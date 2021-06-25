墙外文摘：报摊没了“苹果”，内心有了恐惧

有评论认为，香港人追求民主自由是天经地义，香港问题的真正关键在于中共彻底地违背了它就香港问题对于全世界的承诺，导致香港成为中国政府自己政策下的牺牲品。
（德国之声中文网）台湾《上报》发表社评《苹果掉下来还会长出更多的苹果》指出，香港《苹果日报》的行政总裁、营运总裁、总编辑、副社长及执行总编辑被控违反《香港国安法》中29条“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”遭拘捕，但目前所公布的“证据”里，全是公开发表的一百多篇报导、评论和社评，没有任何一条实质“谋勾结外国或境外势力”的罪证。换言之，港府及共产党已经完全不管新闻产制过程，完全以言论论罪。要说这是香港新闻自由的末日，一点都不为过。
文章说，香港人追求民主自由是天经地义，香港问题的真正关键在于：共产党根本彻底地违背了它就香港问题对于全世界的承诺，导致香港成为中国政府自己政策下的牺牲品。如前美国政府中国政策顾问余茂春所言，香港问题反映的是中国与整个世界之间的对立。这个对立最终影响了美国（西方国家）对于中国与两岸关系的判断，也反映了共产党自己内心的恐惧。
台湾《风传媒》发表文章《最后一口苹果的滋味》，作者顾尔德说，对掌握权力的统治者而言，一个既富有又想诚实，同时还掌握舆论发言权的人，会是非常难以控制的。黎智英就是这样一个让中共头痛的人物。壹传媒借由各种消费、娱乐、“踢爆”新闻获得阅听人信任，而在重要的政治议题上，黎智英旗帜鲜明地表现出与主政者的对立。从六四平反、香港普选问题、占领中环、雨伞运动、反送中到国安法，黎智英出钱出力支持，自己也上街头站上第一线，更鼓励旗下记者报导相关抗争。黎智英当然成了北京非除之而后快眼中钉。
作者说，写评论、办媒体变成国安问题，这就是在恐吓媒体。港府与北京的说词难以说服港人与各国，中国外交部发言人赵立坚说：“香港是中国的香港，香港事务为中国内政。任何国家都不应该干涉、说三道四。”这是无视普世价值的诡辩，大概除了被民族主义冲昏头的中国小粉红，没有人会埋单。作者援引黎智英的话说：“恐惧是统治与控制人民最方便而廉价的手法。”心存恐惧的不只是黎智英，不只是壹传媒700员工，还有东方之珠750万市民。《港区国安法》的魅影笼罩着维多利亚港、太平山、狮子山……直到“一国两制”在香港被遗忘、“一国一制”牢牢巩固。
香港《端传媒》发表文章《崇毛抑邓？习时代对两个领导人的重塑和打通四个“三十年”的野心》，作者文非林认为，习时期的官方话语，呈现出“崇毛抑邓”的倾向，也就是重塑并加强毛在党史中的伟人形象，将邓去英雄化，使其变成社会主义事业的“继承者”和“优秀管理人”。
文章说，诠释毛、邓两个时期，习秉持的是“两个不能否定”的原则（即“不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期），淡化两个三十年的区隔，强调两者之间的共通性——均是中共领导人民“进行社会主义建设的实践探索”的时期。
作者指出，打通两个三十年，本质上还是为了加深执政根基、路线源头，将“中国道路”和“社会主义价值观”塑造成统一、连贯的体系。官方认为，肯定前三十年，还是后三十年，“决定着能否正确评价中国共产党九十多年的历史，能否正确评价新中国六十多年的历史”——若否定两个三十年或是任意一段，就意味着否定中国共产党的领导和社会主义制度、中国特色社会主义和改革开放，是犯了“历史虚无主义”的错误，便于国内外敌对势力动摇政治信仰，扰乱社会，恐将重蹈东欧剧变的覆辙。
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