墙外文摘：新冠疫苗来源地有多重要？

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥要求媒体准确传递讯息给公众，不要“政治化”疫苗来源地。香港《苹果日报》发表文章《有得拣政府 可以不拣疫苗》，作者李平指出，早在今年9月，上海防疫专家、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏就被问及该怎么选择国产疫苗及进口疫苗，他的回答是：“你如果认为国产疫苗质量差，你实际上拷问的不是我，你拷问的是中国的国家药品监督管理局。所以你等于在问我一个问题，中国的国家药品监督管理局靠得住还是靠不住？”他还反问：“买国产车还是进口车你们都能鉴别，为甚么一到疫苗就鉴别不了呢？”





作者说，疫苗安全性和质素的保证来源于政府的监管，取决于来源地的政府，岂能无视来源地政府官员的政治质素？今时今日以林郑月娥及一众薪高粮准的高官的民望而言，那怕他们率先接种国产疫苗，也不可能提升市民对疫苗特别是国产疫苗的信心，就像他们今年5月上街签名支持订立港版国安法一样。问题的实质就在于，香港人最希望有得拣的是特首，而不是疫苗，但中共不只剥夺了港人拣特首的权利，还剥夺港人拣立法会议员、区议员的权利。

中共为什么拒绝两岸对话？

台湾《风传媒》发表文章《拒绝两岸对话的是中共》，作者孙庆馀说，拒绝两岸对话，问题也出在中共而非台湾；中共不只当年对扁政府上台时表达善意的“四不一没有”充耳不闻，说要“听其言观其行”，中共近年对蔡政府的“维持现状”政策（遵循中华民国宪法及两岸关系条例）同样视若无睹，打压台湾国格及国际参与无所不用其极。

为什么拒绝两岸对话的问题出在中共而非台湾？原因应是中共急于夺取台湾，实现习近平的“中国梦”，若和坚持国家主权独立的蔡政府对话，难免“夜长梦多”。中共的急迫感及步步进逼，纳瓦罗2015年《美中开战的起点》一书说得极清楚：“如果认为中共夺取台湾是出于民族主义和百年国耻，那是错误结论。至少另有两大理由，一是地缘政治因素，一是意识形态。前者是因台湾位居第一岛链中点，如果疏离中国，中国将永远被锁在西太平洋第一岛链西边，失去崛起的重要战略空间。后者是因小小台湾居然可以拥有几近完美的民主体系，向中国人民及世界证明了极权専制是谎言，让北京专制统治者深怀恐惧，非要拿下台湾不可。”既然非要拿下台湾不可，中共拒绝两岸对话就其来有自了。

让“靡靡之音”缓解两岸紧张局势？

台湾《上报》发表文章《两岸需要东方版莉莉玛莲》，作者邓鸿源說，七十几年前的欧洲与北非战场，在圣诞节来临之前，每天晚上九点五十五分，不管是德国、俄国或英、美、法等国计程车官兵，敌我双方都会不约而同暂时停下手边的工作和枪杆，把无线电频道调到德国国防军广播电台，静静聆听一首充满爱情的流行歌曲《莉莉玛莲》。《莉莉玛莲》当时之所以广受欧洲军人的喜爱，主要原因是它唤醒了人类爱好和平与情爱的心灵，毕竟没有人喜欢战争与仇恨。战争与仇恨仅起自于少数独裁者的野心，从古至今都是如此。





文章說，台湾版的《莉莉玛莲》是邓丽君的《何日君再来》，邓丽君充满温柔婉约的美妙歌声，曾经风靡台湾全国军民，因此有军中情人之称，其歌声也曾穿越铁幕，深入中国城乡各地，唤醒许多在六、七零年代政治斗争中暮气沉沉的中国军民，让他们知道，世上最可贵的东西不是权力斗争，而是亲情、爱情与友情，人与人间的关系不应建立在仇恨上，而是彼此尊重、谅解与互助合作。



[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。