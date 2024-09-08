墙外文摘：当中国制造的“奶头乐”风靡全球

有评论认为，相比中共在海外各国设立的“孔子学院”，快手、抖音、微短剧，这些民间野生的东西，取得的大外宣战果远远超越所有人最狂野的想像。这让中共当局既开心又尴尬。

（德国之声中文网）台湾“风传媒”发表文章《“列强竟是我自己”——当中国制造的“奶头乐”席卷世界》，作者胡又天说，中共自1921年建党以来，一直对大众娱乐、流行文化抱着“警惕”和“利用”的功利主义态度，一方面，声讨“靡靡之音”和各种“资产阶级的腐朽玩艺”，用“黄色书刊”、“精神鸦片”之类的罪名来将异端往敌我矛盾上挂靠；一方面，高举“人民群众正当的精神需求”，并努力组织创作、表演队伍，而事实上延续着自古以来“寓教于乐”的态度，意图在去除或者压制“低级趣味”的前提下，引导群众的娱乐品味，争取纳入进步与革命的一边。

后来情况发生了变化。例如，2010年代，抖音问世，席卷世界；这个平台，能比以往所有平台都高效率地，把群众自己生产、创作的，包括“奶头乐”（ 泛指能让人着迷、低成本又能够使人满足的低俗娱乐内容）的各种内容推送给群众，而且这回它不是操于西方跨国资本和一小撮编辑之手，而是中国民间企业和大数据算法来主宰。

图像来源: CFOTO/picture alliance

作者认为，2004年开始，中共在海外各国设立“孔子学院”作为文化交流与教育机构，十多年下来，成果寥寥，除了场面上跟那些政府、学校做了一堆官样文章，让一堆外国佬不吃白不吃地占了些便宜，远远未能达到预想中“推广中国优秀文化”的目标，而且欧美政客给你贴个“大外宣”的标签你也洗不掉。然后，相对的，快手、抖音、微短剧，这些民间野生的东西，取得的战果远远超越所有人最狂野的想像。这就让中共当局既开心，又尴尬：这情况下，可不能扯民间后腿，但也不能承认自己宣传部门先前政策失败，更不能去检讨“党管娱乐”根本上的逻辑问题。

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中国社会的反常现象为何增多？

台湾“上报”发表文章《中国社会反常现象并非局部浅层的》，作者颜纯钩指出，在中国大陆，很多往常视为意外的社会现象，现在每天都在发生，人人都习以为常了。他说，“把中国大陆所有肮脏、下流、残暴的现象，一件件独立来看，似乎每个国家都难免，但如果将上上下下里里外外所有的非人性、非常规的现象综合起来看，我们便会发现，现今的中国整体社会，正处在一个广泛深度的道德败坏的过程中。官场不堪，民间也恶浊，邪气充盈，正气消遁，戾气暴长，血气上升”。

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作者认为，一个国家之所以合理存在，基于人民的认同、利益的公平分配，基于政府与民间有共同的诉求，以及生活规则的建立和遵守，当此四者都消失，一个国家将凭什么生存下去？一个社会少数人的为非作歹不足惧，因为有多数人遵奉的法律去治他，但一个社会如果官民都胆大妄为，全社会恶质化，那就是绝症。文章说，“现在我们看到的，就是一个中共走向崩溃瓦解的过程，这个过程可能长，也可能短，可能有反复，也可能一泻如注，因为中共已经烂到骨子里去了，谁也救不了，我们只是在等那个结果而已”。

习近平怎样决定经济政策？

《经济学人》发表文章《中国当局正在隐瞒经济状况》，指出在中国大陆曾经公开的经济数据正在逐渐从公众视野中消失，这不仅进一步限制了老百姓本已有限的言论自由，也因此阻碍投资，影响经济增长。

文章指出，中国官方公开的数据与企业和投资者的实际经验越来越不一致。官方数据显示，尽管房地产行业低迷，基础设施投资不足，但国内生产总值（GDP）增长率已恢复到疫情前的水平。而咨询公司的专家表示，这是一个荒谬的说法， GDP数据已经完全不能反映经济现实。在习近平的控制下，媒体、学术和智库都受到严格的限制。

文章说，没有人真正了解习近平具体阅读了什么信息，以及他如何基于这些信息采取行动。中国的经济决策一向有些不透明，但当增长强劲且决策者更务实时，这不是什么大问题。然而，随着增长放缓和官僚体制变得更加意识形态化，缺乏经济准确信息变得更加令人担忧。最终，这可能会像困扰外部观察者一样，也会成为中国领导人面临的一个严重问题。



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