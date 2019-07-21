 墙外文摘：文攻武吓，台湾香港谁更怕？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2019

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时政风云

墙外文摘：文攻武吓，台湾香港谁更怕？

有评论认为，中共动用兵力处理香港问题的可能性不能排除。但是，国际社会是否将坐视不管？香港抗争者该如何应对中共的文攻武吓？台湾政治人物又该如何在选举热季面对“反中”议题？

Hongkong l Andauernde Proteste in Yuen Long - Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

警方在元朗动用了催泪弹

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《香港"元朗黑夜"背后的社会因素》，作者李芄紫指出，警方固然有责任保护市民，但客观而言，很难要求，警方能一边长期遭受市民责駡，一边还能一如常态地为市民服务。在警方和示威者敌意越来越深的香港，"元朗黑夜"这种情况最终必将出现，这既难以令人愤概，也令人痛心难过。

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中国国防部官员强调，白皮书有助于国际社会理解中国军力发展，能够化解「中国威胁论」。不过中国在亚太和南海的持续军事扩张已经引起周边国家关注和防御。而针对台湾问题，白皮书中的篇幅增加，措辞也更严厉。 (24.07.2019)

7月21日在香港元朗地铁站发生白衣人士暴力袭击乘客的事件，后续效应延烧至今。 除了民间在地铁站发起不合作运动外，多个港府部门也发布联合声明，质疑港警的执法能力跟手法，也对上级响应民间诉求的态度深表遗憾。 (25.07.2019)

文章说，在回归过渡期，中国政府与香港两类江湖人士都建立良好关系。对黑帮，盛传北京特派员会见黑帮首脑，"晓以大义"，说"黑社会也有爱国的"，招安了黑帮。对新界人，中国支持他们的"传统权益"，新界乡村势力就成为了中国管治香港的重要同盟力量。新界人本来就多有"爱国传统"，站在建制的一方。而香港的民主派一向呼吁取消丁权，更在经济因素层面，把新界人推向自己的对立面。

文章分析说，六月之后，香港政府采用了龟缩政策，香港法治逐渐崩坏，进入半无政府状态。警察被当作磨心，又不便做"脏活"，亲建制派要找力量反制示威者。长期与民主派对立的新界"江湖人士"就这样成爲一支可以依靠的力量。

当年的台湾人与今天的香港人都不怕？

香港《苹果日报》发表文章《文攻武吓 台湾不怕香港怕？》，作者李平说，在亲共政客眼中，示威者7.21包围中联办、涂污国徽已构成挑战国家主权，构成出动驻港解放军的理由。其荒谬之处在于，中联办违反《基本法》22条不得干预香港事务的规定，反而成了执行《基本法》14条出动驻军的理由。元朗恐怖袭击令舆论质疑警黑合作，是警队不作为问题而不是能力问题。其荒谬之处在于，被指与这场恐袭脱不了干系的何君尧，反而大有指证警方无能可由解放军接手之意。

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民眾斥「官警鄉黑」 元朗警察出動催淚彈

作者认为，"文攻武吓是中共惯用的政治流氓手段，在台湾问题上更是司空见惯"，甚至曾向台湾外海试射导弹以干扰台湾大选，但20多年来未能阻止首倡两国论的李登辉赢了第一次总统直选，也未能阻止台湾变天、民进党二度上台执政。国际社会不会坐视中国武力攻击台湾，也不会坐视中国武力镇压香港。因此，香港的抗争固然要遵循有理有利有节的原则，争取更多公务员、政商名流支持，也不必因中共的武吓而放弃遍地开花的如水抗争。"中共的文攻武吓，吓唬不了（当年的）台湾人，也别想吓唬（今天的）香港人"。

今天的台湾人不要把"反中"反到作茧自缚？

台湾《风传媒》发表文章，《审慎因应"反送中"，不能为选票作茧自缚》，作者赵春山指出，既使在外交层面上，邓小平当年揭示的韬光养晦战略，都已在中国大陆学界引起质疑，更何况是处理像香港这种被视为纯属内政的问题。中共动用兵力处理香港问题的可能性不能排除，而正巧1989年爆发天安门事件时，主张采武力镇压的前中共总理李鹏7月22日在北京病逝。李鹏是在邓小平把"六四"定性为"反党反社会主义的动乱"后，奉命采"快刀斩乱麻"的解决办法。仅管中共当前所处的内外环境，已不同于当年的"苏东波"事件，但中共维持共党专政地位的意图，并没有因时空的变化而有所转移。对习近平而言，"维稳"特别重要，他不能让香港的"动乱"产生外溢效应。

这个可能性显然已经对台湾当下的"现实派"构成威胁。作者主张，台湾已进入总统和立委选举的热季，有些人遇到香港"反送中"就不免见猎心喜，以为可以用来操作"反中"议题争取选票。台湾人不接受对岸企图以"一国两制"的模式，处理两岸关系与未来中国的统一问题；但政客们也不能为了选票，把"反中"反到作茧自缚，把台湾的地位拿来和香港相提并论。

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

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