墙外文摘：拜登新政，港台是否有操作空间？

有评论认为，不要太期待拜登新政府短期内就会展现明确的对华政策。同时，美中关系回到过去的可能性不大，民主党肯定要想办法展现对华强硬——这就提供给港台中抗争者最重要的可操作空间。
（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《拜登对华政策的慢启动 将为港台中抗争者带来挑战》，作者赵思乐认为，不要太期待新政府短期内就会展现明确的对华政策（如果中国没有大动作的话）。现在美国分裂的程度，和面临的内部问题，不在其中的人可能是难以想像的。这次选举面临的争议，应该不需要我多解释。拜登当选后的首要任务肯定是稳定国内，应对争议丶处理疫情，以及可能要先处理种族/警暴冲突。
文章说，美国民主党在对华政策上面临的是两个方向的张力：1. 它的选前承诺里有两大重点很可能需要跟中国打交道，COVID-19疫情和全球变暖， 这两者（尤其后者）都是具有很强全球性的话题，都可能推动美国要跟中国寻求关系缓和。2. 民主党并不想被视为对华软弱的政党，加上实质的中国revisionism（修正主义）的威胁，美中关系回到过去的可能性不大，民主党肯定要想办法展现对华强硬--这就提供给港台中抗争者最重要的可操作空间。
台湾如何应对美国变局？
台湾《风传媒》发表文章《美国大选后，政府准备好迎接可能的变局了吗》，作者邱臣远说，川普政府这几年来，好像对台湾提出了很多的承诺丶做出高规格的措施，但其实这中间有虚有实，像是上次国务次卿柯拉克（Keith Krach）访台，也限制了活动跟主题，显然这美方也有所保留。又像是美国卫生部长艾萨（Alex Azar）炫风访台，但台湾却没有获得更多实质上的挹注，邦交国没有增加丶台美间的FTA也没有个谱，甚至新冠肺炎疫苗也没得到美方的任何实质承诺。
作者认为，在美中贸易战以及新冠疫情带来的全球产业链重组的脉络底下，选边站只会让供应链重组时缺乏弹性，对国内产业的全球布局来说，只是短多长空，采取兼顾分散风险与生产效率的"弹性供应链"的产业战略思维，来取代重押美国的"去中供应链"的思考，才能因应未来的变局。
中国人为什么替美国选举操心？
香港《苹果日报》发表文章《要替美国总统中国首富操心吗》，作者李平认为，当世人把抗击中共专制统治的希望寄托在美国时，替美国总统操心就是必然的。无论夹杂了多少暴力丶色情或金钱丑闻，美国这场选战是透明的，选民的意愿还是能得到体现，不是中共铁幕後的权斗丶小圈子选举可比拟的。而美国总统选举制度上的弊端，不需要港人去操心。民主制度的强大在於其所具备的自我纠错能力，在经历今次严重撕裂社会的选战后，相信美国的选举制度会得到完善。
作者说，美国总统选举结果对香港的影响，也不需要港人去特别操心。抗击中共是美国共和丶民主两党的共识，甚至是社会共识，在国会丶舆论的约束下，就算拜登出任总统，也改变不了大势。港人毋须把凡是未支持特朗普的言论都打为"左胶"，更应操心的是，在中共港共的专制统治下丶在新闻自由和言论自由被剥夺後，如水抗争如何持续？
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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如果拜登出任下一届美国总统，各种极限施压下的中美关系会回暖吗？哪些领域会变得甚至更糟？中国国际政治学者、中国人民大学美国研究中心主任时殷弘向德国之声表达了他的看法。
美国总统大选将近，两党候选人的对华政策成为华人关注焦点。纽约城市大学巴鲁克学院公共与国际事务副教授霍夫曼告诉德国之声，即便拜登选上总统后的作风可能与特朗普有异，但就核心立场而言却不见得会有太大转向。