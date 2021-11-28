墙外文摘：彭帅事件让中共失去了控制

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《为什么彭帅让中国领导人坐立不安》，作者洪理达说，中共高层向来很少受到丑闻冲击，相对来说也比较受到人民的尊敬。然而彭帅的指控让人猜想，权贵阶层并非那么清白，也许她也不是孤例：也许会有更多女性发声。闸门会打开。那是党无法承受的。这也许就是为什么彭帅的指控引起了如此严厉的回应：这些行动显然是中国共产党在试图保护自己，以及自己在百姓心中的正当性。

文章说，这样的专制主义手法通常是能够压制异议的。然而中共显然没有考虑到当前中国女权运动的局面。它的行动触及了一根已经在隐隐作痛的敏感神经。于是一桩国内的“#我也是”丑闻爆发成为举世轰动的大事件。尽管中国社会重男轻女的本性众所周知，但彭帅事件是一个罕见的、具有启发性的时刻，揭示了中国清一色的男性统治者是如何依靠压制女性来确保共产党的长久统治。在策动了全国性的阳刚之气运动的习近平领导下，情况变得更糟了。

作者认为，中共合法性部分来自通过审查和其他专制手段控制和修饰（所有）叙事的能力。但对于彭帅，它已经失去了这种控制。如果更多女性受到启发并能够发声，中共可能无法挽回局面。可以肯定的是，政府总是有可能采取更严厉的行动来镇压“#我也是”运动。此事无疑惊动了中共领导层。承认彭帅的性侵指控可能会使他们的权力失去合法性。而坚持到底可能会激怒更多的人，促使这些人变成活动人士。

“台独金主”的名单将会扩大化

台湾《风传媒》发表文章《隔山打牛，北京施行没有法条的“台版国安法”》，作者陈国祥说，中共国台办11月初发布“台独顽固分子”惩戒名单，点名行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮3人，据称即是针对其“金主”而来。后来果然来真的，远东集团在大陆5省市的多项事业，近日遭不同部门以环保、税务、消防违规等名义罚款加追税高达台币约20亿元。国台办发言人称，不允许支持台独的人在大陆赚钱干“吃饭砸锅”的事，间接证实远东集团相关企业遭罚确与“台独”惩戒名单有关。这两件事加在一起处置，有如开始施行“台版国安法”，虽然没有制订法律，但宣称列入名单者“终身有效”，并在治权所及的大陆地区惩处台企，这种处置手法近乎武术中的“隔山打牛”。

作者认为，中共未来是否比照香港，为台湾量身打造一套国安法，目前尚不明朗。不过，未来对“台独”的定义势必持续扩大化，凡是沾上边的行为都不会放过；所谓“台独顽固分子”的清单也会不断扩充，而且将不限于政治人物，特别是在各类传媒上活跃而立场亲绿的人士，可能将被大量罗列，其他领域相关人士也难逃。“台独金主”的名单同样将扩大化，反正台湾上市柜公司73.74％在大陆有投资，根据监察院“政治献金公开查阅平台”或是知情者举报，就可揪出一大堆捐款给绿营政治人物的企业，再追查这些企业在大陆公司的营业状况，抓到小辫子就罚款或是移送法办。还没有专法条文的“台版国安法”已经施行，透过隔山打牛功夫的威力，中共的手已伸进台湾，为其反独促统的并台图谋发功。

“民主峰会”引发中国的“战略焦虑症”

台湾受美国之邀参加12月9-10日举行的“民主峰会”（Summit for Democracy），消息一出，中共表达了强烈的抗议。台湾《上报》发表文章《中国为什么反对“民主峰会”？酸葡萄心理与战略焦虑症》，作者宋国诚认为， 中共担忧的是美国以“民主”之名、行围堵中国之实，也就是美国集结110个国家和组织（超过世界半数以上）对中国进行“揪团包抄”，这就引发了中国的“战略焦虑症”。

文章说，真正让中国感到战略焦虑的，应是国际社会与台湾越走越近，台湾却与中国渐行渐远。美国对于台湾的参与给予高度支持和肯定。“民主峰会”是美国以一个高于民主的价值体系，藉之进行对抗专制的战略环节，也是一场西方国家与中国进行“软实力”的深层对决。一旦“民主峰会”运作成功，而且年年召开，就可能形成一种“民主大联盟”，乃至回应美国总统拜登所称21世纪中美竞争是一场民主与专制的较量，那么中国就可能面临从北大西洋（波海的海）穿越印度洋，再连结到印太地区北方的日本与韩国，所形成的弧形包围战略。如果再加上11月17日美国国务卿布林肯的非洲访问之旅，试图削减中国在非洲的影响力，导引非洲国家转向美国，如果奏效，美国极可能就此建构一个剑指中国“半个地球”的包围圈，形成史上空前的、专门针对一个国家的大围堵战略。

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