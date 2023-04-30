墙外文摘：当“润”成为一种集体反抗运动

（德国之声中文网）位于美国华盛顿的中文媒体“歪脑”发表文章《润是一场个人对国家的消极反抗，却也暗示了社会运动的新可能》，作者钟山指出，过去十年，中国的政治异议人士，维权律师，女权活动家，劳工行动者遭遇严苛的打压，不但个人付出失去自由的代价，而且家人遭到骚扰、甚至被“连坐”惩罚，子女没办法享有正常、公正的教育权利。随着打压愈演愈烈，法制形同虚设，现在别说是活动家，就是普通人都随时可能遭受社会主义铁拳，在自己的社交账号上发个吐槽贴都能惊动网警上门“查水表”。对很多经历过封控噩梦的人来说，“润”才能让自己和后代获得新生，过上正常的生活。

作者认为，在社会运动失去了全部空间后，选择彻底退出这个不公的体制也是一种反抗，介于其高昂的成本，说它只是消极的“逃避”并不公平。当“润”渐渐变成一种集体运动，并被赋予“用脚投票”的意义时，它将给一个极权国家带来的动摇尚且难说，可从人本的角度来看，人们内心对公平、自由和安全的天然追求，以及想要改变、掌握自己命运的勇敢尝试，仍然值得尊重。

中共的反美宣传出于不安全感

《纽约时报》发表文章《中国真的想要取代美国吗》，作者Jessica Chen Weiss认为，中国国家主席习近平誓言要挫败他所认为的以美国为首的“围堵、打压”中国的努力，并表示“资本主义最终消亡、社会主义最终胜利”。但这种意识形态宣言在一定程度上是出于不安全感——大多数共产主义国家已经垮台，中国领导层担心自己是下一个——而且这种意识形态宣言更多是为了灌输国内对党的信心和忠诚，而不是反映实际政策或固定的信念。

文章说，人们越来越怀疑，面对经济逆风和人口萎缩，中国能否实现超越美国成为世界最大经济体的目标，更不用说全球领导地位的其他衡量指标了。在中国，人们普遍认为，它在军事、经济和技术上仍然弱于美国，进一步的现代化取决于在稳定的经济秩序下继续获得国际技术、资本和市场。文章引述中国学者黄仁伟的话指出，“美国要遏制中国不可能，中国要超速美国也不可能。”

历史上的长津湖战役 美军突遭伏击包围 1950年11月下旬，分散部署在朝鲜半岛东北部的美国第10军陷入了隐蔽埋伏在长津湖地区的中国军队的包围。在遭到伏击包围之前，美军的目标是尽快歼灭朝鲜人民军、争取在1950年前统一整个半岛。图为美军陆战一师突围行军过程中。

历史上的长津湖战役 中国军队缺乏冬装 当时，长津湖地区出现了极寒天气，气温跌到了零下30度左右。中国人民志愿军第9兵团紧急进入朝鲜半岛，接替42军等先头部队。其中，部分军队为了加快行军穿插速度，甚至放弃了重武器以及冬季军服。中美两国的战史都提到了第9兵团因极寒天气遭受了极其严重的非战斗减员。图为一支志愿军部队身着单衣在零下30度的天气中进行战前动员。

历史上的长津湖战役 柳潭里美军成功撤离 遭到包围的美军则相对给养充足。在柳潭里，中美双方展开激战，双方都蒙受了严重的伤亡。美军主力最终成功地突破了包围圈，撤退到了下碣隅里。图为美军陆战一师正在与中国军队交火。

历史上的长津湖战役 “北极熊团”几乎遭全歼 在长津湖以东的新兴里，美军第7步兵师下辖的“北极熊团”遭到了志愿军第80师、第81师的猛攻，伤亡惨重；而人数占优的中国军队因为火力严重不足，同样遭到了重创。美军陆战一师曾被命令前去援救，但是也受到了巨大阻力。图为战斗间隙，陆战一师士兵正在喝热饮取暖。根据中国方面的战史，对“北极熊团”一战是志愿军参加朝鲜战争初期唯一一次成建制歼灭美军1个团的战役。而美军方面则记载，“北极熊团”12月1日成功突围后，原编制的2500人只剩下1050人，其中只有385人还能继续战斗。

历史上的长津湖战役 双方战略目标都未达成 美军在突破中国军队包围时，大量使用了空中投掷的凝固汽油弹，令志愿军遭受了重大伤亡。根据中方史料记载，整场长津湖战役中，志愿军第9兵团战斗伤亡1.9万人，冻死冻伤约近3万人，总计减员4.8万人，减员幅度过半。尽管中国阻止了美军攻克朝鲜半岛全境的战略企图，但是其全歼美军陆战一师的战略目标同样没能达成。

历史上的长津湖战役 刘伯承：10倍于敌的代价 根据美军战史，陆战一师此战期间战斗减员约4400人，非战斗减员7300人。而“北极熊团”则战斗伤亡2200人，几乎遭全歼。中国军队元帅刘伯承多年后评价：志愿军一个兵团围歼美军一个师，付出了10倍于敌的代价，却依然让美军成建制地撤出战场，并带走了全部伤员和武器装备。图为12月24日联合国军从兴南港完成撤离后，炸毁港口设施。撤退时，美军甚至还带走了数以万计的平民。



“长津湖”战役把“该打的仗”都打完了吗？

4月27日，访问美国的韩国总统尹锡悦在演说中盛赞美国海军陆战队第一师在长津湖战役突破中共军队十二万人的人海战术，取得奇迹般成果。台湾“上报”发表文章《尹锡悦看了中国“神作”<长津湖>会作何感想》，作者何与怀指出，代价极其惨重的长津湖战役仍被中共某些人视作一个“伟大胜利”。根据中国人民解放军军事科学院编纂的《中国人民志愿军战史》，朝鲜战争中，志愿军伤亡、失踪、事故、疾病及被俘等总数约为九十余万人，几十万葬身异国他乡，再一次在世界面前展示中共“人海战术”草菅人命的惨烈。战争还大大损害了当时中国百废待兴还来不及的国民经济，让中国老百姓苦不堪言。

作者说，过去中共对长津湖战役是感到屈辱不愿声张，现在却大肆吹捧，原因何在？战争片是用来检讨悲惨残酷不幸的，不是用来激发战争热情煽动人类仇恨的。《长津湖》有一句经典台词：“我们把该打的仗都打了，我们的后辈就不用打了。”然而，近年来，中共在全世界四处树敌，因此也导致国际环境极其恶化。今上多次强调“抛掉幻想，敢于斗争”，现在在中共词汇里，“斗争”一词每天层出不穷。

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