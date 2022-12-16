墙外文摘："我们不仅需要'醒过来'，而且需要'站起来'"

中国人权捍卫者郭飞雄在法庭辩护词中说：首要的道义行动乃是说真话，行直道。要在公共空间说真话。作为一名合格的自由主权的公民，我们不仅需要"醒过来"，而且需要"站起来"。
（德国之声中文网）总部位于华盛顿的"议报"发表最近被判刑八年的中国人权捍卫者郭飞雄（本名杨茂东）的法庭辩护词《我的根本政治主张和人生价值哲学革命构想》。在谈到他的根本政治主张时，郭飞雄认为：多元均衡的宪政民主制度是唯一可以实现中国未来数百年数千年甚至永恒的人民当家作主、社会长治久安的政治制度，也是足以帮助当今中国社会彻底摆脱其积蕴已久的深层危机的唯一出路。多元均衡的宪政民主制度，是"法治下的自由"、"法治下的民主"、"法治下的政治分权制衡"、"法治下的政治集团多元竞争"、"法治下的联邦制"、"法治下的高效行政管理体制"、"法治下的人权实现体制"和"法治下的经济福利国家体制"、"法治下的社会多元自治"等根本的政治路线和政治结构的综合集成。
在谈到终极觉醒与道德勇气时，郭飞雄说：首要的道义行动乃是说真话，行直道。要在公共空间说真话。说真话是道德良心的直接见证，说真话具有强大的道德感召力。要敢于说出真相、说出真理，敢于刺痛专制者的敏感点关节点，刺破其愚民洗脑术，帮助更多的人觉醒和奋起。要敢于在公共空间处处坚持和传扬独立思考、怀疑批判精神。
郭飞雄说：作为一名合格的自由主权的公民，我们不仅需要"醒过来"，而且需要"站起来"；我们不仅需要在人格上站起来，而且同时需要在思想上站起来。……要敢于把生命投入理想事业，敢于突破任何阻碍，敢于发起无穷冲击，敢于把巨伟的宪政民主制度和理想的大自由社会操作成为中华大地上永恒的现实。
郭飞雄还在辩护词说怀念了在流亡中病逝的妻子张青。他说："2022年1月10日，我的妻子在悲惨凄凉中告别人世，她实实在在的是为了中国得自由而献至为宝贵的生命的烈士。"
新加坡"端传媒"发表文章《参与式审查：网络举报、酷儿粉丝与中国耽美文化商业化的特殊结合》，作者白露和谭佳指出，对耽美小说作者的定罪则体现了中国粉丝面对的特殊处境：政府对网络内容不断加强的审查和平台在监管下进一步收紧的内部标准。在这种情况下，尽管耽美社群中大量成员反对此种恶意举报行为并为受害者积极声援，但这种超高效力的"战胜对手"的方式已经进入众人的视野，"参与式审查"的程序与效力已经在了解事件的过程中被更多人习得。由于举报成为打压"敌方"的有力武器，于是战况愈演愈烈，逐渐成为粉丝日常需要面对乃至使用的一部分"工具"。论坛和社交媒体平台也不断改变页面构成，把举报功能放在方便快捷的位置以供使用。
文章讨论了反对商业化和审查制度的耽美粉丝实践。作者指出，随著参与式审查在耽美粉丝群体中广泛出现，替代性的策略被粉丝们摸索著创造了出来。例如，粉丝们采用各种替换敏感词的方法，或以翻转的图片、加密的网盘、聊天群等形式传播，从而保证酷儿内容能够被完整地发表和传阅。
作者介绍说，由于参与式审查在很大程度上依赖于平台设计，例如举报功能和敏感词限制，也有许多粉丝转向海外平台或其他非营利性网站，以表达他们对现有平台审查的不满。除了使用替代性平台，其他的游牧战术也被发明出来抵制网络审查。面对创作和消费色情内容的污名，一些耽美粉丝发起了书写"站街文"的号召，发出"每一对CP都有属于自己的站街文"的呼吁，鼓励耽美粉丝大胆拥抱禁忌、拒绝性羞耻。这场写作运动暂时开启了不受审查的网络空间，作为商业化的审查空间的替代。
最近中国驻法大使卢沙野和驻多伦多外交官赵巍引发外交风波。台湾"上报"发表文章《习近平将放出更多的"卢沙野"》，作者杜政认为，无论赵巍还是卢沙野，都会被中共视为英雄。因为习近平这几年一直向外交官员灌输要"敢于斗争、善于斗争"，所以中共也会将这几次外交事件，作为训练这批恶狼的狼性的"正面"教材。在中共的政治辞汇里，所谓"战狼"本就是被加以褒义。
文章说，中共历史上运动不断，都是在训练人的狼性。中共外交官现在逞凶斗狠的架式，正是用文革时形成的教材训练出来的，现代外交学问只是做点缀。作者认为，中国曾经是礼仪之邦，但是在中共统治后强行建构出一种党文化，斗争学说被作为治国核心理论。斗争就必然是暴烈、残酷、血腥，没有人性。中共外交官在这方面表现"政治正确"，往往得到中共高层的奖赏。
作者指出，中共面临外交困境，习近平又不可能放弃强硬路线，他只懂以牙还牙。那么他其实需要更多的像卢沙野一样的锋芒外露的流氓狼为党国冲锋陷阵。未来，更多被训练到狼性大发的中共外交狼人，会将世界视为一片荒原，向人群肆意攻击，自由社会必须深度提防。
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