墙外文摘：拜登新政，港台是否有操作空间？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《拜登对华政策的慢启动 将为港台中抗争者带来挑战》，作者赵思乐认为，不要太期待新政府短期内就会展现明确的对华政策（如果中国没有大动作的话）。现在美国分裂的程度，和面临的内部问题，不在其中的人可能是难以想像的。这次选举面临的争议，应该不需要我多解释。拜登当选后的首要任务肯定是稳定国内，应对争议丶处理疫情，以及可能要先处理种族/警暴冲突。

文章说，美国民主党在对华政策上面临的是两个方向的张力：1. 它的选前承诺里有两大重点很可能需要跟中国打交道，COVID-19疫情和全球变暖， 这两者（尤其后者）都是具有很强全球性的话题，都可能推动美国要跟中国寻求关系缓和。2. 民主党并不想被视为对华软弱的政党，加上实质的中国revisionism（修正主义）的威胁，美中关系回到过去的可能性不大，民主党肯定要想办法展现对华强硬--这就提供给港台中抗争者最重要的可操作空间。

台湾如何应对美国变局？

台湾《风传媒》发表文章《美国大选后，政府准备好迎接可能的变局了吗》，作者邱臣远说，川普政府这几年来，好像对台湾提出了很多的承诺丶做出高规格的措施，但其实这中间有虚有实，像是上次国务次卿柯拉克（Keith Krach）访台，也限制了活动跟主题，显然这美方也有所保留。又像是美国卫生部长艾萨（Alex Azar）炫风访台，但台湾却没有获得更多实质上的挹注，邦交国没有增加丶台美间的FTA也没有个谱，甚至新冠肺炎疫苗也没得到美方的任何实质承诺。

作者认为，在美中贸易战以及新冠疫情带来的全球产业链重组的脉络底下，选边站只会让供应链重组时缺乏弹性，对国内产业的全球布局来说，只是短多长空，采取兼顾分散风险与生产效率的"弹性供应链"的产业战略思维，来取代重押美国的"去中供应链"的思考，才能因应未来的变局。

中国人为什么替美国选举操心？

香港《苹果日报》发表文章《要替美国总统中国首富操心吗》，作者李平认为，当世人把抗击中共专制统治的希望寄托在美国时，替美国总统操心就是必然的。无论夹杂了多少暴力丶色情或金钱丑闻，美国这场选战是透明的，选民的意愿还是能得到体现，不是中共铁幕後的权斗丶小圈子选举可比拟的。而美国总统选举制度上的弊端，不需要港人去操心。民主制度的强大在於其所具备的自我纠错能力，在经历今次严重撕裂社会的选战后，相信美国的选举制度会得到完善。

作者说，美国总统选举结果对香港的影响，也不需要港人去特别操心。抗击中共是美国共和丶民主两党的共识，甚至是社会共识，在国会丶舆论的约束下，就算拜登出任总统，也改变不了大势。港人毋须把凡是未支持特朗普的言论都打为"左胶"，更应操心的是，在中共港共的专制统治下丶在新闻自由和言论自由被剥夺後，如水抗争如何持续？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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