墙外文摘：应对反战抗议，勿要效仿邓小平！

有评论认为，35年前中国六四运动和今天美国的反战抗议有着发人深省的相似之处，呼吁道大学校长们不要效仿邓小平通过武力镇压学生运动，而应该建立对话机制。

（德国之声中文网）网络媒体“Medium”发表文章《天安门事件对当今大学校长的启示》，作者James A. Millward说，35年前的1989年4月，北京的大学生开始占领天安门广场。他们的问题与今天的美国学生不同，主要表达了对腐败、通货膨胀、市场改革、新闻自由和政治民主的担忧。今天，哥伦比亚大学、纽约大学、哈佛大学、耶鲁大学、明尼苏达大学、德克萨斯大学、布朗大学、南加州大学和其他校园的学生们正在发起一场反战运动。但是，这两场运动仍有着发人深省的相似之处，尤其是激烈的言论和当局反应方面。

文章说，1989年和现在一样，学生们提出了很多要求。对许多位高权重的人来说，他们显得急躁、任性、不负责任和不切实际。但是，学生们这样做是因为无法获得施加影响的渠道，他们的组织被暂停活动，他们要求伸张正义的呼声被驳回、审查或宣布为不切实际或非法。因此，他们在广场、公共场所或操场扎营。他们的声音、呼喊和标语不容忽视。通过惯用的指责标签——黑手！外国敌对势力的工具！恐怖主义同情者！反犹主义者！——并不会奏效，停课或威胁开除学生也无法阻止他们。

作者呼吁道：大学校长们，不要以邓小平为榜样，企图通过武力镇压学生运动。他说，这里有一个解决办法，它需要妥协，但对大学管理部门和抗议学生都有好处：成立一个对话委员会。他说，不用担心草坪上的露营者，不要再让警用直升机整夜在他们头顶飞来飞去了。如果学生们感觉到有一个他们参与其中的过程正在进行，他们就会开始自行撤销帐篷。

“作为台湾人，我有义务发声”

哈佛大学肯尼迪学院近日举办的“中国论坛”活动邀请中国驻美大使谢锋演讲，三名学生在现场轮番表达抗议。其中第一位抗议者是台裔美籍女学生吴亭桦（Cosette Wu），她高举白布条标语“CHINALIES（中国说谎）”，谴责中国大使“在这里宣传中国繁荣假象，但你的手上沾满了鲜血”， “你剥夺了香港人的自由，摧毁了香港的民主，现在又对我的国家台湾下手！”台湾“上报”发表文章《那位勇敢揭穿中国独裁者谎言的台湾女孩》，作者李志铭说，相较之下，先前率团访问中国、在习总书记面前唯唯诺诺的前总统马英九，以及近日花莲各地尽管陆续发生严重地震灾情，却仍有恃无恐、坚持赴中国“面圣”的国民党立法院党团总召集人──花莲地方立委傅崐萁，若与这位勇敢揭穿中国独裁者谎言的台湾女孩吴亭桦比起来，简直就是相形见绌、丢人现眼。

吴亭桦是“二二八事件”受难者施江南的曾孙女，高三时（2020年）以英文书写出版了曾祖父的传记《The Story of Shih Jiangnan》（施江南传）。李志铭指出，在演讲场合以“和平非暴力”方式表达抗议，乃是民主国家的常态，在哈佛抗议事件发生后，吴亭桦和另一名图博裔美籍哈佛学生次仁央金接受美国之音专访强调“无法接受哈佛邀请一位，代表执行种族灭绝的政府，此人（谢锋）亲自负责监督香港发生的一切。”两人不讳言担心人身安全，但不管再害怕，吴亭桦表示“作为台湾人，我有义务发声”。

如何避免亚洲军备竞赛恶化？

《纽约时报》发表文章《亚洲正在上演的一场危险游戏》，作者Mike M. Mochizuki指出，中国近期的活动令人担忧。中国军队获得了在西太平洋对抗美国及其盟友能力更有力的手段，并在南海、台湾海峡和其他地方表现得咄咄逼人，令邻国十分警惕。但是，作者认为，华盛顿对日益复杂的安全关系的追求是一场危险的游戏。这些关系包括国防能力的升级，更多的联合军事演习，更深入的情报共享，国防生产和技术合作的新举措，以及加强应急计划和军事协调。所有这些都可能使北京对在该地区公然使用军事力量更加谨慎。但是，新的联盟结构本身并不能成为地区和平与稳定的长期保障——甚至可能增加陷入冲突的风险。

台海紧张为何让日本最西端的岛屿忧心忡忡？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

作者说，最终的结果可能是亚太地区比现在更加分裂和危险，军备竞赛日益加剧。在这种争议和军事化日益激烈的环境中，一些政治事件或军事意外引发毁灭性地区战争的可能性会增加。鉴于美国及其盟国与中国缺乏有效的危机沟通渠道来防止此类事件失控，这种情况尤其有可能发生。为了防止这种噩梦，美国及其盟友和合作伙伴除了加强军事威慑外，还必须在对华外交上投入更多。

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