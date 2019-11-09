墙外文摘：当“暴民”与“爱国者”相互仇视

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《中共藉反港煽动民族主义》，作者李平说，反送中运动早已被扣上港独的帽子，以免镇压行动进一步动摇中共港共的执政合法性。但以反港独为名反香港主流民意，何异于反港？港人欢迎《香港人权与民主法案》，更让中共港共多了煽动民族主义的借口。香港主流民意与中国主流民意的对抗越来越强烈，民间相互仇视的情绪越来越强烈，甚至简化为在中国批评港人就是爱国、在香港批评中共就是爱港，这就是中共所要的结果吗？

作者认为，极端民族主义从来都是双刃剑。当年慈禧太后煽动义和团反洋，最终反而被义和团拖落水而危及清廷统治。中共建政后，屡屡藉反美反苏反日煽动民族主义以维系其极权统治，但所谓战狼行动反而尽显玻璃心。中共近年在搞坏香港后又炒作反港，一如中美贸易战对内炒作反美爱国，可以煽动国内民众的民族主义情绪，扯着爱国大旗，抑制不同权贵集团的异议，抑制民间抗争，但同时会自缚手脚，为维持伟光正而压缩对策弹性和妥协空间，让中美冲突、中港冲突越演越烈，结果恐怕不是玩火自焚，就是搬起石头砸自己的脚。

台湾人忘记了美丽岛镇压"暴民"历史？

台湾《上报》发表文章《中共对抗争者从"暴民"到"恐怖分子"的设计》，作者李濠仲说，从制造西藏、新疆恐怖分子，到紧接着对付西藏、新疆恐怖分子，再到今天制造香港"暴民"，再予以对付"暴民"，中共这一套路用了超过半世纪，确实屡试不爽，只要和统治地区出现擀格，遭致反弹，下一步就是以强调社会秩序、人民安全不能受到威胁为名，将反对的一方全划入"恐怖分子"、"暴民"。能够一而再、再而三，正因为中国一党极权专政下，从来无有制衡和调查机制，也从来不必反向自我改革和改造，当然有办法今天说你是坏人，你就是坏人，坏人就该通通抓起来。

作者说，最令人悲哀遗憾的，莫过曾有二二八白色恐怖经验，有过美丽岛镇压"暴民"历史的台湾，如今竟也有为数不少人不由分说，一昧附和中国官方的眼光角度，跟着责备那些中国境内的抗争者，就像全盘听信中国官方说词，以为西藏人、新疆人就是不识好歹，就是应该高压管制的中国人一样，对制造紊乱的人民尽其可能疑其所疑，却对握有绝对权力、武力，而又无从制衡、节制的统治者尽其可能包容理解，相当枉费台湾过去惨痛的教训和今天讯息流通的可贵环境。

区议会选举大胜后 民主派没有离开香港街头（资料图片）

到底是谁感染了"恶性病毒"？

《纽约时报》发表文章《"恶性病毒"、"感染"：北京形容香港抗议的措辞说明了什么》，作者林慕莲说，语言从一开始就是香港抗议运动的关键。6月，香港特首林郑月娥用"暴动"来形容反对争议性引渡法案的抗议。这一定性--刚好与中共主要党报《人民日报》在1989年4月的紧要关头，将学生在天安门广场举行的哀悼集会称为"动乱"遥相呼应--引发了抗议者的狂怒。

到了8月，官媒加大了措辞力度，称抗议者为"暴徒"，并表示抗议活动已经出现"恐怖主义苗头"。周二，也就是被围困在香港理工大学的学生向警方投掷燃烧瓶并射箭的第二天，官方的英文报纸《中国日报》形容香港大学校园为"恐怖活动的堡垒"，还发出警告，指分裂分子"与外国势力勾结"，要将香港变为"颠覆中国的桥头堡"。这个国家喉舌发表的另一篇文章则称，抗议者对西式自由民主的诉求是一种"恶性病毒"和"感染"。

但是，作者指出，北京的战略布局要宽泛得多。今年早些时候，中国利用Twitter和Facebook开展了政府支持的虚假信息宣传，主要针对海外华人和香港人，将抗议活动定性为旨在破坏中国领土完整的分裂主义阴谋。10月，在获取公众支持的基础后，北京当局称将在香港推出"国家安全"计划，与意识形态教育相结合。目前还不清楚这些措施的力度，但国家主席习近平已经警示称，任何企图在中国搞分裂的人"结果只能是粉身碎骨"。他的言语充满暴力，几乎没有留下妥协或同情的余地。

抗争青年不是没有能力，而是没有权力

香港《立场新闻》发表文章《没有特权，只有良心》，作者是 43 位被捕理大社工之一。署名为"暴动社工"（令人联想到俄罗斯著名抗议乐队"暴动小猫"）。文章说，自从回归以来，香港年青人被盖上"政治冷感"的标签，但这是否事实的全部？根据相关研究，年青人参政与否已经不是"有没有能力"的问题，而是"有没有权力"的问题。

文章说，在被"放弃"的环境成长，缺乏支援又被社会规范打压，这一代年青人一直"撑住"，撑到精神病，撑到自杀，直至反送中运动，他们才可以藉五大诉求向老一代（战后婴儿）进行"夺权"运动，这就明白他们为什么前仆后继，甚至带着遗书去抗争。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.19 理大对峙持续 数百人出校被捕 香港理工大学是示威者占据的五所大学中最后一所。警方已包围理大校园数日。11月17日（周日）夜，警方与示威者发生格外激烈的冲突。18日晚间，据称约600人离开理大校园，其中400人被立即逮捕，其余200名18岁以下未成年人则在登记身份后暂先回家。截至19日，据估计仍有约100人在理大校园内。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.18 港高院判蒙面法违宪 人大次日表态 香港高等法院18日判决，港府根据紧急法制定禁蒙面法属“违宪”，即违反基本法。判决认为，港府此次动用紧急法危及立法会的立法权，此外，禁蒙面法对民众基本权利的限制“超乎合理所需”。19日，中国全国人大表态称，香港法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。国务院港澳办称此判决“公然挑战”全国人大权威。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11 警察再开枪 路人被焚 11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.08 港科大生堕楼后身亡 香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.06 何君尧遇刺 11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.03 民主派议员被咬断耳 11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.02 新华社驻港办遭纵火 11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.29 黄之锋被取消区议会参选资格 10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回 10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.04 港府推《禁蒙面法》 10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.01 国庆日抗议 示威者中弹 10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》 在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.02 开学日罢课 9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.31 太子车厢 「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.25 警方首次实弹开枪 8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.23 香港“万人牵手” 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。



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