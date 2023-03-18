墙外文摘：彭丽媛会成为另一个江青吗？

（德国之声中文网）台湾"上报"发表文章《彭丽媛或成后习时代内斗幕后要角》，作者杜政指出，铁凝是继郭沫若之后又一名担任人大副委员长的作家，她在过去十多年，作品质量平平，但因在政治上向当权者靠拢获得高升，她时常被类比郭沫若。铁凝与习近平夫妇渊源深厚，尤其与彭丽媛交情深厚。彭丽媛在中共党内的势力范围，大概在三个方面，一是在文艺界，二是军队中，三是在老乡当中。

作者认为，习近平集权之势，正比肩建政的毛泽东，但在中共历史上，毛泽东也逃不过让夫人江青参与政治的怪圈。独裁者走到最后，老朽来临，可能谁都不信，只能靠夫人上阵。

文章说，从彭丽媛一贯的低调看，与江青显然大不同，但时势所迫，一旦后习时代朝政出乱子，未来彭丽媛是否走上江青老路，成为内斗幕后要角，外界还在观望。当然，彭丽媛本来还可作为一个贤内助，亲贤能，远小人，小者可展"国母"风范，为草民发声，

大者可扭转习的左转，推动埋葬一党专制。这其实也是扭转习面临的危机，也就避免了日后全家的身家性命之危。

吕秀莲

吕秀莲"一个中华"的提议过时了吗？

台湾前副总统吕秀莲提出"一个中华"（One Zhonghua）的概念。《纽约时报》发表文章《"一个中华"能解决台湾的困境吗》，作者Farah Stockman指出，台湾最接近"一个中华"的时候，是在2008年至2016年国民党总统马英九执政期间。当时他与中国大陆签署了大量协议，包括一项亲密友好的贸易协议，允许许多台湾商品以低关税在中国大陆销售，而中国大陆却没有对等的准入待遇。这项协议目前仍然有效，而且被视为对今天的台湾经济至关重要。但第二项侧重于服务业的贸易协定有些过分了。由于担心台湾与中国大陆走得太近，"太阳花运动"的抗议者在2014年占领了立法院大楼，并推动了两年后国民党被赶下台。

作者引述曾是抗议活动领导人的民进党副秘书长林飞帆的话说，"吕秀莲的提议实际上已经非常过时了"。从2019年开始，中国对香港的镇压打消了一切疑虑，人们认为中国肯定一有机会就会废除台湾的政治制度。

然后，对于台湾的老一辈人来说，身为中国人的观念仍然拥有深厚的文化力量。前文化部长龙应台告诉作者，自从中国在公元前221年统一以来，在中国，很多人都抱有这样的想法，即中国人应该在同一个统治者治下团结共处。"在有记载的几千年历史中，台湾是中国人的第一个开放社会"， "这是个奇迹。我们如何生存下去，这将是另一个奇

迹。"

知识分子如何对待"房间里的大象"？

新加坡"端传媒"发表文章《反思"戴锦华热"：中国特色限定版女权主义》，作者侯奇江指出，不能直接批评房间里的大象，也不意味着让猴子李代桃僵。不能直截了当地做反抗性意见的表达，不意味着要大力支持，更不是戴锦华把造成中国社会不公的责任都转嫁给那些她能够批评的对象的理由。

文章说，我们完全可以理解戴锦华的公共表达存在禁忌。但这种不得不被暂时悬置的禁忌，也同时意味着这些表达注定与中国的历史和现实割裂。同样是资本主义，中国的资本主义市场形态与美国、西欧一样吗？中国眼下最激烈的社会矛盾之一，可以当做典型的资本主义社会的问题来认识和评说吗？

作者认为，"戴锦华热"现象背后是包括性别叙事在内的更多的自由表达在主流话语空间内极大需求和极端压抑的并存。只要没有学术独立和言论自由，历史和现实的表达再现几乎注定失实失真。当意识形态绝对控制下的叙事成为唯一权威的时候，不论是性别的、阶级的还是民族，它彰显的仍然是霸权的意志。

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