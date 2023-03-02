墙外文摘：新冠实验室泄漏说，怎样关注才正确？

（德国之声中文网）台湾"上报"发表文章《新冠疫情是实验室泄漏的吗》，作者胡平指出， 2003年萨斯疫情爆发，专家们只用了5个月就找到了直接传染源果子狸。而这次新冠疫情过去三年多了，却还未找到直接传染源的动物，这只能使人们越来越相信，新冠病毒本来就不是动物传染的，而是实验室泄漏的。再加上中国政府拒绝外国专家深入调查，封锁资讯，销毁资料，形同"此地无银三百两"，更是欲盖弥彰。

文章说，本来，要调查新冠病毒是不是从实验室泄漏以及新冠病毒是不是人工合成，就要调查中国，尤其是调查武汉病毒所；但是由于中国方面拒绝配合，因此无法进行。于是，美国政界学界的一些人就提出从美国这方面调查。调查那些和武汉病毒所合作的机构和专家以及资助单位，调查他们的工作日志、往来信件和相关资料。

作者认为，在安全缺少保障的情况下做这种试验本身就是错的，不过还不算大错；泄漏才是大错；泄漏的错也不算太大，隐瞒和掩盖才是最大的错。因为隐瞒和掩盖是蓄意的，泄漏不是。如果有隐瞒和掩盖，只可能是中国政府，只可能是习近平。亲自指挥亲自部署的习近平亲自隐瞒亲自掩盖。

什么时候才能公开讨论实验室安全？

《纽约时报》发表文章《关于新冠实验室泄漏说，我们的关注点全错了》，作者David Wallace-Wells指出，人们在一个如此神秘的问题上陷入了一个奇怪的认识论困境：三年过去了，可信赖的证据似乎尚未出现，无论是以何种方式，部分原因是中国在很大程度上一直阻碍溯源调查。这意味着，所有思考新冠病毒起源以及与其相关的实验室安全问题的人，都是在某种程度上从不明确和概率的出发点进行操作。

作者说，一个世纪以来的最致命大流行病是怎么开始的是一个不可否认的重大问题。"就我个人而言，如果有人问我，实验室事故导致疫情暴发的可能性需要是多大才能证明有理由对实验室安全进行大声和公开讨论的话，我会选择比100%的证明低得多的可能性。实际上，我甚至会选择比'优势证据'低得多的可能性，低至 5%，也许1%或更低。坦诚的答案是，我不敢保证这种可能性需要高于零，考虑到2020年初，许多后来成为实验室泄漏理论最坚定批评者的科学家们曾在私下里承认，新冠病毒溯源是个争议很大的问题，实验室泄漏是SARS-CoV-2几个月前在武汉出现的一个完全合理、甚至最有可能的解释"。

作者认为，即使有党派偏见和对讨论的限制，复杂性也不能解释我们在新冠病毒起源问题上看到的所有怪事。想想这样的大规模死亡和前所未有的全球破坏在我们眼前发生，

而我们还未能最终确定这是怎么开始的，它就消失了。对于实验室泄漏起源即使非常微小的可能性，如果我们的反应只是说，"让我们尽一切努力，确保未来不发生这种情况"，难道不是更好吗？或者至少在监督和监管方面尽我们的所能，让我们在下次发生这种情况时能确实搞清楚原因，难道不是更好吗？

亲共的台湾退役军人到底有多少？

根据《日本经济新闻》报道，台湾有高达90%的退役将领在向中共出售军中情报。台湾"风传媒"发表文章《亲共的退役军人只占极少数》，作者许剑虹认为，该报道根本是完全的天方夜谭。

文章认为，那些被李登辉、陈水扁、马英九还有蔡英文提拔上台的将领，即便是外省人，多数也是在台湾长大，早就已经将台湾视为唯一的故乡。绝大多数的军官退伍后，都还是想要融入台湾社会，靠做正当行业开展人生第二春。如果有能力离乡背井前往海外发展的，也多是以欧美为首选，中国大陆真的是非常次要的考量。

作者指出，事实上多数退役将领别说到大陆参加统战活动，就连中国大陆都没有去过。来自退辅会的资料甚至显示，60万在1949年随政府来台的荣民先进当中，真正回大陆长久定居者大概就10,000人左右。显示绝大多数第一代外省人已认同台湾，将自己视为台湾的子民看待，哪怕是当年非志愿来台的壮丁也是如此。极少数的退役将领会出于对大陆故土的思念以及对台独思想的反弹，对中共统治下看似日益强大的中华人民共和国产生认同。可是即便是在政治理念与意识形态上认同中共，却还是与实质行为上的叛国是两回事。毕竟在民主的环境下，选择统一、维持现状还是台独都是中华民国国民的合法权益。

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