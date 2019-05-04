墙外文摘：把"五四"变成闹剧和笑话

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《习近平对五四的阉割，作者邓聿文说，当习近平在五四运动100周年纪念大会的讲话中把中共为五四打造的"爱国进步民主科学"精神标签解释成，只有中共才能救中国，只有中共才能带领中国强大，号召青年听党话跟党走时，五四的反专制丶要民主的内核也就被中共和习自己阉割掉了。在目前定于一尊强调看齐的情况下，实际上爱党听党话跟党走的含义，是爱习近平听习近平话跟习近平走。在习近平阐述的五四逻辑中，丝毫不难得出以下结论：五四=爱国=爱党=爱习=跟习走。

文章说，五四学生运动的爱国和民主或者反专制是不可分开的，不能把它们看成两样东西，不仅两者有着内在的关联，而且在五四那一代学生看来，它们其实就是一体。换言之，爱国不仅仅是要反对北洋政府的卖国行为，爱国的目的是救国，使得中国不再受列强欺负，做到这一点，政府就要开民智，行民主，掌科学，这三者内在统一于五四这场爱国学生运动的目标。

谁在背叛五四精神？

香港《立场新闻》发表文章《对"五四运动"精神的扭曲和背叛》，作者锺剑华说，五四运动两年后中国共产党成立时的第一批党代表，及后来一段时间内最有代表性的人物，包括陈独秀丶李大钊丶毛泽东等等，当年都不是五四运动领导人或积极参与者。很多积极支持学生，甚至后来投入过五四运动的人，往后都是与共产主义及中国共产党水火不相容的，例如傅斯年，例如胡适。

作者评论习近平"五四"讲话说，如果说"爱国主义"是五四运动的"核心"，甚至进一步演绎成为"爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党丶爱社会主义高度统一"，那肯定就是杜撰，肯定就是扭曲历史。更荒谬的是把五四运动说成是要"新时代中国青年要听党话丶跟党走"，就是把历史事件变成闹剧及笑话了。这个大笑话肯定会成为将来的历史笑抦，这也证明中共已经成为一个完全失去了创造力与想像力的政治集团。习近平讲话中，回避一些事实，甚至扭曲一些事实，其实也是说明了谁在背叛五四精神。

"一带一路"是习近平的政治工程

台湾《风传媒》发表文章《"一带一路"屡遭失败，习近平为何硬来》，作者陈破空认为，在国际上，鲜闻任何国家因为"一带一路"而致富发达；在国内，中国人民并未从"一带一路"获得任何收益。这个"一带一路"在国际上的代号就是"债务陷阱"，在国内的代号就是"大撒币"。如果在民主国家，国内外的批评，足以让当权者反思丶反省，进而调整政策，甚至改弦易辙。独裁者或专制集团会认为，如果因为人民的批评而改变政策，那么，统治者还有什么威严可言？如果屈服于民意一次，可能就会不断屈服于民意，极权统治将如何维持？

文章说，强迫症，是独裁者的通病和顽疾。不认错的毛泽东，曾跟8亿人民较劲；如今，同样不认错的习近平，跟13亿人民较劲。说到底，"一带一路"是习近平个人的政治工程，犹如大跃进是毛泽东个人的政治工程，三峡大坝是李鹏个人的政治工程，即便错了，也不能认错，并务必要把错误进行到底。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]