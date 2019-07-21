墙外文摘：文攻武吓，台湾香港谁更怕？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《香港"元朗黑夜"背后的社会因素》，作者李芄紫指出，警方固然有责任保护市民，但客观而言，很难要求，警方能一边长期遭受市民责駡，一边还能一如常态地为市民服务。在警方和示威者敌意越来越深的香港，"元朗黑夜"这种情况最终必将出现，这既难以令人愤概，也令人痛心难过。

文章说，在回归过渡期，中国政府与香港两类江湖人士都建立良好关系。对黑帮，盛传北京特派员会见黑帮首脑，"晓以大义"，说"黑社会也有爱国的"，招安了黑帮。对新界人，中国支持他们的"传统权益"，新界乡村势力就成为了中国管治香港的重要同盟力量。新界人本来就多有"爱国传统"，站在建制的一方。而香港的民主派一向呼吁取消丁权，更在经济因素层面，把新界人推向自己的对立面。

文章分析说，六月之后，香港政府采用了龟缩政策，香港法治逐渐崩坏，进入半无政府状态。警察被当作磨心，又不便做"脏活"，亲建制派要找力量反制示威者。长期与民主派对立的新界"江湖人士"就这样成爲一支可以依靠的力量。

当年的台湾人与今天的香港人都不怕？

香港《苹果日报》发表文章《文攻武吓 台湾不怕香港怕？》，作者李平说，在亲共政客眼中，示威者7.21包围中联办、涂污国徽已构成挑战国家主权，构成出动驻港解放军的理由。其荒谬之处在于，中联办违反《基本法》22条不得干预香港事务的规定，反而成了执行《基本法》14条出动驻军的理由。元朗恐怖袭击令舆论质疑警黑合作，是警队不作为问题而不是能力问题。其荒谬之处在于，被指与这场恐袭脱不了干系的何君尧，反而大有指证警方无能可由解放军接手之意。

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作者认为，"文攻武吓是中共惯用的政治流氓手段，在台湾问题上更是司空见惯"，甚至曾向台湾外海试射导弹以干扰台湾大选，但20多年来未能阻止首倡两国论的李登辉赢了第一次总统直选，也未能阻止台湾变天、民进党二度上台执政。国际社会不会坐视中国武力攻击台湾，也不会坐视中国武力镇压香港。因此，香港的抗争固然要遵循有理有利有节的原则，争取更多公务员、政商名流支持，也不必因中共的武吓而放弃遍地开花的如水抗争。"中共的文攻武吓，吓唬不了（当年的）台湾人，也别想吓唬（今天的）香港人"。

今天的台湾人不要把"反中"反到作茧自缚？

台湾《风传媒》发表文章，《审慎因应"反送中"，不能为选票作茧自缚》，作者赵春山指出，既使在外交层面上，邓小平当年揭示的韬光养晦战略，都已在中国大陆学界引起质疑，更何况是处理像香港这种被视为纯属内政的问题。中共动用兵力处理香港问题的可能性不能排除，而正巧1989年爆发天安门事件时，主张采武力镇压的前中共总理李鹏7月22日在北京病逝。李鹏是在邓小平把"六四"定性为"反党反社会主义的动乱"后，奉命采"快刀斩乱麻"的解决办法。仅管中共当前所处的内外环境，已不同于当年的"苏东波"事件，但中共维持共党专政地位的意图，并没有因时空的变化而有所转移。对习近平而言，"维稳"特别重要，他不能让香港的"动乱"产生外溢效应。

这个可能性显然已经对台湾当下的"现实派"构成威胁。作者主张，台湾已进入总统和立委选举的热季，有些人遇到香港"反送中"就不免见猎心喜，以为可以用来操作"反中"议题争取选票。台湾人不接受对岸企图以"一国两制"的模式，处理两岸关系与未来中国的统一问题；但政客们也不能为了选票，把"反中"反到作茧自缚，把台湾的地位拿来和香港相提并论。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]