墙外文摘："我们不仅需要'醒过来'，而且需要'站起来'"

（德国之声中文网）总部位于华盛顿的"议报"发表最近被判刑八年的中国人权捍卫者郭飞雄（本名杨茂东）的法庭辩护词《我的根本政治主张和人生价值哲学革命构想》。在谈到他的根本政治主张时，郭飞雄认为：多元均衡的宪政民主制度是唯一可以实现中国未来数百年数千年甚至永恒的人民当家作主、社会长治久安的政治制度，也是足以帮助当今中国社会彻底摆脱其积蕴已久的深层危机的唯一出路。多元均衡的宪政民主制度，是"法治下的自由"、"法治下的民主"、"法治下的政治分权制衡"、"法治下的政治集团多元竞争"、"法治下的联邦制"、"法治下的高效行政管理体制"、"法治下的人权实现体制"和"法治下的经济福利国家体制"、"法治下的社会多元自治"等根本的政治路线和政治结构的综合集成。

在谈到终极觉醒与道德勇气时，郭飞雄说：首要的道义行动乃是说真话，行直道。要在公共空间说真话。说真话是道德良心的直接见证，说真话具有强大的道德感召力。要敢于说出真相、说出真理，敢于刺痛专制者的敏感点关节点，刺破其愚民洗脑术，帮助更多的人觉醒和奋起。要敢于在公共空间处处坚持和传扬独立思考、怀疑批判精神。

郭飞雄说：作为一名合格的自由主权的公民，我们不仅需要"醒过来"，而且需要"站起来"；我们不仅需要在人格上站起来，而且同时需要在思想上站起来。……要敢于把生命投入理想事业，敢于突破任何阻碍，敢于发起无穷冲击，敢于把巨伟的宪政民主制度和理想的大自由社会操作成为中华大地上永恒的现实。

郭飞雄还在辩护词说怀念了在流亡中病逝的妻子张青。他说："2022年1月10日，我的妻子在悲惨凄凉中告别人世，她实实在在的是为了中国得自由而献至为宝贵的生命的烈士。"

耽美文化中的审查与反审查

新加坡"端传媒"发表文章《参与式审查：网络举报、酷儿粉丝与中国耽美文化商业化的特殊结合》，作者白露和谭佳指出，对耽美小说作者的定罪则体现了中国粉丝面对的特殊处境：政府对网络内容不断加强的审查和平台在监管下进一步收紧的内部标准。在这种情况下，尽管耽美社群中大量成员反对此种恶意举报行为并为受害者积极声援，但这种超高效力的"战胜对手"的方式已经进入众人的视野，"参与式审查"的程序与效力已经在了解事件的过程中被更多人习得。由于举报成为打压"敌方"的有力武器，于是战况愈演愈烈，逐渐成为粉丝日常需要面对乃至使用的一部分"工具"。论坛和社交媒体平台也不断改变页面构成，把举报功能放在方便快捷的位置以供使用。

文章讨论了反对商业化和审查制度的耽美粉丝实践。作者指出，随著参与式审查在耽美粉丝群体中广泛出现，替代性的策略被粉丝们摸索著创造了出来。例如，粉丝们采用各种替换敏感词的方法，或以翻转的图片、加密的网盘、聊天群等形式传播，从而保证酷儿内容能够被完整地发表和传阅。

作者介绍说，由于参与式审查在很大程度上依赖于平台设计，例如举报功能和敏感词限制，也有许多粉丝转向海外平台或其他非营利性网站，以表达他们对现有平台审查的不满。除了使用替代性平台，其他的游牧战术也被发明出来抵制网络审查。面对创作和消费色情内容的污名，一些耽美粉丝发起了书写"站街文"的号召，发出"每一对CP都有属于自己的站街文"的呼吁，鼓励耽美粉丝大胆拥抱禁忌、拒绝性羞耻。这场写作运动暂时开启了不受审查的网络空间，作为商业化的审查空间的替代。

中国“战狼外交”走向何方？ 不再“韬光养晦” 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN曾报道指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

中国“战狼外交”走向何方？ 有狼才有战狼？ “战狼外交“的说法，取自中国2015年上映、票房大获成功的电影《战狼》，影片民族主义情绪相当浓厚。中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，2020年5月，时任中国驻英国大使刘晓明曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

中国“战狼外交”走向何方？ 中国外交部不高兴 中国外交部并不认同“战狼外交”的说法。2020年12月，时任外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他说，中国从来就是礼仪之邦，以和为贵，从没有主动挑衅别人；“战狼外交”实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，“目的就是要让我们打不还手，骂不还口，放弃抗争。我怀疑这些人还没有从100年前的旧梦里醒来”。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼发言人 “战狼外交”代表人物之一是前中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如2020年3月，他在推特上称可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。他还曾发布一则抨击澳大利亚军人在阿富汗所谓战争罪行的推文以及虚假图片。澳总理莫里森表示，中国政府应该为这条推文感到羞耻。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业2020年4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

中国“战狼外交”走向何方？ 出使欧洲 美国媒体《政客》（POLITICO）2022年8月的一篇文章列举中国在欧洲的5位"战狼"外交官，包括中国政府欧洲事务特别代表吴红波、驻法国大使卢沙野、驻瑞典大使桂从友、驻英国大使郑泽光、驻德国大使吴恳(图)。

中国“战狼外交”走向何方？ 总领事打人事件 2022年10月16日，港人组织在中国驻曼彻斯特领事馆前举行抗议时与领馆人员发生肢体冲突，一名示威者被拖入领事馆院内，遭到殴打。英国政府对此提出严正交涉，警方也展开了调查。调查显示，参与暴力的人当中也包括中国驻曼彻斯特总领事郑曦原。12月，中方证实包括郑曦原在内的6名领馆工作人员被调离，但称之为正常人员调动，与打人事件无关。

中国“战狼外交”走向何方？ 告别“战狼”风格？ 2023年一月，50岁的赵立坚卸下外交部发言人的职务，调任外交部边界与海洋事务司副司长。几乎与此同时，原驻美大使秦刚（图）接替王毅出任外交部长。一些政治分析人士认为，这些人事变动意味着中国有意改变过去几年树立起的“战狼”外交形象。但新外长上任后，锋芒不输前任。发言人面对国际媒体的态度也丝毫不见缓和。

中国“战狼外交”走向何方？ 大使的“个人观点” 2023年4月21日，中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体电视采访时，质疑乌克兰对克里米亚半岛的主权以及苏联解体后独立的前加盟共和国的主权国家地位，并对记者出言不逊，引起国际舆论哗然。有关言论招致乌克兰、波罗的海三国的强烈不满。法国总统马克龙也批评此言“不当”。中国外交部随即澄清中方"尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"。中国驻法大使馆后来则声明称大使有关乌克兰问题的表态是个人观点，不代表官方立场。

中国“战狼外交”走向何方？ 节奏有点乱 路透社报道指出，中国的外交官在公开评论中越来越多地批评美国和西方国家的人权，传递的信息是，西方国家没有资格批评中国，而且中国受到西方国家更多的攻击。报道援引西方外交官说，中国的战狼外交"具有很强的防御性和应急性"，但效果适得其反，而且信息传递的受众并不明确，有点"乱了章法"。



将有更多"狼性"外交官攻击自由世界

最近中国驻法大使卢沙野和驻多伦多外交官赵巍引发外交风波。台湾"上报"发表文章《习近平将放出更多的"卢沙野"》，作者杜政认为，无论赵巍还是卢沙野，都会被中共视为英雄。因为习近平这几年一直向外交官员灌输要"敢于斗争、善于斗争"，所以中共也会将这几次外交事件，作为训练这批恶狼的狼性的"正面"教材。在中共的政治辞汇里，所谓"战狼"本就是被加以褒义。

文章说，中共历史上运动不断，都是在训练人的狼性。中共外交官现在逞凶斗狠的架式，正是用文革时形成的教材训练出来的，现代外交学问只是做点缀。作者认为，中国曾经是礼仪之邦，但是在中共统治后强行建构出一种党文化，斗争学说被作为治国核心理论。斗争就必然是暴烈、残酷、血腥，没有人性。中共外交官在这方面表现"政治正确"，往往得到中共高层的奖赏。

作者指出，中共面临外交困境，习近平又不可能放弃强硬路线，他只懂以牙还牙。那么他其实需要更多的像卢沙野一样的锋芒外露的流氓狼为党国冲锋陷阵。未来，更多被训练到狼性大发的中共外交狼人，会将世界视为一片荒原，向人群肆意攻击，自由社会必须深度提防。

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