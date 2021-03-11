墙外文摘：拜登并不急于向习近平让步

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《杨洁箎"非典"外交战，中国打什么算盘》，作者顾尔德认为，美国拜登政府首场与中国的高层对话中，双方都刻意在第一次会面中给对手下马威。美国不把这次会谈视为未来常态性对话框架的开端。布林肯说，美国目前还没打算与中国展开一系列的后续接触。也就是说，美国希望中国对布林肯提出的尖锐问题（包括人权、台湾、南海、网路攻击、对澳大利亚经济制裁等）有具体回应后，才决定要不要持续接触。

文章说，显然中方看出美方的企图，也不可能在这场会议上对美方罗列的关注事项有正面回应，所以杨洁篪一开场就对美方恶言相向，包括对台湾、香港与新疆问题强硬画红线，警告中国会以"坚定行动"回应美方干预。更值得注意的是，他发表完傲慢的谈话后，中方的翻译人员准备口译为英文时，他还一度阻止并说没必要翻译。换言之，他像战狼上身般大声教训美国是在做"大内宣"，讲给中国人听的，不用翻译给美国人听，他显然不期待自己的发言可以促进中美双方互相了解、化解误会。

作者说，中方的算盘应该是想用强势进攻逼拜登政府改变策略，未来对话议题从人权、地缘政治回归到中方关切的经贸与科技制裁或其他双方有合作空间的议题。但是，目前中方有求于美国的远多于美方对中方的需求，拜登并没有急于要对习近平让步的压力。

中国最大威胁：替代美国民主制度的榜样

《纽约时报》发表文章《美国该怎样有效应对中国挑战》，作者FARAH STOCKMAN说，多年来，许多美国人都低估了中国带来的挑战，他们确信增加贸易将使两国经济受益，最终让中国变成更友好、更民主的国家。但现在，就连一些最坚定的对华贸易捍卫者也承认，他们夸大了把中国纳入全球贸易体系的好处，他们要一个共产主义国家遵守自由市场规则的期待太过天真。

文章说，但美国人已经明白，在规划自身的经济未来时，需要更加深思熟虑、更具战略眼光。这是件好事。保持军事和技术优势需要对研究、教育和基础设施进行投资，若非如此，很多美国人不愿意这样做。在中国构成的所有威胁中，最大的一个可能就是它为全世界树立了一个成功替代美国民主制度的榜样，而后者已被经济不平等、种族动荡和暴乱所玷污。为了有效对抗中国，美国人必须肃清内务，并提醒全世界和他们自己，民主仍能为普通民众带来福音。

中国网媒脖子上的新铡刀

中国网信办发布新修订的《公众帐号信息服务管理规定》，新规第五条载明"公众帐号信息服务平台和公众帐号生产运营者向社会公众提供网路新闻信息服务，应当取得网路新闻信息服务许可"，台湾《上报》发表文章《中国网路新规－违规的铡刀随时架在网媒脖子上》，作者秦胆认为，新规对网路媒体双管齐下，既圈定"可以说什么"，也限缩"谁可以说"，将特定内容发布与媒体资格相连结，本次的规制其实显著性的前置，用资格来约束内容取态。

文章说，媒体国家队布局之外，原生网路媒体和个人媒体则受制于名分，同样耗费心血的采编文稿却落在违规的铡刀之下，动辄被冠以非法采编、转载之名，而本次软硬二分法的新规则无疑旨在强化官媒的信息优势，限缩民间媒体的与建制力量竞争，可以说是为建制力量的言论通路寡占地位保驾护航，在提供专业守门人的名义下建立一道可见的天花板，网路原生媒体和个人媒体在体制身份上与官媒直接存在不可逾越的"礼乐名分等差"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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