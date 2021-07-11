墙外文摘：怎样做一个“清白”的中国人？

（德国之声中文网）今年中国两会前夕，政协委员周世虹接受采访时建议，取消对罪犯子女考公务员的限制，却在舆论场招来了大量反对声音。新加坡“端传媒”发表文章《谁是最“清白”的中国人？——出身论卷土重来，宗法社会还会远吗》，作者贾素之指出，对中国的法治状况有清醒认知的人，必然会知道，三代不能考公的政审规则，更容易伤害到弱势阶层，而非特权阶层。

文章指出，一人犯罪，三代不能考公的政审规则如此受公众捍卫（甚至超过了政审事实上的严厉程度），正是新时代的“出身论”在还魂。人们找了很多理由为“出身论”辩护：犯罪所得惠及子女，对受害人的子女不公平，家庭教育很影响人等等。但无论如何，最重要的事情是划清一条界限，界限内的人是清白的，界限外的是有污点的。究其意思，“清白”侧重的不是品行上的高尚，而是简单可追溯的、没有不良纪录的履历。“清白”的反义词是“复杂”而不是“卑劣”。

作者认为，某种程度上讲，今天的出身论甚至不如文革时期的出身论“进步”，后者还尝试对社会秩序进行革命，而今天的“清白”中国人有强烈的社会达尔文主义底色，他们想维护的是一个和权力高度重叠的公务员阶级。价值已经没有任何被讨论的空间，观念或意识形态的争论并不是社会矛盾的重点，今天的舆论冲突的背后，有一种共通的东西，即血缘被视为社会秩序和权力结构中最核心的部分。换言之，今天中国社会没有价值观的拉扯，而是价值观的缺失，正在发生的冲突，是宗法社会的一个阶层在尝试驱逐另一个阶层。

王沪宁心中的“台湾反对台湾”

日前美国众议院“美中战略竞争特别委员会”主席盖拉格在首场听证会警告，中共政治局常委王沪宁多年前所著《美国反对美国》一书，早已暴露中共对美国的战略阴谋。台湾“上报”发表文章《王沪宁将从“美国反对美国”进入“台湾反对台湾”》，作者吴奕军指出，1991年出版的《美国反对美国》一书的主要阐述美国社会、政治、经济、文化、外交等多方面困境，王沪宁除了提出参考建议，更重要的是主张中共可以借此分化美国、挑战美国。

文章说，舆论对于王沪宁本书的批评，多认为其对美国存在主观偏见，缺乏佐证理据与客观性，对长期复杂问题与历史脉络过于简化，甚至刻意误导。王沪宁的观点缺乏对美国深层问题的研究分析，大多只停留在描述表面现象，重复宣传中共意识形态，其僵化教条远胜学术价值。

如今，被任命为政协主席的王沪宁，已是习近平倚重的对台统战最高负责人。作者说，不难想像在王心中另有一本《台湾反对台湾》，甚至已经印好放在中共战情室桌上，王沪宁新官上任三把火，炮口指向台湾，势必拿出毕生功夫进行文武统战，台湾各界岂能不戒慎以对？

开曼群岛避税：是否聪明过头了？

斯坦福大学、哥伦比亚大学和耶鲁大学的一组研究人员最近发现，开曼群岛已悄然成为中国企业向外国人出售股份融资的主要渠道。《纽约时报》发表文章《加勒比避税港：中国空壳公司的新天堂》，作者Peter Coy介绍其运作机制说，当你使用可变利益实体结构购买阿里巴巴、腾讯或百度等公司的股票时，你并不拥有运营中的中国公司的股份。你拥有的是空壳公司的股份。即使空壳公司也不拥有运营公司的股份。相反，这家空壳公司在中国拥有一家被称为外商独资企业(WFOE)的子公司。外商独资企业与运营公司及其所有者签订了合同。这些合同使外商独资企业有权分享公司的利润，并在其运营中拥有发言权。外商独资企业可以将股息转移到避税港的空壳公司，后者将股息转移到纽约、伦敦和其他地方的投资者手中（尽管大多数公司不支付股息）。

作者指出，这种做法的好处在于，根据国际会计准则，可变利益实体结构对外国人来说被视为股权，而在中国经营的公司可以向当地监管机构报告，称它们完全由中国居民拥有。风险在于，这样做有点聪明过头了。目前，中国政府似乎容忍可变利益实体，因为中国企业需要到海外融资。但如果中国政府不承认外国股东是真正的所有者，到了紧要关头，它可能不会尊重他们的利益。作者指出，去年10月，当见知教育利用可变利益实体在纳斯达克上市时，见知警告称，中国政府可能会发现“这些合同安排不符合对相关行业外资直接投资的限制”。



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