委王沪宁。台湾“风传媒”发表文章《王沪宁说的“新时代党解决台湾问题的总体方略”到底为何》，作者顾尔德发现，这其实是一个很模糊松散的概念，最重要的还是强调两点：一、这是习近平的对台方略，二、两岸关系的主导权掌握在北京手上──更精确的说，掌握在习近平手上。

文章说，北京掌握主导权和主动权，代表着这不会是场平等的对话，当共产党说：国共都坚持“九二共识、反对台独”时，国民党也只能“客随主便”，不会痴心妄想在“九二共识”后面多加一句“一中各表”──从马英九到夏立言都是如此。

作者分析说，在2024年台湾总统与立委选举前，北京应该会增加“惠台”力道，让如王沪宁对夏立言说的，“贯彻落实习近平总书记关于推动两岸和平发展、促进两岸交流合作的重要指示精神”。但在掌握主导权的原则下，北京只会透过他信任的台湾合作对象（或协力者）来释出让利的讯息──例如把解禁金酒的功劳做给国民党立委陈玉珍。北京硬的一手军演武吓也不会放松，一手硬、 一手软，一手棒子、一手胡萝卜，收放自如，操之在“习”。不论王沪宁是否如外传会帮习近平包装出一个新的对台政策口号，不会改变的是：习近平牢牢掌握主导权，不会轻易让台湾掌握两岸互动的节奏。

“一国两制台湾方案+台湾人民再教育方案”

台湾“上报”发表文章《夏立言和王沪宁谈“九二共识”就是同“渣男”谈婚嫁》，作者汪浩认为，“新时代解决台湾问题的总体方略”是什么呢？当然就是“一国两制台湾方案+台湾人民再教育方案”。

文章说，王沪宁在中南海这一智囊部门任职，历经中共江、胡、习三代，被外界称为“中南海首席智囊”。他是中共16大主席台上坐在江泽民身后的那个人，“三个代表”就是他替江搞出来的。到了胡锦涛时代，他给胡提出“科学发展观”写进了党章，胡提拔他进了政治局。到了习近平时代，王沪宁提出了“习近平新时代中国特色社会主义思想”，主管中共宣传部门，大搞对习的个人崇拜。

作者认为，夏立言此行对国民党是饮鸩止渴，对台湾有百害而无一利。王沪宁“新时代解决台湾问题的总体方略”就是中国并吞台湾的方略，国民党一意孤行与中共相互唱和，欺骗台湾人民，这种行为只会增加民众反感，并对国际社会释出错误讯号。

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中国短视频贬低非洲人？

新加坡“端传媒”发表文章《数洞：大陆管控短片平台上的非洲内容后，歧视少了吗？》，作者Xmc和卡皮追踪观察中国平台上的非洲内容短视频后发现，大多数播主及所拍摄的影片并无恶意贬低及仇视非洲人的问题。然而播主普遍并不了解非洲文化则是肯定的，因此大多数的内容都带有中国文化本位和隐性歧视的性质，往往以当地人唱中国歌、煮中国食物、学中国话为主，这使得对于非洲文化的呈现实际上是薄弱的。但在短视频平台流量为王的逻辑下，这类内容似乎最受到观众的欢迎。

文章说，中国雇主和非洲员工的搭配也是最常见的出镜组合，影片中的这种关系通常不是典型的企业主及员工，例如中国播主拍和自己每天相处的保镖。发工资或资助非洲人的困难处境也是很常见的内容，有些频道会呈现出帮助方与被帮助者形成了很深的感情，以此吸引粉丝；但这种固化非洲穷困的片段也助长了中国人的施舍心态，曾引发“被帮助的非洲人不会感恩”、“帮助非洲人值不值得”的留言，形成一股不稳定的张力。

作者指出，审查具有一种武断和不透明的性质，广泛地不加区分地通过一些大的范畴予以执行，例如将“非洲”这一关键词封禁。播主面对这种封控通常更关注如何生存下去，而非真的改善种族内容的呈现方式。通常经过管控后，所有关于非洲的内容都可能受到某种压制，但是具有种族偏见问题的内容其实仍不难看到。

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