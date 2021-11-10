墙外文摘：恒大债务是更大经济危机的前奏

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国有大麻烦了吗？》，作者克鲁格曼认为，越是仔细观察中国维持经济增长的方式，发现的问题也就越多。基本上，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡。很难想象这一切会有美好的结局。

文章说，中国经济增长放缓并没有什么神秘之处。中国之所以能够实现令人难以置信的快速增长，是得益于对更发达国家的技术借鉴，以及人口从农村向城市的大规模迁移。随着科技的发展和农村劳动力的减少，经济增长必然放缓。此外，独生子女政策让中国拥有了通常存在于富裕国家的人口结构：劳动适龄人口多年前就达到了顶峰，如今其规模正在萎缩。

中国的政策制定者对制约经济发展的深层问题——中国人口出生率下降带来的问题被中国脆弱的社会保障制度放大——再清楚不过，但不知何故一直未能解决。相反，他们在增长放缓的情况下还保持了很高的投资率——主要是通过鼓励在住房建设上的巨额支出。中国的房地产投资现在都远超美国在2000年房地产泡沫顶峰时期的水平。一切看起来都不可持续，正因如此，许多观察人士担心，房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。

坎特：我永远不会为说真话而道歉

继休士顿火箭队之后，NBA再有一队遭到中国转播媒体封杀，那就是和洛杉矶湖人队以17座总冠军杯并列NBA史上最多冠军的绿衫军波士顿塞尔提克，因为其中土耳其裔中锋艾内斯·坎特（Enes Kanter）近日在Twitter发表影片《西藏是属于西藏人的》。台湾《上报》发表文章《那位对习近平呛声的NBA巨汉》，作者“有光的所在”介绍说，坎特自10月21日起，几乎每日一推文，声援西藏、新疆，并谴责习近平与中共；今日不但嘲讽NIKE老板奈特，还tag了Lebron James和Michael Jordan，约他们去参观新疆集中营。

作者摘译了坎特的部分推文，其中说，“致那些关心人类尊严的人们，请和我一起传播这个消息：发生在维吾尔人身上的事情，是当今世界上最糟糕的侵犯人权行为之一，我们不能再保持沉默！” 坎特表示，“习近平与中国共产党，必须有人给你上一课：我永远不会为说真话而道歉。你不能收买我，你不能恐吓我，你不能让我沉默！”

德国新的执政联盟对华政策将会更加强硬吗？

香港《端传媒》发表文章《后默克尔时代，中欧将有“体制之争”？》，作者蒙页认为，摆在德国执政新联盟面前的问题是，在默克尔离开后，欧洲火车头、政党利益更加分散的德国，能否和其他欧盟国家一起，寻求更一致的对华立场——留给欧洲的终极问题是，在民主体制当下的危机下，欧洲被期望扮演什么角色，又能否实现？

文章说，新执政联盟各党虽然立场不一、对华态度亦趋向多面化，但都表示德国未来应当与其它成员国一道在欧盟层面寻求更统一的欧洲对华政策。这一方面像是回应此前默克尔在欧盟内部各界批评的情况下仍旧追寻避免与中国起正面冲突、推动中欧投资协定议程引起的争议，另一方面更是基于在中美两大国日趋对立的情况下，德国乃至任何其它欧洲国家或许都只能通过加强欧盟共同利益体、一致对外来保护自身生存空间和自主性、不成为大国之争的筹码。

观看视频 10:38 专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战”

作者认为，绿党和社民党尽管在对华立场上表现出比默克尔更强硬的态度，但广泛意义上的支持、尤其是在外交领域深化欧盟行动力几乎是德国主流政坛除AfD之外的共识；再加上德国社会对两次世界大战以及后续数十年冷战时期东西德分裂的深刻历史记忆，可以预期各党派会尽量避免朝向第二次冷战的方向发展。长期而言，欧洲是否真的能突破默克尔的政治遗产、坚持并赢得“体制之争”，实在存疑；毕竟塑造默克尔政治遗产的种种全球政经状况，并不会随着默克尔的下台消失。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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