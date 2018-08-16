墙外文摘：数位威权驾到 制度之恶隐藏

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《准备好面对中国"数位威权主义"了吗》，作者韦行之说，中国为了推广其"新型大国关系"的外交战略，运用"一带一路"与经济诱因等"锐实力"(sharp power)来渗透、干预、影响国际社会，引发全球隐忧。但北京透过"数位威权主义"(digital authoritarianism)的高科技来强化对内"维稳"与掌控与对外关係的巩固和扩张，更对自由民主造成严重挑战。

文章说，在此战略规划与组织架构下，中国政府的最高目标就是要确保网路意见和舆情的流通，不致构成对政府的挑战，甚而可以作为政府宣传与洗脑的机制。其次则是希望减少中国对于外国数位与资讯设施零件的依赖，自行在人工智慧量子演算与机器人等领域的技术发展能独自领先全球。最后则是透过形成这套自主性的网路监控系统，来强化中国自身防堵网路攻击的能力。尽管美国与部分国家已经意识到中国的全球扩张野心，也采取部份抵制措施，但有鉴于美国国际威信衰退，国际社会能否有效制衡中国的扩张势力企图仍有待观察。

香港的"阶级斗争"

香港《明报》发表评论《香港是特首抑或前特首话事》，作者曾志豪说，近日香港舆论的焦点，是前特首梁振英。当梁振英前特首忙碌和香港的传媒、学者、法律界人士、航空服务业唇枪舌剑，挑起香港人讨论港独和诽谤法的"热情"，现任特首林郑月娥忙于港铁的烂摊子、高铁的收益帐簿、土地大辩论。

文章说，梁振英就是毛泽东那种"千万不要忘记阶级斗争"的政治运动路线。他千方百计地证实港独的危害甚至严重性，似乎都是为了方便铺设高压政治路线，例如23条。"而我们不知道背后是否代表一股保守政治势力希望重返政坛，取代林郑的休养生息管治路线"。

中国式救灾意义何在？

台湾《风传媒》发表文章《中国式救灾，还停留在开仓放粮》，作者李华说，最近中国受第18号台风"温比亚"影响，山东等地普降大暴雨，寿光市因为上游三座水库在暴雨中同时泄洪，城区和乡村大面积被淹。中国政府救灾物资有两个特点，一是大部分都是民生物资，人们日常生活都需要用到。二是数字看上去很漂亮，应该可以分给很多人。

作者质疑这些就在救灾的意义。文章说，几乎在同一时间，对岸的台湾也因为连日的暴雨，引发了中南部的洪涝。反观台湾政府的救灾措施，除了加紧排除积水，恢复人民正常生活，还给灾区人民带来真正的实惠。"众所周知，山东寿光是中国着名的蔬菜生产基地，这次受灾损失严重的农民要数蔬菜种植户和家畜养殖户，他们欲哭无泪，有些人甚至想不开要去自杀。"

山东等地普降大暴雨

人性恶与制度恶

香港《苹果日报》发表文章《以人性的恶掩盖制度的恶》，作者 李平说，中国近日引爆网民热议的恶性事件频生，山东寿光洩洪造成16人死亡、失踪，在读博士生高铁霸座位，滴滴顺风车司机姦杀女乘客，黑龙江哈尔滨北龙酒店火灾造成20人死亡。但官媒把焦点瞄准高铁渣男、滴滴司机，配合官博、官微深挖其背景，引导义愤填膺的网民发洩对人性之恶、私企之恶的怒气，避免民众质疑、批判当局的责任，以人性之恶掩盖制度之恶。

文章说，一个草菅人命的制度，养着一班草菅人命的官员、一批草菅人命的媒体，也必然养出草菅人命的凶徒，让人性之恶滋长。稍令人意外的是，对连串恶性事件，甚至是火灾、水灾，中共高层领导人都未表态，习近平、李克强也没有一如既往批示要彻查、交代，而《人民日报》自8月20日至今，更是天天都以习近平讲话或学习习近平讲话为头条，各新闻版对四宗恶性事件都隻字未提，与网络上沸反盈天完全是两个世界。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]