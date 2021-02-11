墙外文摘：拜登和习近平通话说了什么？

（德国之声中文网）美国总统拜登与中国国家主席习近平终于通电话了。台湾《上报》发表文章《拜习通话是一声"开场锣"，连"定场诗"都算不上》，作者乌凌翔说， 值得注意的是，习拜通话后新华社发布的新闻稿中，两次提到"避免误解误判"，第一次是"习近平强调"、"中美双方应建立各种对话机制，准确了解彼此的政策意图，避免误解误判"，第二次则是"拜登表示","美方愿同中方本着相互尊重的精神，开展坦诚和建设性对话，增进相互理解，避免误解误判"。

作者认为，这种"自问代答"的形式，当然是对内宣传的手法，突显"美国总统同意我们的看法呢"，另一方面，也显示了中共认为美国对于中方的国家意图不够理解；当然，美国也可能是故意污名化，以取得外交行为正当性，这是大国博弈的手法之一，中国也常用，不足为奇。

文章说，至于拜登民主党政府意识型态下所重视的领域，中共只回应了"气候变化"等广泛领域开展合作，完全不提拜登标示的疫情大流行、全球健康、与防止武器扩散。显示中共不愿追随美国设定的议题。

没有共识的通话

台湾《上报》发表文章《拜登习近平交手第一回合谁胜出》，作者顾尔德认为，在拜登与习近平首度通话中，拜登也很刻意地把台湾问题提上台面──包括安排萧美琴在拜登与习近平通话前先访国务院，这也代表着之后台美官方接触至少维持这个等级。拜登与习近平两人初步交谈很明显是只是在表态，没有共识。

文章说，全球霸权政治的权力结构的制约着拜登与习平的选择，在此同时，随着拜登上台，华尔街对美国政府的影响力再度增强，而松绑对中国制裁是符合华尔街利益的。目前对拜登政府而言，最重要的还是新冠肺炎疫情能否控制住。而在全球层次，即使中国生产的新冠肺炎疫苗安全性与有效性受到怀疑，但是在全球疫苗短缺之际，中国会怎么在国际上打疫苗牌，占据有利的战略位子，会是北京着力之处。

至于台湾问题，虽然拜登上任之初，就因为共机扰台成为焦点，但这是北京用来试探华府的一步棋，在华府借台湾问题宣示对印太国家的承诺后，亟于和拜登政府在经济议题上取得妥协的习近平，暂时应不会再度于台海议题上挑衅拜登。

毫不留情的表白

香港《苹果日报》发表文章《拜登不咬弦 中共干着急》，作者李平分析说，在习近平和拜登通话之前，美国国务卿布林肯与话时表示，美方将捍卫新疆、西藏及香港人权，中国必须为威胁印太地区稳定负责。面对如此毫不留情的表白，中共如果还能认定拜登政府只是虚张声势，未免太过自欺欺人。

作者说，在美国，从政府、政党到智库、学者，对中国与中共已有区分，不再绥靖一党专政的中共，更不等于要与中国人民为敌。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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