墙外文摘：报摊没了“苹果”，内心有了恐惧

（德国之声中文网）台湾《上报》发表社评《苹果掉下来还会长出更多的苹果》指出，香港《苹果日报》的行政总裁、营运总裁、总编辑、副社长及执行总编辑被控违反《香港国安法》中29条“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”遭拘捕，但目前所公布的“证据”里，全是公开发表的一百多篇报导、评论和社评，没有任何一条实质“谋勾结外国或境外势力”的罪证。换言之，港府及共产党已经完全不管新闻产制过程，完全以言论论罪。要说这是香港新闻自由的末日，一点都不为过。

文章说，香港人追求民主自由是天经地义，香港问题的真正关键在于：共产党根本彻底地违背了它就香港问题对于全世界的承诺，导致香港成为中国政府自己政策下的牺牲品。如前美国政府中国政策顾问余茂春所言，香港问题反映的是中国与整个世界之间的对立。这个对立最终影响了美国（西方国家）对于中国与两岸关系的判断，也反映了共产党自己内心的恐惧。

一个既富有又诚实的人

台湾《风传媒》发表文章《最后一口苹果的滋味》，作者顾尔德说，对掌握权力的统治者而言，一个既富有又想诚实，同时还掌握舆论发言权的人，会是非常难以控制的。黎智英就是这样一个让中共头痛的人物。壹传媒借由各种消费、娱乐、“踢爆”新闻获得阅听人信任，而在重要的政治议题上，黎智英旗帜鲜明地表现出与主政者的对立。从六四平反、香港普选问题、占领中环、雨伞运动、反送中到国安法，黎智英出钱出力支持，自己也上街头站上第一线，更鼓励旗下记者报导相关抗争。黎智英当然成了北京非除之而后快眼中钉。

作者说，写评论、办媒体变成国安问题，这就是在恐吓媒体。港府与北京的说词难以说服港人与各国，中国外交部发言人赵立坚说：“香港是中国的香港，香港事务为中国内政。任何国家都不应该干涉、说三道四。”这是无视普世价值的诡辩，大概除了被民族主义冲昏头的中国小粉红，没有人会埋单。作者援引黎智英的话说：“恐惧是统治与控制人民最方便而廉价的手法。”心存恐惧的不只是黎智英，不只是壹传媒700员工，还有东方之珠750万市民。《港区国安法》的魅影笼罩着维多利亚港、太平山、狮子山……直到“一国两制”在香港被遗忘、“一国一制”牢牢巩固。

为什么要“打通前后三十年”？

香港《端传媒》发表文章《崇毛抑邓？习时代对两个领导人的重塑和打通四个“三十年”的野心》，作者文非林认为，习时期的官方话语，呈现出“崇毛抑邓”的倾向，也就是重塑并加强毛在党史中的伟人形象，将邓去英雄化，使其变成社会主义事业的“继承者”和“优秀管理人”。

文章说，诠释毛、邓两个时期，习秉持的是“两个不能否定”的原则（即“不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期），淡化两个三十年的区隔，强调两者之间的共通性——均是中共领导人民“进行社会主义建设的实践探索”的时期。

作者指出，打通两个三十年，本质上还是为了加深执政根基、路线源头，将“中国道路”和“社会主义价值观”塑造成统一、连贯的体系。官方认为，肯定前三十年，还是后三十年，“决定着能否正确评价中国共产党九十多年的历史，能否正确评价新中国六十多年的历史”——若否定两个三十年或是任意一段，就意味着否定中国共产党的领导和社会主义制度、中国特色社会主义和改革开放，是犯了“历史虚无主义”的错误，便于国内外敌对势力动摇政治信仰，扰乱社会，恐将重蹈东欧剧变的覆辙。

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