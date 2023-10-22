墙外文摘：拿习近平比崇祯，对崇祯公平吗？

（德国之声中文网）明史专家陈梧桐旧作《崇祯往事--明帝国最后的图景》再版时书名"更新"成《崇祯：勤政的亡国君》，旋即因为"疑似恶意影射"而全面下架。台湾"上报"发表文章《"疑似恶意影射"而在中国全面下架的<崇祯往事>》，作者卢斯达认为，中国史有很多关于君主质素的讨论和品评，在现代角度而言，甚至有时是过度强调上层人事对历史大方向的作用。自从崇祯的祖先加强了皇帝的独裁能力，这个体制就变得更加要求皇帝的个人能力，它好像要求皇帝变成一台中古意义的人肉电脑，百官和万民以君主为中心连结起来。不知道君主需要多强的御下卿民之术，才能将帝国亿万臣民"国计掌于手中"。

在"上报"发表的另一篇文章《预卜亡国一页书令习近平如芒在背》中，作者卓然认为，拿习近平和崇祯做比较，对后者也未必公平，严格上来说，崇祯并不是最糟糕的亡国之君，他的继位出于偶然，自始并未被当皇储培养，十八岁登基之后，拿下大太监魏忠贤，且有心励精图治，只可惜他志大才疏，而且运气实在太坏了。崇祯不懂军事，却偏偏喜欢亲自部署、亲自指挥，这给了闯匪坐大的机会，一发不可收拾。论起志大才疏和刚愎自用，崇祯只想中兴大明，而习近平却想领导世界，为人类命运共同体指明方向。

作者说，崇祯的很多缺点，习近平都有，但他的优点，习近平却一个都没有。崇祯自奉检朴，也有纳谏的雅量，六次下诏罪己。而习近平掌权十一年，大搞面子工程弄得一地鸡毛，败光了江胡两朝积攒的家底，却死不认错路走到黑。当中东战云密布时，他选择站在文明的对立面，揪了一伙邪恶轴心，大肆吹嘘一带路海市蜃楼。

简中舆论场上的巴以冲突

新加坡"端传媒"发表文章《反美、反犹、仇穆：简中舆论场围绕巴以冲突的他者想象与自我投射》，作者大吉岭指出，在中国大陆的社交网络上，随着恐怖组织哈马斯和以色列两方行动进展，以及热点事件带来的反复拉扯，包括微博在内的诸多社交媒体用户也突然涌入"巴以冲突"的舆论战场，使得这次战事又一次如俄乌战争一般，成为又一面反映国内舆论生态的镜子。

文章指出，在以色列军队在加沙展开打击报复甚至无差别杀伤普通巴勒斯坦民众之后，中文舆论场对巴勒斯坦的同情和支持声浪也越来越大。这种对巴勒斯坦的声援和对以色列的抨击，甚至也与过往中文社交媒体对塔利班重掌阿富汗政权的舆论走向有趋同性，表现为反帝主义的亚非拉大团结叙事。如此一来，人们在"巴以"问题上的站队，很容易变成爱国与舔美的区分，因为这种弱者反抗的叙事模式，更容易引发国内普通民众的共情。同时，支持巴勒斯坦、反对以色列的声音也在不断从"道义"（例如对西

方国家"双标"的指责）和政治利益两个角度着手，使这一立场的基础更加牢靠。

作者提醒人们注意中文舆论场上对以色列的支持话语背后所牵涉到的极右翼声音。如果说自由派支持以色列、抨击哈马斯，是在抬高西方文明价值藉以批评中国政府，那么极右翼对以色列的支持，则将文明优劣论内化为对穆斯林的仇恨，更有甚者则继续操持一套伊斯兰教即恐怖主义的叙事，重提东突在新疆制造恐袭的旧事，以此表达打压穆斯林的必要性。换句话说，一个符号化的"以色列"至此也变成了某种论述的工具，其使用或改造的对象也随之发生变化。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

中国地下历史学家：党并非战无不胜

前《纽约时报》驻华记者张彦（Ian Johnson）日前出版新书《星火》（Sparks），记录了中国的地下历史学家，包括高华、吴迪、郭于华等学者，胡杰、艾晓明等纪录片创作者，也包括江雪、谭合成、唯色等记者、编辑和作家。网络媒体"Matters"的专栏"Yxh66"发表《星火》前言。张彦说，越来越多的中国人认识到，党对过去的垄断才是这个国家专制体制的根源。对历史重要性的信念推动了地下历史学家的运动，这场运动在过去二十年里蓬勃兴起。张彦这些草根历史学家视为一群速记员，他们记录着更广泛的人群，那些中国最开明的人群：大学教授、独立制片人、地下杂志发行人、小说家、艺术家和记者。其中有些是局外人，被视为不同政见者，但大部分都身处这个体系之中，他们有自己的工作，有自己的房产，也要养家糊口。他们冒着丢掉工作、失去前途甚至入狱的风险，发行地下出版物、禁书、独立纪录片电影。他们试图纠正

党对过往历史的扭曲，阻止他们的国家滑向更严厉的独裁控制。他们试图用新技术来公开现行制度的失败，并把现在的问题和过去的灾难联系起来。

作者说，中国反历史运动的长期存在，也挑战了这样的假设-共产党具备完全主宰社会的能力。你在本书中会看到，党并非战无不胜。尽管可能性很小，身处中国的人们仍旧可以发表作品、制作影片来对抗威权。他们的理念得到了传播，当社会问题到达了临界点，人们会向他们寻求重新思考这个国家的新的思路。这也是习近平为何要用他自己独特的政策来控制历史-因为习明白反历史叙事是一种真实存在的威胁。

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