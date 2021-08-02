墙外文摘：小S要怎样听话，小粉红才会满意？

（德国之声中文网）台湾艺人小S（徐熙娣）因为赞赏几位参加东奥台湾选手，在社交媒体上表示要“请全部国手到家里吃饭”，而遭到中国小粉红攻击。台湾《风传媒》发表文章《小S事件的教训──“能战才能和”的“不对称作战”》，作者陈昭南说，这次小S突发的一场出征风波，正好充分反映一个现实，那些一向主张“只要台湾听中共的话，两岸关系就会变好，就可以保证和平、发大财”的那些痴人们，此刻更应该要思考并回答自己一个极其严肃的问题：听不听话、台不台独、辱不辱华的那些标准、定义，都只能是中国的小粉红配合他们伟大的党去定决定的，非其族类者们能有申辩权吗？连举手发言的机会都不会施舍给你的吧！

文章说，从早年无论主动或被动而羁留于中国的千万以上跟国民党有所牵扯的徒众们，特别是那些对中共输诚的降官与降军的诸多遭遇，其实已经说明过太多血淋淋的教训与经验。小S的风波不会到此为止，食髓知味，小粉红将出征对象随意转换到任何一位艺人身上，如柯佳嬿、彭佳慧、徐佳莹等等，也实在应该可以预料到的。

作者说，“我可以不惹她，无奈她却非要把我吞掉不可”——这可不是落花有意流水无情的浪漫情节，毋乃是2300万人的性命关天之严肃课题。

辱华、仇中，是中国自制的大外宣的攻击性武器

台湾《自由时报》发表文章《辱华、仇中，都是中国制造（made in China）！》，作者胡文辉说，辱华、仇中，这是中共及亲中人士动辄贴他国人的标签，然后藉这疯狂出征、攻击、霸凌。其实，这两个辞都是中国发明、制造的，made in China！这是中国自制的大外宣的攻击性武器。在东奥赛场内、外，都可看的到中共毫不遮掩的藉选手胜败操作民族主义，动辄指控别人仇中、辱华，把运动竞技政治无限上纲为国家民族荣辱，目的就是巩固中共一党专政、习近平一人独裁。

文章说，中共多年来一直在国际上操作两手策略，一手强调中国很大很伟大，另一手操作“弱者边缘策略”，抢占道德制高点，再肆无忌惮的借此无限反击。所谓西方列强侵略中国的“百年屈辱”，一直是中共操作民族主义的武器，对外，制造出西方国家都欠它的道德压力，只好顺从中国需索；对内，从平反百年屈辱、连结到所谓民族伟大复兴的中国梦，从而炮制出共党专政、习大英明的存在即合理。

“黄种人”与“中国速度”指代是什么？

8月1日晚，东京奥运会田径项目男子100米短跑比赛中，中国选手苏炳添在半决赛阶段以9.83的成绩刷新亚洲记录，成为第一位进入奥运男子100米决赛的中国选手。香港《端传媒》发表文章《“黄种人”与“中国速度”：百米飞人苏炳添身上的种族象征与现代性迷恋》，作者李大猫说，在非裔运动员主导的径赛项目中，东亚运动员的圈子一直很在意“黄种人”的标签，2004年雅典奥运会上，刘翔也发表过“谁说黄种人不可以拿到奥运会前八⋯⋯我，是奥运会冠军！”的宣言。这次，“黄种人”的标签再次强力出圈，并延续到了汪顺（游泳）、王春雨（田径）等其他打破亚洲纪录的运动员身上，在以民族国家为比赛单位的奥运会中，骤然插入了一种“亚洲视角”。

文章说，，苏炳添打破亚洲纪录后，《人民日报》光速发文，“致敬中国速度”。这个说法迅速传开，让这个年轻人的奔跑获得了和长征火箭、复兴号列车、5G网络一样的含义，成为强大国力的一部分。种族主义的身体观和现代性的速度/力量追求，在奥运赛场上两相结合，创造出一种用人体代表国家身体、用奖牌反驳东亚病夫指控的符号学——这个标签原本脱胎自“欧洲病夫”土耳其，形容的是问题重重的政权，而非国民的身体。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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