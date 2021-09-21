墙外文摘：恒大在倒，习近平在笑

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《全球投资人怕的不是恒大而是习大》，作者顾尔德说，目前看来习近平是铁了心肠要让恒大倒，据《华尔街日报》报导，地方政府已收到指示，要安排好接手恒大留下的烂尾楼继续完成，并因应民众可能的抗争。习近平显然认为，面对恒大破产倒闭，他领导的党国机器有能力处理后续危机，而如果各地方政府能妥善安排公民营建设公司把恒大留下的800建案中有条件继续开发项目完成，将可以获得民众支持。

文章说，习近平不想要恒大式地产开发，他自己有另一套理想蓝图。中国改革开放的过程，就是把社福、医疗、教育、安养等功能从企业剥离，如今习近平再次想把这些功能再度整合在一个社区中。

作者认为，中国是党国体制，从改革开放伊始就是党国和资本结合迎向市场大潮，成功的企业也多是出身党国，例如联想出身中科院，而中信、华润、保利等都是直属国务院的大型国企。而当企业依市场逻辑追求利润最大化时，就可能和国家的政治目的出现矛盾。习近平现在要做的，就是要明确地把政治利益放在经济利益上，由国家主导经济发展的路。

共同富裕能让习近平获得连任正当性吗？

台湾《自由时报》发表文章《三次分配与共同富裕的真实意义》，作者刘明德说，习近平最近提出"在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，建构初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排"，这句话宣布了"（第）三次分配"政策的正式出台。所谓的"三次分配"就是通过个人资源捐赠而进行的分配，文雅的讲，就是要人民乐捐政府，白话的说法，就是向人民勒索。

作者认为，共同富裕这样的说法只不过是中共党人惯用的话术，是用来迷惑人的。实际上，三次分配是习近平的一个借口，真正原因在于它是一个保政权的有效工具。首先是以共同富裕之名，博得贫苦人民的好感，以稳定其政权。让贫苦人民误以为，他们将因"打土豪"而能分得土地，因此，继续支持习近平的第三任，以至于第四任、第五任…。不要忘了，习近平的无限期总书记，在很多中国人眼里并没有正当性，这是为什么此时习近平要讲共同富裕的原因，就是要让贫苦人民有个盼头，愿意跟着他走。

中国申请加入CPTPP让人惊讶

台湾《上报》发表评论《中国申请加入CPTPP对台湾的冲击》，作者黄中说，目前在美国整体印太战略的大架构下，台湾加入CPTPP不只有实质贸易上的需求，也有增加国家整体综合安全的考量；虽然目前美国仍无重返该协定之意愿，但在中美对抗的态势下，依然对CPTPP成员国有著重要影响力。

文章说，中国大陆的申请加入，其实非常多成员国皆感到突然与惊讶，因为近期中国许多财产重分配之措施是违反自由经济的，对内数据的高度监管、不透明与对国家企业的补贴也不符合CPTPP的期待；另外，在没有正当理由下，禁止CPTPP部分成员国产品进口等摩擦（与澳大利亚），显示中国离入会仍有一漫漫长路待磨合；更表示台湾只要法规体制做好配套、沟通与周全准备，并在年内于会员国非正式咨商达成共识之适当时机提出入会申请，不是完全没有机会赶在中国前入会的，进而亦将政治因素的影响降至最低。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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