墙外文摘：彭丽媛可能成为习近平的接班人吗？

有评论认为，习近平越老猜忌心越大，若还再有十年任职，腥风血雨中，谁都有可能被清洗出局。如果习要保证让家庭成员接掌权力，把它交给彭丽媛是一个很有可能的选项。

（德国之声中文网）中共领导人习近平年已71岁，近年不时传出他的健康状况不妙。近日一些70后官员获得高升正省部级，又带起一波“接班人”放风。台湾“上报”发表文章《习近平接班人的“烟雾弹”》，作者杜政认为，目前谈习近平的接班人还言之过早。

文章说，习近平越老猜忌心越大，若还再有十年任职，腥风血雨中，谁都有可能被清洗出局，所以现在说的所有人选都不算。所谓“最年轻”已经不值得用来作为噱头。

早前也流传，习近平不乐意把权交给其他人，中共最高政权恐回到世袭制。作者认为，假设习近平要搞世袭制，女儿、女婿也好、习的侄子也好，至少现在得是副部级才跟得上，所以目前只能当作八卦。如果习要保证让家庭成员接掌权力，交给夫人倒是一个更可行的办法。彭丽媛是中共军队正军级而的文职军官（最多相当于正部级），但在近年中共央视的报导中，她享受了至少是副国家级领导人的待遇。彭丽媛如果日后掌权，主要危险来自习家军的抢权。

作者指出，近年中共乱政频出，深陷经济危机，麻烦越来越大，这艘破船再也经不起折腾，未来习近平寿尽，可能将中共政权一起带走。

马斯克和中国的关系可能危害美国

据媒体报道，由于未能提供与外国领导人会面的细节，及其他可能违反国家安全规定的行为，马斯克和他的火箭公司SpaceX正面临美国空军、国防部监察长办公室和国防部负责情报与安全的副部长的联邦审查。

《纽约时报》发表文章《马斯克与习近平的关系对美国构成国家安全风险》，作者拉塞尔·L·奥诺雷（Russel L. Honoré）指出，马斯克的商业活动严重依赖中国。他从中国政府控制的银行贷款至少14亿美元，用于建造特斯拉在上海的超级工厂，该厂占到特斯拉2024年三季度全球交付量的一半以上。中国法律规定，中共可以要求任何在华做生意的公司提供情报，作为进入中国市场的交换条件。

超级富豪破坏民主政治？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章说，对马斯克与中国关系的担忧，可能只是开始。如果联邦调查发现马斯克与中俄有着很深的联系，那么联邦政府应考虑撤销马斯克的安全许可。联邦政府应该已经在考虑使用其他方式来替代SpaceX的发射服务。

作者说，马斯克花了2.5亿美元帮助特朗普再次当选，但这并不意味着即将上任的新政府可以无视他带来的潜在国家安全风险。如果特朗普和他任命的官员真要严厉打击美国的对手，那么他们就应该毫不拖延地就此事采取行动。事关重大，他们不能对眼前的事情视而不见。

《一部未完成的电影》：一堵哭墙

在豆瓣网站上搜索“一部未完成的电影”，出来五个叫“未完成的电影/未完成电影/未完成的影片”的吻合条目，但不包括娄烨导演的反应疫情期间武汉封城的金马奖影片《一部未完成的电影》。总部位于新加坡的“端传媒”发表评论《<一部未完成的电影>：灾难与哭墙，娄烨留给观众的出口》，作者廖伟棠说，中国读者到以色列导演Yael Hersonski的犹太人大屠杀反思电影《A Film Unfinished》的评论区“借标”留言，我们由此看见关于所谓“疫情”和关于纳粹屠杀的评论完美融为一体，难分彼此。

文章说，就像《颐和园》虽说是一座一代人未竟的青春的纪念碑，实际上也成为中国电影人为8964建筑的一堵哭墙，成为尚未愿意忘记的人可以寻而悼之的一个虚拟所在。《一部未完成的电影》也注定成为另一堵哭墙，而且垒就它的砖头，大半来自那三年亲历者的贡献。

德国之声专访中国导演娄烨 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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